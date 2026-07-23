«Δώρο ζωής» από 32χρονο θύμα τροχαίου σε τρεις ασθενείς στο Νοσοκομείο Ιωαννίνων

Μια συγκινητική ιστορία προσφοράς ζωής αποκάλυψε το Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου 32χρονος έχασε τη ζωή του ενώ νοσηλευόταν σε ΜΕΘ μετά από τροχαίο, έδωσε τα όργανα του δίνοντας νέα ζωή σε άλλους ασθενείς που βρίσκονταν σε λίστα αναμονής για μεταμόσχευση.

Ο 32χρονος νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, έπειτα από τροχαίο δυστύχημα που είχε σημειωθεί σε παράδρομο της Βλαχόστρατας. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε εγκεφαλικός θάνατος, γεγονός που οδήγησε στην ενεργοποίηση της διαδικασίας δωρεάς οργάνων.

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Η οικογένεια του 32χρονου άνδρα έλαβε τη γενναία απόφαση να δωρίσει τα όργανά του, προσφέροντας ελπίδα και μια δεύτερη ευκαιρία ζωής σε ανθρώπους που τα είχαν ανάγκη.

Το «ευχαριστώ» του νοσοκομείου

Η διαδικασία λήψης των οργάνων πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες της Πέμπτης, με τη συνεργασία του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων , της εξειδικευμένης χειρουργικής ομάδας του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης και υπό τον συντονισμό του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων.

Η διοίκηση του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων εξέδωσε την ανακοίνωση, ευχαριστώντας την οικογένεια και όλα τα νοσηλευτικά τμήματα που συμμετείχαν στη διαδικασία:

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«Ευχαριστούμε βαθύτατα την οικογένεια για τη γενναία απόφασή της να προσφέρει ζωή σε συνανθρώπους μας μέσω της δωρεάς οργάνων μέσα σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Παράλληλα, απευθύνουμε θερμές ευχαριστίες στους συντονιστές μεταμοσχεύσεων του νοσοκομείου μας, στο προσωπικό της ΜΕΘ, του Χειρουργείου και του Αναισθησιολογικού Τμήματος, καθώς και στις χειρουργικές ομάδες που συμμετείχαν, για την άρτια, ευσυνείδητη και αποτελεσματική εκτέλεση του δύσκολου αυτού έργου».