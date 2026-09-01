Κυψέλη: «Δεν είχα τη δύναμη να το θάψω» λέει ο 43χρονος για το νεκρό βρέφος – Οι ισχυρισμοί για το «σατανιασμένο» μωρό και η βαλίτσα με το φτυάρι

Εφιαλτικές διαστάσεις έλαβε η υπόθεση με το βρέφος που εντοπίστηκε μέσα σε δοχείο και σε βαλίτσα στην Κυψέλη, καθώς όπως αποκαλύφθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (31.8.26) το παιδί δολοφονήθηκε άγρια με 18 μαχαιριές, ενώ εξοργιστικός είναι ο ισχυρισμός του πατέρα που επικαλείται παράλογους ισχυρισμούς, λέγοντας ότι του άλλαξαν το παιδί στο μαιευτήριο και του έδωσαν ένα «σατανιασμένο».

Η τραγική υπόθεση με το νεκρό βρέφος αποκαλύφθηκε χάρη στην παρατηρητικότητα και την ευαισθησία ενός διαχειριστή διαμερίσματος βραχυχρόνιας μίσθωσης που πήγε στο σπίτι στην Κυψέλη και διαπίστωσε αρχικά ότι ένα από τα παιδιά δεν έμοιαζε με την οικογένεια, ενώ αντελήφθη ότι ο 26χρονος Αφγανός χτυπούσε την έγκυο 15χρονη κόρη της οικογένειας.

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Σύμφωνα με όσα φέρεται να είπε ο 43χρονος στους αξιωματικούς της Ασφάλειας Αθηνών, το βρέφος παρέμεινε για περίπου δύο χρόνια στην κατάψυξη του σπιτιού, καθώς ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν μπόρεσε να προχωρήσει στην ταφή του.

Στην κατάθεσή του, ο 43χρονος φέρεται να υποστήριξε, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ότι: «Δεν είχα τη δύναμη να το θάψω, καθώς φοβόμουν πως θα αποκαλυφθεί η υπόθεση και θα μου έπαιρναν οι κοινωνικές υπηρεσίες και τα άλλα μου παιδιά».

Ο ίδιος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι το παιδί είχε γεννηθεί σε μαιευτήριο της Αθήνας, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι κατά τη γέννηση τούς δόθηκε άλλο παιδί «σατανιασμένο» και όχι το δικό τους.

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Κατά τον ίδιο ισχυρισμό, το βρέφος πέθανε από παθολογικά αίτια και στη συνέχεια έβαλαν το άψυχο κορμάκι του στην κατάψυξη. Μάλιστα, παραμένει άγνωστο από πότε η οικογένεια μετέφερε το νεκρό βρέφος από διαμέρισμα σε διαμέρισμα, με τον πατέρα να υποστηρίζει ότι αυτό γινόταν τουλάχιστον 2 χρόνια.

Ένα από τα ευρήματα που έχουν ιδιαίτερη σημασία για τις Αρχές είναι το φτυάρι που βρέθηκε μέσα στη βαλίτσα μαζί με τη σορό του βρέφους, καθώς εικάζουν ότι δεν αποκλείεται να σκόπευαν να θάψουν το άψυχο κορμάκι του μωρού.

18 μαχαιριές

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, τα οποία δεν φαίνεται να επιβεβαιώνουν την εκδοχή που έδωσε ο 43χρονος για τον θάνατο του παιδιού.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο ιατροδικαστής εντόπισε 18 τραύματα από μαχαίρι στο κορμάκι του παιδιού, τρία προθανάτια και 15 μεταθανάτια…

Η ακριβής ημέρα και ώρα θανάτου δεν κατέστη δυνατό να προσδιοριστούν, καθώς η σορός είχε παραμείνει για άγνωστο χρονικό διάστημα στην κατάψυξη.

Πώς αποκαλύφθηκαν όλα

Καθοριστική για την εξέλιξη της υπόθεσης ήταν η στάση του διαχειριστή του διαμερίσματος. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, 30 Αυγούστου, όταν αστυνομικοί έφτασαν στο διαμέρισμα παρουσία του διαχειριστή.

Ο ίδιος φέρεται να είχε αντιληφθεί ότι η κατάσταση στο ακίνητο δεν ήταν αυτή που είχε δηλωθεί κατά την κράτηση. Αντί για τα δύο άτομα που είχαν δηλωθεί στην πλατφόρμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, στο διαμέρισμα βρίσκονταν συνολικά έξι άτομα.

Σύμφωνα με τον ίδιο είδε μπροστά του τον 26χρονο να χτυπά την 15χρονη έγκυο, ενώ όπως είπε ένα από τα παιδιά δεν έμοιαζε στην οικογένεια.

Η εικόνα που αντίκρισε ήταν αρκετή ώστε να ζητήσει την παρέμβαση των Αρχών, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να ερευνήσουν το διαμέρισμα και να βρεθούν μπροστά σε μια υπόθεση πολύ σοβαρότερη από εκείνη που αρχικά είχαν κληθεί να αντιμετωπίσουν.

Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν ο 43χρονος Ελληνίδα, η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του, ένας 26χρονος και τρία ανήλικα παιδιά.

Σημειώνεται πως – όπως έγινε γνωστό – τα δυο ανήλικα αγόρια της οικογένειας πάσχουν από σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα.

Στο μικροσκόπιο έχουν μπει και οι ψηφιακές συσκευές που κατασχέθηκαν από το διαμέρισμα και έχουν αποσταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Από τα δεδομένα τους οι Αρχές αναζητούν στοιχεία που θα μπορούσαν να φωτίσουν τις κινήσεις και τις επικοινωνίες των εμπλεκομένων.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν. Για το σκέλος των ναρκωτικών έχει ήδη ασκηθεί ποινική δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών σε βαθμό κακουργήματος, καθώς και για μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού.