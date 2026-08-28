Ελλάδα

Πέθανε ο δημοσιογράφος Κυριάκος Καζάκος σε ηλικία 103 ετών – Υπήρξε το μακροβιότερο μέλος της ΕΣΗΕΑ και του ΕΔΟΕΑΠ

Ο βετεράνος δημοσιογράφος γεννήθηκε στην Πάτρα το 1923 και σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Πάντειο Πανεπιστήμιο
Ο Κυριάκος Καζάκος
Ο Κυριάκος Καζάκος/ ΕΣΗΕΑ
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Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Κυριάκος Καζάκος σε ηλικία 103 ετών.

Τον θάνατο του μακροβιότερου μέλους της ΕΣΗΕΑ και του ΕΔΟΕΑΠ, του βετεράνου δημοσιογράφου, ανακοίνωσε η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών.

Σε ανακοίνωσή της η ΕΣΗΕΑ αναφέρει:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ με συγκίνηση ανακοινώνει ότι στις 20 Αυγούστου, απεβίωσε, πλήρης ημερών, ένας εκ των τελευταίων εκπροσώπων μιας σπουδαίας γενιάς δημοσιογράφων, ο βετεράνος Κυριάκος Καζάκος, σε ηλικία 103 ετών. Ο Κυριάκος Καζάκος γεννήθηκε στην Πάτρα το 1923 και σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Τη δημοσιογραφική του πορεία ξεκίνησε το 1958 από την εφημ. «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΤΥΠΟΣ» και συνέχισε στην «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ», τη «ΝΙΚΗ», τη «ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ» αλλά και τα περιοδικά «ΦΑΝΤΑΣΙΑ», «ΕΙΚΟΝΕΣ» και «ΧΟΜΠΥ». Υπήρξε συνεργάτης ναυτιλιακών εντύπων και ειδικών εκδόσεων, ενώ απασχολήθηκε στο Β’ Πρόγραμμα της ΕΙΡ αλλά και στο ραδιόφωνο του «ΑΝΤΕΝΝΑ».

Πέραν της μακράς του δημοσιογραφικής σταδιοδρομίας ως ρεπόρτερ και συντάκτης ύλης, ο Κυριάκος Καζάκος υπήρξε αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης και μέλος του Πανελληνίου Συνδέσμου Δημοσιογράφων Αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης 1941-44. Για τη δράση του, τιμήθηκε από το ΓΕΕΘΑ με Μετάλλιο και Δίπλωμα Εθνικής Αντίστασης, ενώ, σε όλο τον βίο του, παρέμεινε αταλάντευτα μαχητικός, βαθιά προσηλωμένος στους κοινωνικούς αγώνες και στις αρχές και τις αξίες της δημοσιογραφίας.

Ήταν παρών σε όλες τις αγωνιστικές διεκδικήσεις της Ενώσεως και επί σειρά ετών εκλεγόταν ως μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποχαιρετά τον συνάδελφο με βαθύ σεβασμό και συλλυπείται τους οικείους του για την απώλειά τους».

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