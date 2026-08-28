Δόθηκε ξανά άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας στα δύο μη κρατικά πανεπιστήμια Keele και York

Την εκ νέου χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας στο Πανεπιστήμιο Keele και στο Πανεπιστήμιο York σε συνέχεια των πρόσφατων υπ’ αριθ. 1167/2026 και 1169/2026 ακυρωτικών αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, ανακοίνωσε την Παρασκευή (28/8/26) το υπουργείο Παιδείας.

Η σχετική απόφαση για τα πανεπιστήμια, υπεγράφη από τον Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Νίκο Παπαϊωάννου.

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Πιο συγκεκριμένα , τα παραρτήματα – Ν.Π.Π.Ε. που λαμβάνουν άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας είναι:

The University of Keele, Greece στην Αθήνα

City – Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York στη Θεσσαλονίκη

Οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας χορηγήθηκαν κατόπιν της εκ νέου διενέργειας της διοικητικής διαδικασίας στο πλαίσιο της συμμόρφωσης προς τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.