Ελλάδα

Φωτιά στην Πλαγιά Αιτωλοακαρνανίας – Επιχειρούν εναέρια μέσα

Επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 4 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο
Φωτιά στην Πλαγιά Αιτωλοακαρνανίας
Φωτιά στην Πλαγιά Αιτωλοακαρνανίας / ilefkada
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Φωτιά ξέσπασε αργά το μεσημέρι της Πέμπτης (23.07.2026) στην Πλαγιά Αιτωλοακαρνανίας.

Στο σημείο της φωτιάς στην Πλαγιά Αιτωλοακαρνανίας, επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 4 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Μέχρι στιγμής από την πυρκαγιά δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές.

Η περιοχή σήμερα έχει υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό  Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

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