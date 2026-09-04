Σχολικά βιβλία Δημοτικού παρουσιάζουν οικογένειες με γονείς ίδιου φύλου – «Δεν υπάρχει καμία woke ατζέντα» η απάντηση Μαρινάκη

Στο επίκεντρο μιας νέας δημόσιας συζήτησης έχουν βρεθεί τις τελευταίες ημέρες τα σχολικά βιβλία και ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζονται στους μαθητές, ζητήματα που αφορούν την οικογένεια και τις οικογενειακές σχέσεις. Πρόκειται για το βιβλίο Γλώσσας της Β΄ Δημοτικού, με τίτλο «Η γλώσσα μου», από τις Εκδόσεις Νήσος και για το βιβλίο Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή της ΣΤ΄ Δημοτικού, των Εκδόσεων Πουκαμισάς.

Τα συγκεκριμένα σχολικά βιβλία, ωστόσο, δεν θα μοιραστούν στους μαθητές τον Σεπτέμβριο του 2026. Τα συγκεκριμένα εγχειρίδια έχουν ενταχθεί στο νέο σύστημα και προορίζονται για χρήση από το σχολικό έτος 2027-2028, όταν θα εφαρμοστεί στην πράξη το Πολλαπλό Βιβλίο.

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Από την πλευρά του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εμφανίστηκε κατηγορηματικός ότι «στην κυβέρνηση δεν υπάρχει woke ατζέντα» τονίζοντας «τα φύλα είναι δύο, ο πατέρας είναι πατέρας, η μητέρα είναι μητέρα. Ούτε Γονέας 1 υπάρχει ούτε Γονέας 2 υπάρχει».

Τι απαντά ο συγγραφέας

Ο συγγραφέας του βιβλίου της ΣΤ΄ Δημοτικού, Μανούσος Μαραγκουδάκης, απέρριψε τον χαρακτηρισμό περί «woke ατζέντας».

Μιλώντας στο MEGA NEWS 104,6, υποστήριξε ότι η αναφορά στις οικογένειες ομόφυλων ζευγαριών εντάσσεται στην παρουσίαση των σύγχρονων μορφών οικογένειας και δεν αποτελεί ιδεολογική προώθηση. Ο ίδιος επισήμανε ότι το βιβλίο καταγράφει, μαζί με άλλες μορφές οικογένειας, και τις οικογένειες ομόφυλων γονέων, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για αναφορά σε μια κοινωνική και νομική πραγματικότητα.

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Το βιβλίο, άλλωστε, δεν περιορίζεται στη συγκεκριμένη μορφή οικογένειας. Η ενότητα επιχειρεί να παρουσιάσει ένα ευρύτερο φάσμα οικογενειακών σχημάτων, από την πυρηνική και τη μονογονεϊκή μέχρι την εκτεταμένη και τη θετή οικογένεια.