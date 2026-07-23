Φωτιά σε αυτοκίνητο στην Αττική Οδό – Καθυστερήσεις στην περιοχή των Αχαρνών

Μεγάλες καθυστερήσεις υπάρχουν στην Αττική Οδό, καθώς αυτοκίνητο πήρε φωτιά κοντά στο Μενίδι.

Από τη φωτιά στο αυτοκίνητο που εκδηλώθηκε σε αυτοκίνητο στην Αττική Οδό στο ύψος της Λεωφόρου Δημοκρατίας, προκλήθηκαν σημαντικές καθυστερήσεις.

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Σύμφωνα με την ενημέρωση των αρμόδιων Αρχών, η φωτιά εκδηλώθηκε σε αυτοκίνητο που κινούνταν στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το Αεροδρόμιο, στο ύψος της Λεωφόρου Δημοκρατίας, στην περιοχή των Αχαρνών.

Η Αττική Οδός έκανε λόγο για τροχαίο ατύχημα ύψος Δημοκρατίας στις αριστερές λωρίδες κυκλοφορίας προς Αεροδρόμιο ενώ σε ανάρτησή της στο Χ επισημαίνει καθυστερήσεις από Άνω Λιόσια έως την έξοδο Δημοκρατίας.

Τροχαίο ατύχημα ύψος Δημοκρατίας στις αριστερές λωρίδες κυκλοφορίας προς Αεροδρόμιο, καθυστερήσεις από Άνω Λιόσια έως την έξοδο Δημοκρατίας. https://t.co/pHz8gGVnvx — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) July 23, 2026

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε ΙΧΕ όχημα, επί της Αττικής Οδού, στο δήμο Αχαρνών Αττικής. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 23, 2026

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η φωτιά έσβησε και στο σημείο είχαν μεταβεί 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα.