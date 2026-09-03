Δολοφονία βρέφους στην Κυψέλη: Τα τρία από τα τέσσερα ανήλικα είναι βιολογικά παιδιά του ζευγαριού – Τι έδειξαν τα αποτελέσματα DNA

Βιολογικοί γονείς του βρέφους που βρέθηκε νεκρό μέσα σε ισοθερμικό σάκο κρυμμένο σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, είναι τελικά ο 43χρονος και η 38χρονη Γερμανίδα που κατηγορούνται για την δολοφονία του.

Οι αρχές πήραν δείγμα από τα τρία ανήλικα παιδιά της οικογένειας, την 15χρονη εγκυμονούσα, τον 12χρονο και τον 9χρονο, προκειμένου να διαπιστώσουν αν πρόκειται για τα βιολογικά παιδιά του ζευγαριού -αφότου συνελήφθησαν για την φρικιαστική υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη.

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Σύμφωνα με το Mega, τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA, έδειξαν ότι η 15χρονη, ο 12χρονος και το νεκρό βρέφος είναι πράγματι παιδιά του 43χρονου και της 38χρονης, όπως οι ίδιοι ισχυρίζονταν από την αρχή. Ωστόσο, εντύπωση προκαλεί το αποτέλεσμα σχετικά με τον 9χρονο, ο οποίος είναι γιος μόνο της 38χρονης Γερμανίδας.

Το ζευγάρι είχε υποστηρίξει ότι και τα τέσσερα ανήλικα είναι βιολογικά παιδιά του. Οι αρχές όμως, λαμβάνοντας υπόψιν ότι τόσο η 38χρονη μητέρα όσο και η 15χρονη κόρη είναι εγκυμονούσες, θέλησαν να εξετάσουν αν πρόκειται για οικογένεια, ή για υπόθεση αρπαγής και εκμετάλλευσης ανηλίκων.

Όπως προέκυψε, ο 43χρονος και η 38χρονη φέρονται να δολοφόνησαν το ίδιο τους το μωράκι – πράγμα που οι ίδιοι αρνούνται – και να έδιναν ναρκωτικά στα παιδιά τους καθώς η ανήλικη έχει πρόβλημα εθισμού με τις ναρκωτικές ουσίες.

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Από την πλευρά τους, οι δύο κατηγορούμενοι που κρίθηκαν προφυλακιστέοι για διακίνηση ναρκωτικών και μη δήλωσης νεκρού και θα οδηγηθούν ξανά ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή αύριο (04.09.2026), αρνούνται ότι σκότωσαν το βρέφος, και αναφέρουν ότι το παιδί πέθανε από παθολογικά αίτια.

Αυτούς τους ισχυρισμούς ωστόσο, έχουν καταρρίψει εδώ και μέρες τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής, που έδειξαν ότι ο θάνατος του 8 μηνών παιδιού πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Στο σώμα του εντοπίστηκαν συνολικά 20 μαχαιριές, 4 με 5 προθανάτιες και οι υπόλοιπες μεταθανάτιες.

Για την υπόθεση είχαν συλληφθεί τρεις ενήλικες ο 43χρονος και η 38χρονη, γονείς του βρέφους και των τριών ανηλίκων που εντοπίστηκαν στο διαμέρισμα της οδού Θάσου στην Κυψέλη, καθώς και ο 26χρονος Αφγανός. Ο 43χρονος κατηγορούμενος είχε υποστηρίξει ότι οι Illuminati άλλαξαν το νεογέννητο στο μαιευτήριο, δίνοντάς του ένα άλλο με προβλήματα υγείας – με αποτέλεσμα το μωρό να κλαίει ασταμάτητα προκαλώντας εξάντληση στην οικογένεια – ενώ πέθανε από παθολογικά αίτια.

Το ζευγάρι φέρεται να σκότωσε το μωρό επειδή τους ενοχλούσε το κλάμα τους, ενώ στη συνέχεια δεν δήλωσαν τον θάνατό του. Από τη μία ο 43χρονος είπε ότι φοβόταν να δηλώσει το νεκρό βρέφος επειδή η Πρόνοια θα του έπαιρνε και τα άλλα τρία ανήλικα. Η 38χρονη μητέρα είπε ότι πάγωσαν το παιδί επειδή η ίδια δεν μπορούσε να το αποχωριστεί. Ο σύντροφός της, κατέθεσε στις αρχές ότι η γυναίκα δεν ήταν καλά ψυχολογικά, αφήνοντας να εννοηθεί ότι έπασχε από επιλόχειο κατάθλιψη.

Προφυλακιστέοι οι τρεις συλληφθέντες

Στη φυλακή οδηγήθηκαν οι τρεις συλληφθέντες για την φρικιαστική υπόθεση της Κυψέλης με το νεκρό βρέφος. Ο 43χρονος άνδρας, η 38χρονη Γερμανίδα και ο 26χρονος Αφγανός, μετά τις απολογίες τους, κρίθηκαν προφυλακιστέοι για την πρώτη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, για διακίνηση ναρκωτικών και μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται αρχικά για διακίνηση ναρκωτικών αν και στην απολογία τους υποστήριξαν πως είναι τοξικοεξαρτώμενοι και όχι διακινητές.

Οι δύο γονείς κατηγορούνται και για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ τα τρία ανήλικα παιδιά, έδωσαν χθες (02.09.2026) το βράδυ τις δικές τους καταθέσεις. Οι καταθέσεις πραγματοποιήθηκαν παρουσία παιδοψυχολόγου και, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, τα όσα ανέφεραν τα παιδιά φαίνεται να παρουσιάζουν σημεία σύγκλισης με τους ισχυρισμούς που είχαν διατυπώσει οι γονείς κατά την προανάκριση.

Σε βάρος του 26χρονου Αφγανού έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και για γενετήσιες πράξεις με την 15χρονη, για ναρκωτικά και ψευδή κατάθεση. Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να διενεργηθεί και εξέταση DNA ώστε να αποδειχθεί αν τα 3 παιδιά είναι του 43χρονου.

Παράλληλα, στις 5 Οκτωβρίου θα δικαστεί ο 43χρονος που κατηγορείται και για απόπειρα απλής σωματικής βλάβης κατά συρροή, εξύβριση, απειλή, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, βία κατά υπαλλήλων και απόπειρα απόδρασης κρατουμένου. Η αναβολή δόθηκε ενόψει και του γεγονότος ότι εκκρεμεί η απολογία του για τη δολοφονία του βρέφους.