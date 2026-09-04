ΕΟΔΥ: Αυστηρά πρωτόκολλα για την ασφάλεια των μαθητών στα σχολεία – Τι ισχύει για τα ταπεράκια και τη χρήση χλωρίνης

Ενιαίο οδηγό πρόληψης για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς και τα σχολεία, με μέτρα που προβλέπουν την αυστηρότερη τήρηση κανόνων υγιεινής και φροντίδας των μαθητών εφαρμόζει από φέτος και για πρώτη φορά ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας ΕΟΔΥ.

Στο επίκεντρο της νέας εγκυκλίου του ΕΟΔΥ βρίσκονται -μεταξύ άλλων- τρία καθημερινά, κρίσιμα ζητήματα για την ασφάλεια των παιδιών στα σχολεία, για τα οποία -μέχρι πρότινος- δεν υπήρχαν ειδικές οδηγίες ή θεσμικές δικλείδες ασφαλείας.

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Σε αυτά συγκαταλέγονται: η σωστή διαχείριση του σχολικού κολατσιού από το σπίτι (lunch box), του φαγητού που παρέχεται από το σχολείο, αλλά η προστασία των παιδιών από τους τοξικούς κινδύνους των ισχυρών χημικών καθαριστικών.

Συγκεκριμένα, οι επιστήμονες του Oργανισμού, βάζουν για πρώτη φορά αυστηρούς κανόνες ασφαλείας στο σχολικό ταπεράκι και την παρασκευή και αποθήκευση των σχολικών γευμάτων, ενώ δείχνουν «κόκκινη κάρτα» στην αλόγιστη χρήση χλωρίνης.

Το lunch box στο μικροσκόπιο: Με κανόνες ψύξης η μεταφορά του

Μέχρι σήμερα, το φαγητό σε πακέτο από το σπίτι αποτελούσε έναν γνωστό, αλλά ταυτόχρονα αχαρτογράφητο παράγοντα κινδύνου για την ανάπτυξη τροφιμογενών λοιμώξεων, καθώς η έλλειψη ελέγχου στη μεταφορά και τη διατήρησή του ευνοούσε την αλλοίωση των τροφίμων.

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Η νέα εγκύκλιος βάζει κανόνες -αρχικά- στις ίδιες τις οικογένειες συστήνοντας αυστηρή τήρηση των συνθηκών ψύξης.

Όπως αναφέρεται:

Τα μαγειρεμένα ή πρόχειρα γεύματα (όπως σάντουιτς με αλλαντικά και τυριά) πρέπει να μεταφέρονται σε σφιχτές συσκευασίες, ενώ προτείνονται οι ισοθερμικές τσάντες με χρήση παγοκύστεων.

ενώ προτείνονται οι τσάντες με χρήση παγοκύστεων. Με την άφιξη του μαθητή στο σχολείο, τα ευπαθή τρόφιμα οφείλουν να τοποθετούνται αμέσως στο ψυγείο σε θερμοκρασία κάτω των 5°C.

σε θερμοκρασία Εάν δεν υπάρχει δυνατότητα διατήρησης της ψυκτικής αλυσίδας (ή θερμοκρασίας άνω των 60°C για τα ζεστά γεύματα), το φαγητό πρέπει να καταναλωθεί εντός τεσσάρων ωρών, διαφορετικά απορρίπτεται υποχρεωτικά.

Όχι στο πλύσιμο του κοτόπουλου, έλεγχοι στα catering

Σαφής και συγκεκριμένες οδηγίες δίνονται και για τον χειρισμό των τροφίμων από τα ίδια τα σχολεία, τους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς και τα catering.

Συγκεκριμένα προβλέπονται τα εξής:

Διαχωρισμός προσωπικού: Το προσωπικό που αλλάζει πάνες στα βρέφη απαγορεύεται αυστηρά να συμμετέχει σε οποιοδήποτε στάδιο προετοιμασίας ή χειρισμού τροφίμων.

Το προσωπικό που αλλάζει πάνες στα βρέφη να συμμετέχει σε οποιοδήποτε στάδιο προετοιμασίας ή χειρισμού τροφίμων. Κανόνες στις σχολικές κουζίνες: Εφαρμογή των αρχών HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) που σημαίνει «Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου» και καθημερινός έλεγχος θερμοκρασιών στα ψυγεία

Εφαρμογή των αρχών HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) που σημαίνει «Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου» και καθημερινός στα ψυγεία Απαγόρευση πλυσίματος του ωμού κοτόπουλου για να μη διασπείρονται μικρόβια (π.χ. Salmonella).

για να μη διασπείρονται μικρόβια (π.χ. Salmonella). Έλεγχος στο catering: Τα ζεστά γεύματα από εξωτερικές εταιρείες πρέπει να παραλαμβάνονται σε θερμοκρασία άνω των 60°C και τα κρύα κάτω από 5°C.

Τα ζεστά γεύματα από εξωτερικές εταιρείες πρέπει να παραλαμβάνονται σε θερμοκρασία και τα κρύα Κάθε μερίδα πρέπει να είναι ατομικά συσκευασμένη και να φέρει σαφή σήμανση με τα συστατικά και την ημερομηνία.

«Κόκκινη κάρτα» στη χλωρίνη και στροφή στα ασφαλή καθαριστικά

Ένας από τους πλέον επαναστατικούς τομείς του φετινού σχεδιασμού αφορά στην περιβαλλοντική υγιεινή και τον τρόπο απολύμανσης των σχολικών αιθουσών.

Για πρώτη φορά, ο Οργανισμός παίρνει ρητή θέση κατά της αλόγιστης χρήσης χλωρίνης, αναγνωρίζοντάς την όχι ως πανάκεια καθαριότητας, αλλά ως χημικό παράγοντα υψηλού κινδύνου που συνδέεται άμεσα με την πρόκληση άσθματος.

Προτείνει μάλιστα και συγκεκριμένους τρόπους για την ηπιότερη χρησιμοποίησή της, με διαλύματα που πρέπει να παρασκευάζονται καθημερινά με την πρόσμιξη κρύου νερού.

Πιο συγκεκριμένα από τον ΕΟΔΥ επισημαίνονται τα εξής σημεία:

Η οικιακή χλωρίνη χαρακτηρίζεται πλέον ως χημική ουσία υψηλού κινδύνου και, γενικά, η χρήση της δεν συνίσταται σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και σχολεία.

και, γενικά, η χρήση της σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και σχολεία. Οι υπεύθυνοι της καθαριότητας στα σχολεία συστήνεται να επιλέγουν ασφαλέστερα απολυμαντικά προϊόντα με βάση την αιθανόλη, το υπεροξείδιο του υδρογόνου, το γαλακτικό ή το κιτρικό οξύ.

με βάση την αιθανόλη, το υπεροξείδιο του υδρογόνου, το γαλακτικό ή το κιτρικό οξύ. Απαγορεύονται οι ψεκασμοί απολυμαντικών στον αέρα: Όπως αναφέρει ο ΕΟΔΥ είναι απολύτως αναποτελεσματικοι για την απολύμανση των επιφανειών και εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για το αναπνευστικό σύστημα των παιδιών.

Σχετικά με το τελευταίο θέμα αυτό, η εγκύκλιος ορίζει αυστηρά:

«Τα απολυμαντικά πρέπει να χρησιμοποιούνται σε καλά αεριζόμενους χώρους, κατά την απουσία των μαθητών και να έχει αεριστεί καλά ο χώρος πριν την επιστροφή τους. Ο ψεκασμός στον αέρα με απολυμαντικά δεν είναι αποτελεσματική μέθοδος για την απολύμανση του αέρα ή των επιφανειών και μπορεί να προκαλέσει αναπνευστικά προβλήματα».

Στην ίδια εγκύκλιο προβλέπονται ειδικά μέτρα για τον περιορισμό των μεταδιδόμενων ιογενών και μικροβιακών νοσημάτων.