Στον εισαγγελέα ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος Χανίων – Κατηγορούνται για δωροδοκία και την έκδοση πλαστών γνωματεύσεων

Το κατώφλι της εισαγγελίας Χανίων πέρασαν περίπου στις 16:00 το απόγευμα ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση δωροληψίας προκειμένου να εκδώσουν πλαστές γνωματεύσεις.

Προθεσμία για να απολογηθεί την Δευτέρα (27.07.2026) στις 10:00 το πρωί πήραν ο ιατροδικαστής της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Κρήτης και ο τοξικολόγος που φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση δωροληψίας προκειμένου να εκδώσουν πλαστές γνωματεύσεις. Οι δύο τους οδηγήθηκαν το απόγευμα στην εισαγγελία Χανίων όπου τους ασκήθηκε δίωξη σε κακουργηματικό βαθμό.

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Οι δύο άντρες είχαν προσαχθεί στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων το πρωί, προκειμένου να απαντήσουν στις ερωτήσεις των αστυνομικών για υποθέσεις φερόμενων πλαστών αποτελεσμάτων στις γνωματεύσεις.

Οι προσαγωγές μετατράπηκαν σε συλλήψεις και οι δύο τους οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του flashnews.gr, στις υποθέσεις φέρονται να εμπλέκονται περίπου 25 άτομα, εκκινώντας από την υπόθεση του κυκλώματος εκβιασμών που είχε απασχολήσει πριν από περίπου ένα χρόνο την κοινή γνώμη.

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Η έρευνα, η οποία χαρακτηρίζεται από αρμόδιες πηγές ιδιαίτερα σοβαρή, έχει ανατεθεί στην Ασφάλεια Χανίων και επικεντρώνεται στην εξέταση φακέλων που αφορούν υποθέσεις ναρκωτικών.

Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων υπηρεσιών βρίσκεται το ενδεχόμενο να είχαν αλλοιωθεί ή επηρεαστεί αποτελέσματα που περιλαμβάνονταν σε συγκεκριμένες δικογραφίες, αναφέρει το neakriti.gr.