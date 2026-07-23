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Ελλάδα

Φωτιά στην Χαλκιδική, στην περιοχή Γαλάτιστα: Σηκώθηκαν 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο

Αεροσκάφος
Φωτογραφία αρχείου / ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI
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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (23.07.2026) στην Χαλκιδική.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Γαλάτιστα Χαλκιδικής, για την οποία ειδοποιήθηκε και κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική.

Για την κατάσβεση επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τον αν απειλούνται σπίτια.

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