Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Φωτιά σε αυτοκίνητο στην Αττική Οδό – Καθυστερήσεις στην περιοχή των Αχαρνών

Η φωτιά έσβησε και στο σημείο είχαν μεταβεί 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα
Μποτιλιάρισμα
Photo / LATO KLODIAN / EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Μεγάλες καθυστερήσεις υπάρχουν στην Αττική Οδό, καθώς αυτοκίνητο πήρε φωτιά κοντά στο Μενίδι.

Από τη φωτιά στο αυτοκίνητο που εκδηλώθηκε σε αυτοκίνητο στην Αττική Οδό στο ύψος της Λεωφόρου Δημοκρατίας, προκλήθηκαν σημαντικές καθυστερήσεις.

Σύμφωνα με την ενημέρωση των αρμόδιων Αρχών, η φωτιά εκδηλώθηκε σε αυτοκίνητο που κινούνταν στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το Αεροδρόμιο, στο ύψος της Λεωφόρου Δημοκρατίας, στην περιοχή των Αχαρνών.

xartis kinisi

Η Αττική Οδός έκανε λόγο για τροχαίο ατύχημα ύψος Δημοκρατίας στις αριστερές λωρίδες κυκλοφορίας προς Αεροδρόμιο ενώ σε ανάρτησή της στο Χ επισημαίνει καθυστερήσεις από Άνω Λιόσια έως την έξοδο Δημοκρατίας.

 

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η φωτιά έσβησε και στο σημείο είχαν μεταβεί 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
226
113
94
91
82
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Στον εισαγγελέα ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος Χανίων – Κατηγορούνται για δωροδοκία και την έκδοση πλαστών γνωματεύσεων
Οδηγήθηκαν στην εισαγγελία Χανίων όπου τους ασκήθηκε δίωξη για δωροδοκία σε κακουργηματικό βαθμό - Στις υποθέσεις φέρονται να εμπλέκονται περίπου 25 άτομα
Χανιά
Newsit logo
Newsit logo