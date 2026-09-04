Σχολικά βιβλία Δημοτικού παρουσιάζουν οικογένειες με γονείς ίδιου φύλου – «Δεν υπάρχει καμία woke ατζέντα» η απάντηση Μαρινάκη

Στο επίκεντρο μιας νέας δημόσιας συζήτησης έχουν βρεθεί τις τελευταίες ημέρες τα σχολικά βιβλία και ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζονται στους μαθητές, ζητήματα που αφορούν την οικογένεια και τις οικογενειακές σχέσεις. Πρόκειται για το βιβλίο Γλώσσας της Β΄ Δημοτικού, με τίτλο «Η γλώσσα μου», από τις Εκδόσεις Νήσος και για το βιβλίο Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή της ΣΤ΄ Δημοτικού, των Εκδόσεων Πουκαμισάς.
Τα συγκεκριμένα σχολικά βιβλία, ωστόσο, δεν θα μοιραστούν στους μαθητές τον Σεπτέμβριο του 2026. Τα συγκεκριμένα εγχειρίδια έχουν ενταχθεί στο νέο σύστημα και προορίζονται για χρήση από το σχολικό έτος 2027-2028, όταν θα εφαρμοστεί στην πράξη το Πολλαπλό Βιβλίο.
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Από την πλευρά του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εμφανίστηκε κατηγορηματικός ότι «στην κυβέρνηση δεν υπάρχει woke ατζέντα» τονίζοντας «τα φύλα είναι δύο, ο πατέρας είναι πατέρας, η μητέρα είναι μητέρα. Ούτε Γονέας 1 υπάρχει ούτε Γονέας 2 υπάρχει».
Τι απαντά ο συγγραφέας
Ο συγγραφέας του βιβλίου της ΣΤ΄ Δημοτικού, Μανούσος Μαραγκουδάκης, απέρριψε τον χαρακτηρισμό περί «woke ατζέντας».
Μιλώντας στο MEGA NEWS 104,6, υποστήριξε ότι η αναφορά στις οικογένειες ομόφυλων ζευγαριών εντάσσεται στην παρουσίαση των σύγχρονων μορφών οικογένειας και δεν αποτελεί ιδεολογική προώθηση. Ο ίδιος επισήμανε ότι το βιβλίο καταγράφει, μαζί με άλλες μορφές οικογένειας, και τις οικογένειες ομόφυλων γονέων, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για αναφορά σε μια κοινωνική και νομική πραγματικότητα.
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Το βιβλίο, άλλωστε, δεν περιορίζεται στη συγκεκριμένη μορφή οικογένειας. Η ενότητα επιχειρεί να παρουσιάσει ένα ευρύτερο φάσμα οικογενειακών σχημάτων, από την πυρηνική και τη μονογονεϊκή μέχρι την εκτεταμένη και τη θετή οικογένεια.
Παύλος Μαρινάκης: Δεν υπάρχει καμία woke ατζέντα
Στο ζήτημα τοποθετήθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος απέρριψε κατηγορηματικά την άποψη ότι η κυβέρνηση ακολουθεί «woke ατζέντα».
Ο κ. Μαρινάκης, αναφερόμενος στη σχετική συζήτηση, υποστήριξε ότι “τα φύλα είναι δύο” και τόνισε ότι “ο πατέρας είναι πατέρας, η μητέρα είναι μητέρα”, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα πως δεν υιοθετείται η χρήση των όρων “Γονέας 1” και “Γονέας 2”.
Συγκεκριμένα, ερωτηθείς για το θέμα σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στο MEGA NEWS 104,6, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, απάντησε «ως πατέρας ενός παιδιού τριών ετών με απασχόλησε πολύ αυτή η είδηση. Το Υπουργείο απάντησε υπηρεσιακά για το πώς καταρτίζεται το πρόγραμμα σπουδών, πώς επιλέγονται τα βιβλία. Η απάντηση αυτή σε όποιον θέλει είναι διαθέσιμη από το Υπουργείο Παιδείας… Θεωρώ -και αυτό είναι κάτι το οποίο θα το πω χωρίς να φοβάμαι- όπως έχω αποδείξει ότι απαντάω, ότι όταν επιλέγουμε βιβλία, όταν επιλέγουμε προγράμματα σπουδών ειδικά για παιδιά δημοτικού, πολλώ δε μάλλον για παιδιά πρώτης, δευτέρας, τρίτης δημοτικού, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να δείχνουμε αυξημένη ευαισθησία».
Στο πλαίσιο αυτό επισήμανε, επίσης, ότι “ένα ολόκληρο κράτος, οι δημόσιες υπηρεσίες, οι νόμοι οι οποίοι έχουν ψηφιστεί, ο τρόπος που κάποιος βγάζει ταυτότητα, ο τρόπος που κάποιος βγάζει διαβατήριο από πουθενά δεν προκύπτει, από καμία νομοθέτηση, από καμία απόφαση Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών γραμματέων ότι η Κυβέρνηση αυτή έχει έστω και υποψία εφαρμογής woke ατζέντα”.
Καταλήγοντας, δε, για το θέμα ο κ. Μαρινάκης είπε: «Άλλο πράγμα η ανάδειξη ενός θέματος και η αντιμετώπισή του, και άλλο πράγμα το κίνητρο για woke ατζέντα -να μην αλλάζουμε το μέγεθος των ειδήσεων. Ναι, να απαντάμε στον κόσμο και το κάθε Υπουργείο, αλλά είναι άλλο πράγμα κάτι που μπορεί να ενόχλησε. Και εγώ δεν έκρυψα τα λόγια μου. Και είναι άλλο πράγμα να πει κανείς, ότι για αυτούς τους λόγους η Κυβέρνηση αυτή έχει woke ατζέντα. Ούτε έχει τέτοια διάθεση, ούτε εφαρμόζει τέτοια πολιτική, ούτε πρόκειται να εφαρμόσει. Τα φύλα είναι δύο. Ο πατέρας είναι πατέρας, η μητέρα είναι μητέρα. Ούτε Γονέας 1 υπάρχει ούτε Γονέας 2 υπάρχει».