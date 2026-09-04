Ελλάδα

Ισθμός Κορίνθου: Σορός γυναίκα ανασύρθηκε από τη διώρυγα – Έρευνες για την ταυτοποίηση του θύματος

Η σορός ανασύρθηκε από στελέχη του λιμενικού και μεταφέρθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου
Ασθενοφόρο
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΩΜΑΣ/EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ακόμα μία σορός ανασύρθηκε από τη διώρυγα του Ισθμού της Κορίνθου εγείροντας πολλά ερωτήματα για τη συχνότητα αυτών του είδους περιστατικών. Αυτή τη φορά, οι λιμενικές αρχές έσπευσαν στο σημείο το πρωί της Παρασκευής (04.09.2026), βρίσκοντας εντός της Διώρυγας τη σορό μιας γυναίκας.

Η σορός της γυναίκας εντοπίστηκε από σκάφος εντός της διώρυγας του Ισθμού της Κορίνθου με αποτέλεσμα να ειδοποιηθούν άμεσα στελέχη του λιμενικού τα οποία έσπευσαν με σκάφος στο σημείο.

Στη συνέχεια, η σορός παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. 

Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η γυναίκα βρέθηκε στη θάλασσα, ενώ είναι σε εξέλιξη οι έρευνες για την ταυτοποίησή. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
387
216
187
113
106
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Δολοφονία βρέφους στην Κυψέλη: Η Γερμανίδα ρίχνει ευθύνες στον 43χρονο – Αντικρουόμενες οι καταθέσεις τους, απολογούνται ξανά σήμερα
Αν και δεν συμφωνούν για το πότε γεννήθηκε και πότε πέθανε το βρέφος, επιμένουν πως πέθανε από φυσιολογικά αίτια και πως τα τραύματα από μαχαίρι προκλήθηκαν μετά τον θάνατό του
Το ζευγάρι της Κυψέλης
Newsit logo
Newsit logo