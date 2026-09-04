Πανεπιστήμιο Πατρών: Καθηγητής Μαθηματικών απαγορεύει τα γυαλιά χωρίς ιατρική βεβαίωση υπό τον φόβο χρήσης smart glasses

Νέα δεδομένα φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη και στις πανεπιστημιακές εξετάσεις, με καθηγητή Μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο Πατρών να λαμβάνει ένα ιδιαίτερα αυστηρό μέτρο προκειμένου να περιορίσει το ενδεχόμενο αντιγραφής.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πατρών ενημέρωσε τους φοιτητές του ότι κατά τη διάρκεια των εξετάσεων δεν θα επιτρέπεται η χρήση γυαλιών, εκτός εάν ο φοιτητής διαθέτει ιατρική βεβαίωση που πιστοποιεί ότι είναι απαραίτητα για την όρασή του.

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Η απόφαση συνδέεται με την αυξανόμενη παρουσία των λεγόμενων «έξυπνων» γυαλιών, τα οποία, ανάλογα με το μοντέλο, μπορούν να διαθέτουν κάμερα, μικρόφωνο, δυνατότητα σύνδεσης με άλλες συσκευές και πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες.

Οι δυνατότητες αυτές δημιουργούν έναν νέο πονοκέφαλο για τα πανεπιστήμια, καθώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την καταγραφή θεμάτων ή την αναζήτηση πληροφοριών κατά τη διάρκεια μιας εξέτασης.

Το νέο «μέτωπο» της αντιγραφής

Η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει αλλάξει σημαντικά και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η αντιγραφή στις εξετάσεις.

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Εκτός από τα κινητά τηλέφωνα και τις ηλεκτρονικές συσκευές, στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον φορητές συσκευές που είναι πολύ πιο δύσκολο να εντοπιστούν.

Τα έξυπνα γυαλιά αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα, καθώς εξωτερικά δεν διαφέρουν απαραίτητα από ένα συμβατικό ζευγάρι γυαλιών.

Η ύπαρξη κάμερας ή άλλων ηλεκτρονικών λειτουργιών μπορεί, ωστόσο, να επιτρέψει τη διακριτική καταγραφή ενός θέματος και τη μεταφορά του σε άλλη συσκευή.

Για τον λόγο αυτό, ο συγκεκριμένος καθηγητής επέλεξε να θέσει έναν σαφή κανόνα πριν από την εξεταστική περίοδο, ζητώντας από όσους χρειάζονται γυαλιά για ιατρικούς λόγους να μπορούν να το αποδεικνύουν.

«Να γράφουν αυτά που γνωρίζουν»

Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και η θέση του πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, Χρήστου Μπούρα.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο κ. Μπούρας υπογράμμισε την ανάγκη οι φοιτητές να προσέρχονται στις εξετάσεις προκειμένου να αξιολογηθούν για τις γνώσεις τους και να μην αναζητούν εναλλακτικούς τρόπους για να ανταποκριθούν στα θέματα.

Η υπόθεση αναδεικνύει, πάντως, ένα ευρύτερο ζήτημα που καλούνται πλέον να αντιμετωπίσουν τα πανεπιστήμια: πώς θα διασφαλίζεται το αδιάβλητο των εξετάσεων σε μια εποχή όπου η τεχνητή νοημοσύνη και οι φορητές «έξυπνες» συσκευές μπορούν να προσφέρουν πληροφορίες σχεδόν άμεσα.

Από τα κινητά και τα smartwatches μέχρι τα γυαλιά με κάμερα και συνδεσιμότητα, η τεχνολογία δημιουργεί νέα εργαλεία για τους φοιτητές, αλλά ταυτόχρονα αναγκάζει τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να επανεξετάσουν τους κανόνες των εξετάσεων.