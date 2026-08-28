Πάτρα: Μάχη για τη ζωή δίνει 8χρονος μετά από βουτιά στη θάλασσα – «Μπλε, άσφυγμος και παγωμένος»

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής (28.08.2026) στην παραλία της Μαραθιάς στην Ηλεία. Ένα 8χρονο αγόρι κινδύνευσε σοβαρά μετά από βουτιές στη θάλασσα μαζί με άλλα παιδιά της ηλικίας του.

Κάτω από αδιευκρίνιστες – μέχρι στιγμής συνθήκες – το παιδί φέρεται να κατάπιε μεγάλη ποσότητα νερού από τις βουτιές στη θάλασσα και παρουσίασε σοβαρή εικόνα.

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Σύμφωνα με το Tempo24.news.gr, άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, ασθενοφόρο του οποίου έφτασε στο σημείο και παρέλαβε τον 8χρονο, μεταφέροντάς τον στο νοσοκομείο Αμαλιάδας.

Εκεί οι γιατροί έδωσαν μάχη για να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, από το στομάχι του απομακρύνθηκε μεγάλη ποσότητα θαλασσινού νερού.

Λόγω της σοβαρότητας του περιστατικού, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του αγοριού στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο, με το παιδί να διασωληνώνεται.

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Συγκλονιστική είναι η περιγραφή του γιατρού του νοσοκομείου Αμαλιάδας, Βαγγέλη Δημητρόπουλου, ο οποίος συμμετείχε στην προσπάθεια αντιμετώπισης του περιστατικού.

Σε ανάρτησή του, περιγράφει τις δραματικές στιγμές που έζησε, αλλά και τη συγκίνηση όταν το παιδί άρχισε να ανταποκρίνεται:

«Όταν βλέπεις ένα παιδί μπλε, άσφυγμο, με το κορμάκι του παγωμένο και την κοιλιά τούμπανο, συνέπεια πνιγμού, το μόνο που σκέφτεσαι είναι να ζήσει! Έκανα ό,τι μπορούσα, έκανα ό,τι έπρεπε!»

Όπως αναφέρει ο ίδιος, η κατάσταση του παιδιού άρχισε να βελτιώνεται μετά την προσπάθεια των γιατρών.

«Το παιδί άλλαξε χρώμα, άρχισε να κλαίει, απέκτησε πίεση, σφυγμό, τα ματάκια του ανοιγόκλειναν… Πόσο δικαίωση για έναν γιατρό ο αγώνας του, η προσπάθειά του να έχει επιτυχία!!!»

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο γιατρός εξέφρασε την ανακούφιση και τη βαθιά συγκίνησή του:

«Ήθελε ο Θεός να ζήσει και θα ζήσει… Μπορώ να αράξω πλέον ήρεμος σε μια γωνιά να κλάψω, να ανάψω ένα τσιγάρο, να χαλαρώσω… Σ’ ευχαριστώ Θεέ μου!!!»