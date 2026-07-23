Φωτιά στην Χαλκιδική, στην περιοχή Γαλάτιστα: Σηκώθηκαν 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (23.07.2026) στην Χαλκιδική.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Γαλάτιστα Χαλκιδικής, για την οποία ειδοποιήθηκε και κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική.

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Για την κατάσβεση επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Γαλάτιστα Χαλκιδικής. Κινητοποιήθηκαν 32 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχηματα, 4 Α/Φ και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 23, 2026

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τον αν απειλούνται σπίτια.