Ελλάδα

Ηράκλειο: Νεκρός πρώην αντιδήμαρχος των Αρχανών Αστερουσίων – Φέρει τραύμα από όπλο

Ο εκλιπών είχε φορέσει τη φανέλα της ομάδας του Κόροιβου ως ποδοσφαιριστής, ενώ αργότερα είχε υπηρετήσει τον σύλλογο και από τη θέση του προέδρου
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ / EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Βασίλης Παπαδόπουλος
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Σοκ στον Δήμο Αρχανών Αστερουσίων στο Ηράκλειο για τον θάνατο πρώην αντιδημάρχου. Το βράδυ της Πέμπτης ο 65χρονος βρέθηκε νεκρός με τραύμα από όπλο.

Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στις Αγίες Παρασκιές του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων Ηρακλείου Κρήτης ο θάνατος του άλλοτε αντιδήμαρχου, Γιώργου Πολυζωάκη, 65 ετών και πατέρα δύο παιδιών, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός το βράδυ της Πέμπτης σε χωράφι της περιοχής.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, ο άνδρας φέρει τραύμα από όπλο.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα οι αρμόδιες Αρχές, με την Αστυνομία να εξετάζει όλα τα στοιχεία της υπόθεσης. Με βάση την πρώτη εικόνα, οι ενδείξεις συγκλίνουν προς το ενδεχόμενο αυτοχειρίας.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε ισχυρό σοκ στην τοπική κοινωνία, καθώς ο Γιώργος Πολυζωάκης ήταν ιδιαίτερα γνωστός και αγαπητός στην ευρύτερη περιοχή.

Είχε πολυετή παρουσία στα κοινά, έχοντας διατελέσει τόσο δημοτικός σύμβουλος όσο και αντιδήμαρχος, ενώ έντονη ήταν και η σύνδεσή του με τον αθλητισμό και τον τοπικό Κόροιβο. Ο εκλιπών είχε φορέσει τη φανέλα της ομάδας ως ποδοσφαιριστής, ενώ αργότερα είχε υπηρετήσει τον σύλλογο και από τη θέση του προέδρου.

Συγκλονισμένος ο Κόροιβος

Η διοίκηση του Φ.Σ. Κόροιβου εξέδωσε ανακοίνωση για την απώλειά του, υπογραμμίζοντας τη σημαντική προσφορά του ίδιου και της οικογένειάς του στην ιστορία του σωματείου.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

«Η διοίκηση, το προπονητικό επιτελείο και οι ποδοσφαιριστές του Φ.Σ. Κόροιβου είμαστε βαθύτατα συγκλονισμένοι και συντετριμμένοι από την απροσδόκητη απώλεια του Γιώργου Πολυζωάκη.

Ο εκλιπών υπήρξε μια εξέχουσα προσωπικότητα για το σωματείο μας, έχοντας διατελέσει πρόεδρος της ομάδας.

Η οικογένεια Πολυζωάκη, εκ των ιδρυτών του Κόροιβου, έχει συνδέσει το όνομά της με την ιστορία και τις αξίες του σωματείου μας, μια προσφορά που συνεχίστηκε επάξια και από τον γιο του, Χριστόφορο Πολυζωάκη, επίσης πρώην πρόεδρο του σωματείου.

Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, εκφράζουμε τα πιο θερμά και ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του. Ευχόμαστε από καρδιάς καλή δύναμη και κουράγιο».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
384
214
187
106
89
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
«Γελοιότητες αυτά για τα ποντίκια και τους αρουραίους» απαντά η δασκάλα στη Φουρνά Ευρυτανίας για την πολύτεκνη οικογένεια που μετακόμισε
Για ανακρίβειες έκανε λόγο η δασκάλα του ορεινού χωριού, Παναγιώτα Διαμαντή, ξεκαθαρίζοντας ότι η πολύτεκνη οικογένεια δεν έμεινε ποτέ σε σπίτια με ποντίκια και αρουραίους
Η πολύτεκνη οικογένεια από τα Φουρνά Ευρυτανίας
Ηγουμενίτσα: «Ο 29χρονος είναι βαθιά συντετριμμένος, μετά τον τραυματισμό της 24χρονης έσπευσε κοντά της» λέει ο δικηγόρος του
Μιλώντας στο newsit.gr, ο δικηγόρος του 29χρονου, Γιώργος Τζήκας, είπε ότι «η υπόθεση παρουσιάστηκε δίνοντας την εντύπωση ότι ο εντολέας μου επιχείρησε να τη σκοτώσει, η πραγματικότητα, όμως είναι διαφορετική»
Η 24χρονη
Δολοφονία βρέφους στην Κυψέλη: Τα τρία από τα τέσσερα ανήλικα είναι βιολογικά παιδιά του ζευγαριού – Τι έδειξαν τα αποτελέσματα DNA
Η 15χρονη, ο 12χρονος και το νεκρό βρέφος είναι πράγματι παιδιά του 43χρονου και της 38χρονης ωστόσο, το αποτέλεσμα σχετικά με τον 9χρονο, έδειξε ότι είναι γιος μόνο της 38χρονης Γερμανίδας
O 43χρονος μαζί με τη σύζυγό του και όλη την οικογένειά του
5
Newsit logo
Newsit logo