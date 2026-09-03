Καιρός – Θεσσαλονίκη: Νυχτερινή καταιγίδα με κεραυνούς, δρόμοι έγιναν ποτάμια

Σφοδρή καταιγίδα έπληξε αργά το βράδυ της Πέμπτης (03.09.20256) τη Θεσσαλονίκη, αλλάζοντας το σκηνικό του καιρού. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε κλήσεις για κοπή δέντρων και για άντληση υδάτων στην περιοχή των Αμπελοκήπων και του Ευόσμου.

Η καταιγίδα που «χτύπησε» τη Θεσσαλονίκη την Πέμπτη το βράδυ συνοδευόταν από πολλούς κεραυνούς.

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Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε 17 κλήσεις για κοπή δέντρων και άντληση υδάτων.

Δρόμοι ιδίως στα δυτικά της πόλης μετατράπηκαν σε ποτάμια, με αποτέλεσμα να προκληθούν προβλήματα στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής βρίσκονται σε επιφυλακή, γιατί το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη.

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Λόγω των κεραυνών η νύχτα έγινε μέρα.