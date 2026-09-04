Ισθμός Κορίνθου: Σορός γυναίκα ανασύρθηκε από τη διώρυγα – Έρευνες για την ταυτοποίηση του θύματος

Ακόμα μία σορός ανασύρθηκε από τη διώρυγα του Ισθμού της Κορίνθου εγείροντας πολλά ερωτήματα για τη συχνότητα αυτών του είδους περιστατικών. Αυτή τη φορά, οι λιμενικές αρχές έσπευσαν στο σημείο το πρωί της Παρασκευής (04.09.2026), βρίσκοντας εντός της Διώρυγας τη σορό μιας γυναίκας.

Η σορός της γυναίκας εντοπίστηκε από σκάφος εντός της διώρυγας του Ισθμού της Κορίνθου με αποτέλεσμα να ειδοποιηθούν άμεσα στελέχη του λιμενικού τα οποία έσπευσαν με σκάφος στο σημείο.

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Στη συνέχεια, η σορός παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η γυναίκα βρέθηκε στη θάλασσα, ενώ είναι σε εξέλιξη οι έρευνες για την ταυτοποίησή.