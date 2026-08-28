Ελλάδα

Μύκονος: Ιδιοκτήτρια περιπτέρου «ξέχασε» να κόψει αποδείξεις 90.000 ευρώ σε τέσσερις μήνες

Το ημερολόγιο που κρατούσε η ιδιοκτήτρια, την «έκαψε» και οδήγησε σε πρόστιμα και προσωρινό λουκέτο
ΦΩΤΟ ΑΑΔΕ
ΦΩΤΟ ΑΑΔΕ
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Σε διήμερο «λουκέτο» αλλά και πρόστιμα προχώρησαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ, μετά από ελέγχους που έγιναν σε δύο επιχειρήσεις στη Μύκονο: Ένα γνωστό εστιατόριο και ένα περίπτερο.

Στο πλαίσιο στοχευμένωνς ελέγχων που κάνουν κλιμάκια της ΑΑΔΕ στη Μύκονο, αξιοποιώντας τόσο τα ψηφιακά εργαλεία και δεδομένα του myDATA όσο και κάθε διαθέσιμου φορολογικού και μη φορολογικού στοιχείου, προχώρησαν σε έλεγχο σε περίπτερο στην Άνω Μερά.

Συνδυάζοντας τα ψηφιακά αρχεία του myDATA με το ημερολόγιο που τηρούσε η ιδιοκτήτρια της επιχείρησης, διαπίστωσαν ότι κατά τους τελευταίους τέσσερις μήνες δεν είχαν εκδοθεί αποδείξεις άνω των 90.000 ευρώ.

Για τις παραβάσεις επιβλήθηκε πρόστιμο, που ξεπέρασε τα 5.000 ευρώ, ενώ η λειτουργία της επιχείρησης ανεστάλη για δύο ημέρες.

Σε δεύτερο έλεγχο στη Μύκονο, σε γνωστό εστιατόριο – καφέ μπαρ, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ διαπίστωσαν τη μη έκδοση φορολογικών στοιχείων και προχώρησαν σε πρόστιμα και διήμερο λουκέτο.

Οι συγκεκριμένες υποθέσεις αναδεικνύουν τη δυνατότητα των ελεγκτικών μηχανισμών να αξιοποιούν συνδυαστικά πληροφορίες που δεν περιορίζονται στα αμιγώς φορολογικά δεδομένα, ώστε να αποτυπώνεται πληρέστερα η πραγματική δραστηριότητα των επιχειρήσεων.

Από το ημερολόγιο ενός περιπτέρου μέχρι τη δραστηριότητα δίπλα στη θάλασσα, τα δεδομένα αφήνουν ίχνη και τα ίχνη οδηγούν στον έλεγχο.
Οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ στη Μύκονο και στους υπόλοιπους τουριστικούς προορισμούς συνεχίζονται, με ιδιαίτερη έμφαση στις περιοχές υψηλής τουριστικής κίνησης και με συνδυαστική αξιοποίηση ψηφιακών δεδομένων, πληροφοριών και στοιχείων που συγκεντρώνονται κατά τους επιτόπιους ελέγχους.

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