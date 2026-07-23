Λαμία: Εντοπίστηκε σαλμονέλα και άλλες παρτίδες κοτόπουλου από διαφορετικούς προμηθευτές – Συνεχίζονται οι έλεγχοι

Συνεχίζεται το θρίλερ με τη σαλμονέλα στη Λαμία, αφού σύμφωνα με πληροφορίες, το μικρόβιο εντοπίστηκε και σε άλλες παρτίδες κοτόπουλου που ελέγχθηκαν τα προηγούμενα 24ωρα από τους επιθεωρητές Δημόσιας Υγείας ή τον ΕΦΕΤ.

Σύμφωνα με το LamiaReport, κρούσματα σαλμονέλας εντοπίστηκαν σε προϊόντα που διατέθηκαν σε καταστήματα εστίασης στη Λαμία, σύμφωνα με τα εργαστηριακά αποτελέσματα του ΕΟΔΥ.

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Ειδικότερα, θετικά βρέθηκαν δείγματα από φιλέτο κοτόπουλου και σουβλάκι κοτόπουλου που προέρχονταν από δύο διαφορετικά καταστήματα, τα οποία συνεργάζονται με διαφορετικούς προμηθευτές. Αυτό σημαίνει ότι, μέχρι στιγμής, οι Αρχές έχουν εντοπίσει συνολικά τρεις διαφορετικούς προμηθευτές με παρτίδες στις οποίες βρέθηκε το μικρόβιο της σαλμονέλας.

Μάλιστα, στη μία από τις δύο νέες περιπτώσεις, το άτομο που εμφάνισε συμπτώματα δεν είχε καταναλώσει κοτόπουλο. Ωστόσο, κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι το κοτόπουλο φυλασσόταν μαζί με άλλα τρόφιμα στο κατάστημα, γι’ αυτό και ελήφθησαν δείγματα, τα οποία αποδείχθηκαν θετικά.

Οι έλεγχοι βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη και αναμένονται τα αποτελέσματα από συνολικά οκτώ καταστήματα εστίασης. Παράλληλα εξετάζονται προϊόντα και άλλων προμηθευτών, ενώ θα ληφθούν και νέα δείγματα από εργαζόμενους. Οι παρτίδες που έχουν εντοπιστεί αποσύρονται από την αγορά, ενώ όπου διαπιστώνονται παραβάσεις προβλέπονται και οι αντίστοιχες κυρώσεις.

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Το θετικό είναι ότι την τελευταία εβδομάδα δεν έχει καταγραφεί νέο περιστατικό αδιαθεσίας μετά από κατανάλωση έτοιμου φαγητού.

Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι η σωστή θερμική επεξεργασία εξουδετερώνει τη σαλμονέλα. Το μικρόβιο καταστρέφεται όταν το εσωτερικό του κρέατος φτάσει τους 65°C για 10-15 λεπτά, ενώ στους 74°C εξοντώνεται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Για μεγαλύτερη ασφάλεια, συνιστάται το φαγητό να παραμένει στη σωστή θερμοκρασία για ακόμη 2-3 λεπτά πριν καταναλωθεί.