Βόλος: «Φύγε θα σε σκοτώσω» απείλησε τον πατέρα του 44χρονος εθισμένος στον τζόγο – «Δεν έχει δουλέψει ποτέ του»

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες μίας υπόθεσης ενδοοικογενειακής βίας στον Βόλο. Την Παρασκευή (28.08.2026) οδηγήθηκε στο αυτόφωρο μονομελές πλημμελειοδικείο ένας 44χρονος, που απείλησε ότι θα σκοτώσει τον πατέρα του!

Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον 44χρονο στον Βόλο για ενδοοικογενειακή βία και τον καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης έξι μηνών με τριετή αναστολή και η έφεση να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη.

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Παράλληλα, τον υποχρέωσε να παρακολουθήσει πρόγραμμα για την ενδοοικογενειακή βία στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας Βόλου, προκειμένου να παραμείνει εκτός φυλακής.

Ο 44χρονος κάθισε στο εδώλιο μετά από καταγγελία του ίδιου του πατέρα του, ο οποίος δήλωσε πως ο γιος του είναι εθισμένος στον τζόγο και στις 27 Αυγούστου επιτέθηκε στη μητέρα του επειδή δεν του έδινε χρήματα για να παίξει.

Η κατάσταση ξέφυγε όταν ο γιος έσπρωξε τη μητέρα του και ο πατέρας μπήκε στη μέση για να ηρεμήσει τα πνεύματα. «Φύγε θα σε σκοτώσω», τον απείλησε ο γιος του, αναγκάζοντάς τον να καλέσει την αστυνομία.

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«Είναι εθισμένος στον τζόγο. Έχει πρόβλημα και φωνάζει πολλές φορές μέσα στο σπίτι. Αυτή τη φορά, όμως, φοβήθηκα γιατί τον είδα περισσότερο εξαγριωμένο», είπε ο πατέρας.

Ωστόσο, ο 44χρονος στην απολογία του διέψευσε τον πατέρα του, λέγοντας ότι ουδέποτε τον απείλησε. Ισχυρίστηκε ότι με την καταγγελία στην αστυνομία ο πατέρας του θέλησε να τον εκδικηθεί επειδή έχει χρόνια εμμονή μαζί του. Επίσης, αρνήθηκε ότι έσπρωξε τη μητέρα του.

Η σχέση πατέρα – γιου

«Είχαμε μια λογομαχία, αλλά δεν ακούμπησα τη μητέρα μου. Επί 40 χρόνια ο πατέρας μου έχει νεύρα μαζί μου και πάντα υψώνει τον τόνο της φωνής του. Του είπα φύγε από μπροστά μου και δεν του είπα φύγε θα σε σκοτώσω, αλλά χρησιμοποίησα έναν άλλο χαρακτηρισμό που ήταν σκληρός κάτι που τον πείραξε», δήλωσε ο 44χρονος.

Επίσης, παραδέχθηκε πως παίζει στοίχημα, αλλά όχι κάθε ημέρα. «Είμαι πτυχιούχος ΑΕΙ και το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν έχω κανέναν εθισμό», είπε. Σε ερώτηση του εισαγγελέα για το πόσα χρήματα δίνει κάθε μήνα κατά μέσο όρο στο στοίχημα, απάντησε 300 με 400 ευρώ και πρόσθεσε πως ζητάει από τους γονείς του να του δώσουν ένα δίκαιο μερίδιο σε σύγκριση με τα αδέλφια του από την περιουσία τους. Δήλωσε πως είναι άνεργος και περιστασιακά είχε εργαστεί στο παρελθόν σε κτήματα των γονέων του.

Νωρίτερα ο πατέρας του είχε δηλώσει στο δικαστήριο ότι ο 44χρονος ξοδεύει πολύ πάνω από 400 ευρώ τον μήνα στον τζόγο με χρήματα που φέρεται να παίρνει από τη σύνταξη που λαμβάνει η μητέρα του, αλλά και κάποια ενοίκια από σπίτια που έχουν.

«Ο γιος μου δεν έχει δουλέψει ποτέ μέχρι σήμερα στη ζωή του και γι’ αυτό φταίει η περιουσία που έχουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πατέρας.

Ο κατηγορούμενος άκουσε με έκπληξη την απόφαση του δικαστηρίου, δηλώνοντας ότι δεν έχει καταδικαστεί ποτέ έως τώρα για κάποιο αδίκημα, αλλά πλέον είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει πρόγραμμα στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας για να μην περάσει την πόρτα της φυλακής.