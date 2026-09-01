Η Δυτική Μακεδονία παρουσιάζει τη νέα τουριστική της ταυτότητα

Tο ολοκληρωμένο τουριστικό προϊόν της Δυτικής Μακεδονίας παρουσιάστηκε το Σάββατο 29 Αυγούστου 2026, στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» της Περιφέρειας, παρουσία της Υφυπουργού Τουρισμού Άννας Καραμανλή.

Στο επίκεντρο της παρουσίασης βρέθηκε η νέα τουριστική ταυτότητα της περιοχής, με κεντρικό μήνυμα «Δυτική Μακεδονία. Τόπος να επιστρέφεις. Πάντα». Τη νέα εικόνα παρουσίασαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης και η Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Πολυτίμη Φαρμάκη.

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Η νέα στρατηγική προβολής αναδεικνύει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Δυτικής Μακεδονίας: το φυσικό περιβάλλον, τα δάση, τις λίμνες, τα βουνά, την ιστορία, τον πολιτισμό, τη γαστρονομία και τις αυθεντικές εμπειρίες που προσφέρει ο τόπος καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Κεντρικό εργαλείο της νέας τουριστικής προσέγγισης αποτελεί η ψηφιακή πύλη Visit West Macedonia, η οποία συγκεντρώνει πληροφορίες για αξιοθέατα, εκδηλώσεις, τοπικά προϊόντα, έθιμα, παραδόσεις, συνταγές και προτεινόμενες εμπειρίες. Η πλατφόρμα αξιοποιεί και δυνατότητες Τεχνητής Νοημοσύνης, μέσω AI Travel Planner για εξατομικευμένα προγράμματα επίσκεψης και ψηφιακού βοηθού που καθοδηγεί τους χρήστες.

Παράλληλα, παρουσιάστηκε νέο τουριστικό βίντεο, καθώς και έντυποι τουριστικοί χάρτες για το σύνολο της Δυτικής Μακεδονίας και τις Περιφερειακές Ενότητες Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας.

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Το οπτικοακουστικό υλικό περιλαμβάνει κεντρικό βίντεο για την Περιφέρεια, τέσσερα θεματικά βίντεο και ξεχωριστό υλικό για κάθε Περιφερειακή Ενότητα.

Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Αμανατίδης επισήμανε ότι ο τουρισμός αποτελεί βασικό πυλώνα του νέου παραγωγικού μοντέλου της περιοχής, υπογραμμίζοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Δυτικής Μακεδονίας και την ανάγκη οργανωμένου σχεδιασμού για την αξιοποίησή τους.

Από την πλευρά της, η Υφυπουργός Τουρισμού Άννα Καραμανλή αναφέρθηκε στις προοπτικές της περιοχής στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, τονίζοντας ότι η Δυτική Μακεδονία διαθέτει τις προϋποθέσεις για να εξελιχθεί σε προορισμό τεσσάρων εποχών.

Η Πολυτίμη Φαρμάκη σημείωσε ότι η Δυτική Μακεδονία αποκτά ένα σύγχρονο, ολοκληρωμένο και αναγνωρίσιμο τουριστικό προϊόν, ικανό να ενισχύσει τη θέση της περιοχής στον εθνικό και διεθνή τουριστικό χάρτη.

H ανάπτυξη της ψηφιακής πλατφόρμας υλοποιήθηκε από την εταιρεία Pavla, η οποία ανέλαβε τον σχεδιασμό και την τεχνολογική υλοποίηση του έργου.

Η νέα τουριστική ταυτότητα εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό της Περιφέρειας για συστηματική προβολή, ενίσχυση της εξωστρέφειας και ανάδειξη της Δυτικής Μακεδονίας ως ενιαίου και ανταγωνιστικού προορισμού.