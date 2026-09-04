Την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026 θα απολογηθούν στην ανακρίτρια οι τρεις συλληφθέντες για την αποτρόπαια δολοφονία του 9μηνου βρέφους στην Κυψέλη το οποίο βρέθηκε νερκό σε βαλίτσα στο σπίτι τους.

Οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση της Κυψέλης ζήτησαν και πήραν προθεσμία προκειμένου να ετοιμάσουν τις απολογίες τους. Βεβαίως, η υπερασπιστική γραμμή που φαίνεται ότι επιλέγουν οι δυο κατηγορούμενοι, ο 43χρονος και η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του είναι να αμφισβητούν το ιατροδικαστικό πόρισμα, που κάνει λόγο για 18 μαχαιριές στο άτυχο βρέφος και εγκληματική ενέργεια.

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Οι δύο τους φέρονται να επιμένουν στο θάνατο από παθολογικά αίτια, γι’ αυτό και αναμένεται να διορίσουν τεχνικό σύμβουλο, που θα διενεργήσει ξεχωριστή ιατροδικαστική έκθεση για τα αίτια θανάτου του βρέφους.

Ο 26χρονος Αφγανός θα απολογηθεί στην ανακρίτρια για γενετήσιες πράξεις με την ανήλικη, 15 ετών, που είναι έγκυος στον 4ο μήνα.

Στο επίκεντρο της έρευνας εξακολουθούν να βρίσκονται και οι καταθέσεις των 3 ανήλικων παιδιών (και αδελφών του βρέφους που βρέθηκε νεκρό σε βαλίτσα στο μοιραίο διαμέρισμα της Κυψέλης).

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3 από τα 4 παιδιά ήταν βιολογικά παιδιά του ζευγαριού

Όπως αποδείχθηκε από τις εργαστηριακές εξετάσεις DNA που έγιναν στα 4 παιδιά της οικογένειας, το νεκρό βρέφος ήταν παιδί του ζευγαριού. Παιδιά του επίσης ήταν ο 12χρονος και η 15χρονη η οποία πέρα από έγκυος, φέρεται να είχε σχέση και με τον 26χρονο Αφγανό.

Το 9χρονο αγόρι αποδείχθηκε πως είναι μόνο της Γερμανίδας. Οι αρχές αναζητούν τον βιολογικό πατέρα του.

Αυτό έρχεται σε αντίθεση με προηγούμενο ισχυρισμό της μητέρας προς τις αστυνομικές αρχές, καθώς φέρεται να είχε υποστηρίξει ότι και τα τέσσερα παιδιά έχουν τον ίδιο πατέρα.

«Τύλιξα το μωρό με σακούλες και το έβαλα στον καταψύκτη», είχε πει ο 43χρονος στην προανάκριση

«Μετά από οκτώ μήνες μία μέρα δεν ήταν καλά το μωρό και είχε πυρετό. Είχε ένα βλέμμα αφασίας. Δεν καταλάβαινε και δεν έκανε κινήσεις. Το αντιληφθήκαμε με την γυναίκα μου. Βάλαμε να το ταΐσουμε και κάτσαμε στο τραπέζι. Εκεί που ήμασταν στο τραπέζι ακούμε έναν δυνατό ήχο σαν κάτι να σκάει. Πάμε στο παιδί και βλέπω ότι έχει σκάσει η κοιλιά του.

Προσπάθησα να το σώσω αλλά αυτό πέθανε. Όταν έγινε όλο αυτό τα υπόλοιπα τρία παιδιά μας ήταν μαζί και καθόντουσαν στο τραπέζι και τρώγαμε. Είδαν και αυτά αυτό που έγινε. Εγώ φοβήθηκα και τότε τύλιξα το μωρό με σακούλες και το έβαλα στον καταψύκτη», είχε αναφέρει κατά τη διάρκεια της προανάκρισης του στους αστυνομικούς ο 43χρονος.