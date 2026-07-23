Φωτιά στην Πλαγιά Αιτωλοακαρνανίας – Επιχειρούν εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε αργά το μεσημέρι της Πέμπτης (23.07.2026) στην Πλαγιά Αιτωλοακαρνανίας.

Στο σημείο της φωτιάς στην Πλαγιά Αιτωλοακαρνανίας, επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 4 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

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Μέχρι στιγμής από την πυρκαγιά δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές.

Η περιοχή σήμερα έχει υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πλαγιά Αιτωλοακαρνανίας. Κινητοποιήθηκαν 20 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 4 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 23, 2026

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.