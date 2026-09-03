Ελλάδα

Καιρός – Θεσσαλονίκη: Νυχτερινή καταιγίδα με κεραυνούς, δρόμοι έγιναν ποτάμια

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε 17 κλήσεις για κοπή δέντρων και άντληση υδάτων
Καταιγίδα με αστραπές στη Θεσσαλονίκη
Καταιγίδα με αστραπές στη Θεσσαλονίκη / ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ / Φωτογραφία Βασίλης Βερβερίδης
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Σφοδρή καταιγίδα έπληξε αργά το βράδυ της Πέμπτης (03.09.20256) τη Θεσσαλονίκη, αλλάζοντας το σκηνικό του καιρού. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε κλήσεις για κοπή δέντρων και για άντληση υδάτων στην περιοχή των Αμπελοκήπων και του Ευόσμου.

Η καταιγίδα που «χτύπησε» τη Θεσσαλονίκη την Πέμπτη το βράδυ συνοδευόταν από πολλούς κεραυνούς.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε 17 κλήσεις για κοπή δέντρων και άντληση υδάτων.

Δρόμοι ιδίως στα δυτικά της πόλης μετατράπηκαν σε ποτάμια, με αποτέλεσμα να προκληθούν προβλήματα στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής βρίσκονται σε επιφυλακή, γιατί το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη.

Λόγω των κεραυνών η νύχτα έγινε μέρα.

Καταιγίδα με αστραπές στη Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη / ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ / Φωτογραφία Βασίλης Βερβερίδης
Καταιγίδα με αστραπές στη Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη / ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ / Φωτογραφία Βασίλης Βερβερίδης
Καταιγίδα με αστραπές στη Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη / ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ / Φωτογραφία Βασίλης Βερβερίδης
Καταιγίδα με αστραπές στη Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη / ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ / Φωτογραφία Βασίλης Βερβερίδης

Την Παρασκευή (04.09.2026) στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
384
214
187
106
89
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
«Γελοιότητες αυτά για τα ποντίκια και τους αρουραίους» απαντά η δασκάλα στη Φουρνά Ευρυτανίας για την πολύτεκνη οικογένεια που μετακόμισε
Για ανακρίβειες έκανε λόγο η δασκάλα του ορεινού χωριού, Παναγιώτα Διαμαντή, ξεκαθαρίζοντας ότι η πολύτεκνη οικογένεια δεν έμεινε ποτέ σε σπίτια με ποντίκια και αρουραίους
Η πολύτεκνη οικογένεια από τα Φουρνά Ευρυτανίας
Ηγουμενίτσα: «Ο 29χρονος είναι βαθιά συντετριμμένος, μετά τον τραυματισμό της 24χρονης έσπευσε κοντά της» λέει ο δικηγόρος του
Μιλώντας στο newsit.gr, ο δικηγόρος του 29χρονου, Γιώργος Τζήκας, είπε ότι «η υπόθεση παρουσιάστηκε δίνοντας την εντύπωση ότι ο εντολέας μου επιχείρησε να τη σκοτώσει, η πραγματικότητα, όμως είναι διαφορετική»
Η 24χρονη
Δολοφονία βρέφους στην Κυψέλη: Τα τρία από τα τέσσερα ανήλικα είναι βιολογικά παιδιά του ζευγαριού – Τι έδειξαν τα αποτελέσματα DNA
Η 15χρονη, ο 12χρονος και το νεκρό βρέφος είναι πράγματι παιδιά του 43χρονου και της 38χρονης ωστόσο, το αποτέλεσμα σχετικά με τον 9χρονο, έδειξε ότι είναι γιος μόνο της 38χρονης Γερμανίδας
O 43χρονος μαζί με τη σύζυγό του και όλη την οικογένειά του
5
Newsit logo
Newsit logo