Drones, κάμερες και AI στους δρόμους της Αττικής: Πρεμιέρα σήμερα για τον «Κόμβο» το νέο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας

Η κυκλοφοριακή συμφόρηση αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της Αττικής και το νέο σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας οχημάτων με την ονομασία «Κόμβος» μπήκε σε ισχύ από σήμερα (01.09.2026) για να δώσει λύσεις και ανάσα στους οδηγούς.

Το νέο σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας οχημάτων με την ονομασία «Κ.Ο.Μ.Β.Ο.Σ» (Κεντρική Ομάδα Μέτρων Βελτίωσης Οδικής Συμφόρησης) χρησιμοποιεί drones, κάμερες και AI στους δρόμους της Αττικής για την αντιμετώπιση κυκλοφοριακής συμφόρησης.

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Το νέο μοντέλο, στο οποίο συνδυάζονται ανθρώπινο δυναμικό και σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία, όπως κάμερες, drones και συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης, έχει στόχο τον ταχύτερο εντοπισμό και την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλούν κυκλοφοριακή συμφόρηση στο λεκανοπέδιο.

Το σύστημα ξεκίνησε να λειτουργεί σε «πιλοτικό» στάδιο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Το πραγματικό επιχειρησιακό τεστ, ωστόσο, αναμένεται από τα μέσα Σεπτεμβρίου, όταν με την επιστροφή των μαθητών στα σχολεία και την πλήρη επαναφορά της καθημερινής δραστηριότητας θα αυξηθεί σημαντικά ο κυκλοφοριακός φόρτος.

Χρυσοχοΐδης: Υπάρχει εικόνα από όλη την Αττική

Για το νέο σύστημα μίλησε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. «Πρέπει να είσαι μάγος, θαυματοποιός για να λύσεις το θέμα του Κηφισού», είπε αρχικά ο υπουργός μιλώντας στο Mega και συμπλήρωσε. «Το θέμα είναι δύσκολο. Με τα υπάρχοντα μέσα που διαθέτουμε είναι πολύ δύσκολο να λυθεί. Όταν θα γίνει ο καινούργιος δρόμος, ενδεχομένως ένας εγκάρσιος δρόμος που θα βγαίνει κάπου προς τη Θήβα, τότε θα λυθεί»/.

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Αναφερόμενος στο σύστημα «ΚΟΜΒΟΣ» ο υπουργός σημείωσε: «Είναι ένα σύστημα που περιλαμβάνει ανθρώπους, εργαλεία, δηλαδή μηχανές και τεχνολογία. Και ένα κέντρο που κάνει το command control. Έχει στηθεί, έχουν μπει σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Υπάρχει εικόνα από όλη την Αττική και μέσα από τη χρήση της τεχνολογίας επιχειρείται να δίνονται λύσεις κυκλοφοριακές σε ζωντανό χρόνο, ανά πάσα στιγμή. Ο στόχος είναι να μπορέσουμε να φτάσουμε 25-30% κέρδος χρόνου, να τρέχει πιο πολύ η κυκλοφορία. Υπάρχει ένα κέντρο δεδομένων το οποίο παίρνει δεδομένα από 24 πηγές, μέχρι σήμερα αντλούσαμε δεδομένα μόνο από την Google».

«Ταυτόχρονα, θα δίνονται οδηγίες προς τους οδηγούς μέσα από εφαρμογή που θα δημιουργηθεί, ώστε να διοχετεύεται η κυκλοφορία σε παραδρόμους», συμπλήρωσε…

Πώς θα λειτουργεί

Το «Traffic Commander», όπως τονίζουν οι αρμόδιοι αξιωματικοί, μέσω της αξιοποίησης προσωπικού, τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης, στην ουσία αποτελεί την «απάντηση» για τη διαχείριση του κυκλοφοριακού προβλήματος στους δρόμους του λεκανοπεδίου, δεδομένου ότι η Αττική εξυπηρετεί περισσότερα από 4 εκατομμύρια κατοίκους, ενώ καθημερινά εισέρχονται -μόνο- στο κέντρο της Αθήνας περίπου 700.000 οχήματα, τα οποία κινούνται σε οδικό δίκτυο που ξεπερνά τα 1.623 χιλιόμετρα.

Όπως εκτιμούν, μάλιστα, όταν αρχίσει η έντονη κυκλοφορία θα διαχειρίζεται καθημερινά περίπου 50.000 κυκλοφοριακά συμβάντα. Περισσότεροι από 138 αστυνομικοί του ΚΟΜΒΟΣ -τόσο μέσα από το επιχειρησιακό κέντρο, όσο και στους δρόμους- θα επιχειρούν καθημερινά σε βασικούς οδικούς άξονες.

Το επιχειρησιακό κέντρο, που έχει ως έδρα τον Θάλαμο Επιχειρήσεων Παρακολούθησης και Ελέγχου Κυκλοφορίας (ΘΕΠΕΚ) στη ΓΑΔΑ, έχει πλήρως εκσυγχρονιστεί και εκεί θα συγκεντρώνει και εν συνεχεία θα αξιοποιεί δεδομένα από 24 διαφορετικές πηγές, όπως τις 235 κάμερες κυκλοφορίας, τροχαία συμβάντα, έργα, καιρικές συνθήκες, δημόσιες συγκοινωνίες και επιχειρησιακές αναφορές, παρέχοντας σε πραγματικό χρόνο ενιαία επιχειρησιακή εικόνα, ανάλυση της κυκλοφοριακής κατάστασης και υποστήριξη του συντονισμού των διαθέσιμων δυνάμεων, δημιουργώντας μία ενιαία και συνεχώς επικαιροποιημένη εικόνα της κατάστασης. Στο σχέδιο συμμετέχουν ακόμη και 10 drones που θα επιτηρούν το λεκανοπέδιο και θα δίνουν εικόνα στους αξιωματικούς, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης και στοχευμένης παρέμβασης από τους δικυκλιστές της Τροχαίας, με την καθοδήγηση του Κέντρου, τις ώρες αιχμής.

Το σύστημα αυτό αναπτύχθηκε από στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που προκύπτουν, μεταξύ άλλων, από τις πολλές πληροφορίες και τις πολλές πηγές, την απουσία ενιαίας επιχειρησιακής εικόνας και την απώλεια χρόνου. Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται να μπει ένα τέλος στην ταλαιπωρία που υφίστανται καθημερινά οι οδηγοί που κινούνται στους δρόμους του λεκανοπεδίου.

Στόχος, πλέον, είναι, η ταχύτερη ανταπόκριση, η ασφαλέστερη παρέμβαση και ο καλύτερος συντονισμός των συναρμόδιων υπηρεσιών. Σύμφωνα με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη μετά την πλήρη ανάπτυξη του συστήματος, ενδέχεται να καταστεί, σταδιακά και σε βάθος χρόνου, εφικτή η βελτίωση της κυκλοφορίας ακόμη και κατά 25%,.

Τα «δύσκολα» σημεία

Σημειώνεται πως έχει γίνει ευρεία «χαρτογράφηση» των λεγόμενων δύσκολων -κυκλοφοριακά- σημείων όπου και θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα.

Στον Τομέα Αθηνών: Λ. Συγγρού, Βασ. Σοφίας, Πανεπιστημίου, Λ. Αλεξάνδρας – Λ. Κηφισίας και Αρδητού – Βουλιαγμένης.

Στη Νοτιοανατολική Αττική: Λ. Ελ.Βενιζέλου και Λ. Βουλιαγμένης.

Στον Τομέα της Καλλιθέας: Λ. Ποσειδώνος.

Στον Τομέα Πειραιά: Ακτή Μιαούλη, Ηρώων Πολυτεχνείου και Γρηγορίου Λαμπράκη.

Στον Τομέα Δυτικής Αττικής: Λ. Σχιστού, Ασπροπύργου και Λ. Αθηνών.

Στη Βορειοανατολική Αττική: Λ. Κηφισίας και Λ. Μεσογείων.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, μόλις γίνεται αντιληπτό μέσω του ρυθμιστή τροχονόμου ή του drone ή από άλλη πηγή ότι έχει συμβεί κάτι έκτακτο, για να μην επιβαρυνθεί περαιτέρω η κυκλοφορία, θα υπάρχει άμεση επέμβαση από τους δικυκλιστές της Ομάδας οι οποίοι θα παρεμβαίνουν στους σηματοδότες και θα κάνουν, μεταξύ άλλων, διαχείριση της κυκλοφορίας. Με την ειδική αυτή “task force” της κίνησης εκτιμάται ότι θα αντιμετωπιστεί η «αδυναμία» των περιπολικών να φθάσουν γρήγορα στο σημείο και να διαχειριστούν το περιστατικό, καθώς εγκλωβίζονται στην κίνηση. Με την έγκαιρη παρέμβαση θα αποφεύγεται το φαινόμενο «ντόμινο» στη συμφόρηση. Το ίδιο θα ισχύει και στις περιπτώσεις των μηχανικών βλαβών ή των μικροατυχημάτων.