Δολοφονία βρέφους στην Κυψέλη: Οι αντιφάσεις των γονέων λίγο πριν τον ανακριτή – Τα αποτελέσματα DNA και τι λένε τα παιδιά για το αδικοχαμένο αδερφάκι τους

Την ώρα που ολόκληρη η χώρα παρακολουθεί με αποτροπιασμό τις αποκαλύψεις για την δολοφονία του άτυχου βρέφους στην Κυψέλη, οι δύο γονείς ετοιμάζονται να βρεθούν μπροστά στον ανακριτή την Παρασκευή (4/9/26).

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει το ζευγάρι, αφορούν ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους οικογένειας, κατά συναυτουργία, οπλοφορία οπλοχρησία, παράνομη κατοχή πυρομαχικών κατά συναυτουργία καθώς και για ψευδή κατάθεση κατ’ εξακολούθηση και άπαξ.

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Παράλληλα μαζί τους στον ανακριτή θα οδηγηθεί και ο τρίτος συλληφθείς για την υπόθεση, ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος πλην του κακουργήματος που αφορά το ανήλικο κορίτσι με το οποίο ισχυρίζεται ότι είχε σχέση, βαρύνεται επιπλέον και με κατηγορία που αφορά κατοχή πυρομαχικών και ψευδή κατάθεση.

Το ζευγάρι, ο 43χρονος Έλληνας και η 38 Γερμανίδα, σε δηλώσεις τους, πέφτουν σε αντιφάσεις δίνοντας ο καθένας διαφορετική εκδοχή για βασικά σημεία της υπόθεσης δολοφονίας στην Κυψέλη.

Οι δύο άνθρωποι -που όπως επιβεβαίωσαν τα τεστ DNA ήταν οι βιολογικοί γονείς του αδικοχαμένου βρέφους– δίνουν διαφορετική εκδοχή ακόμη και για το πότε γεννήθηκε το άτυχο αγοράκι! Η μητέρα υποστηρίζει ότι το έφερε στον κόσμο το 2023 ενώ ο πατέρας λέει ότι το παιδί γεννήθηκε το 2021.

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Η μητέρα υποστηρίζει ότι δεν ήταν παρούσα όταν πέθανε το παιδί ενώ ο πατέρας έχει πει ότι ήταν παρούσα όλη η οικογένεια όταν έγινε το μοιραίο…

Η ερώτηση στην οποία δίνουν ίδια απάντηση, είναι αυτή για τις μαχαιριές στο σώμα του άτυχου μωρού. Και οι δύο γονείς, υποστηρίζουν ότι προκλήθηκαν όταν κάποια στιγμή προσπάθησαν να σπάσουν τον πάγο μέσα στον οποίο βρισκόταν το νεκρό βρέφος, χρησιμοποιώντας ένα μαχαίρι.

Τεστ DNA: Τα τρία από τα τέσσερα ανήλικα είναι βιολογικά παιδιά του ζευγαριού

Την ίδια ώρα, αποκαλύπτεται ότι βιολογικοί γονείς του βρέφους που βρέθηκε νεκρό στο διαμέρισμα στην Κυψέλη, είναι όντως ο 43χρονος και η 38χρονη Γερμανίδα που κατηγορούνται για την δολοφονία του.

Οι αρχές πήραν δείγμα από τα τρία ανήλικα παιδιά της οικογένειας, την 15χρονη εγκυμονούσα, τον 12χρονο και τον 9χρονο, προκειμένου να διαπιστώσουν αν πρόκειται για τα βιολογικά παιδιά του ζευγαριού -αφότου συνελήφθησαν για την φρικιαστική υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη.

Σύμφωνα με το Mega, τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA, έδειξαν ότι η 15χρονη, ο 12χρονος και το νεκρό βρέφος είναι πράγματι παιδιά του 43χρονου και της 38χρονης, όπως οι ίδιοι ισχυρίζονταν από την αρχή. Ωστόσο, εντύπωση προκαλεί το αποτέλεσμα σχετικά με τον 9χρονο, ο οποίος είναι γιος μόνο της 38χρονης Γερμανίδας.

Το ζευγάρι είχε υποστηρίξει ότι και τα τέσσερα ανήλικα είναι βιολογικά παιδιά του. Οι αρχές όμως, λαμβάνοντας υπόψιν ότι τόσο η 38χρονη μητέρα όσο και η 15χρονη κόρη είναι εγκυμονούσες, θέλησαν να εξετάσουν αν πρόκειται για οικογένεια, ή για υπόθεση αρπαγής και εκμετάλλευσης ανηλίκων.

Τα αδέρφια γνώριζαν πως το βρέφος είναι νεκρό στην κατάψυξη

Οι Αρχές αναζητούν απαντήσεις για τη δολοφονία του βρέφους και μέσα από τις καταθέσεις των παιδιών της οικογένειας,

Τα παιδιά, που έμεναν κάτω από την ίδια στέγη με το δολοφονημένο αδερφάκι τους. Ένα μωρό που, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, μεταφερόταν από σπίτι σε σπίτι, κατεψυγμένο.

Τα τρία ανήλικα εξετάστηκαν παρουσία παιδοψυχολόγων. Η 15χρονη φέρεται να αποκάλυψε ότι γνώριζε πως το μωρό είχε πεθάνει. Και αργότερα έμαθε πως το νεκρό βρέφος είχε τοποθετηθεί στην κατάψυξη.

Το 12χρονο αγόρι φέρεται επίσης να ανέφερε ότι κάποια στιγμή πληροφορήθηκε για την ύπαρξη του μωρού στην κατάψυξη. Ο 9χρονος, δεν γνώριζε τίποτα.

Οι καταθέσεις των παιδιών δεν έχουν ολοκληρωθεί. Θα ακολουθήσουν δεύτερος και τρίτος κύκλος εξέτασης, παρουσία ειδικών…