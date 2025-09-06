Ελλάδα

Δύο γυναίκες στη Λάρισα ανάγκαζαν 20χρονη να εκδίδεται, της κρατούσαν τα χρήματα και την απειλούσαν

Μέσα σε μόλις λίγες ημέρες, ήρθε σε ερωτική συνεύρεση με περίπου 40 άνδρες - Τα ραντεβού τα κανόνιζε μία 43χρονη
istock
istock

«Σκλάβα του σεξ» είχε γίνει μία 20χρονη στη Λάρισα στην περιοχή Λειβαδάκι. Για τη σοκαριστική υπόθεση σεξουαλικής εκμετάλλευσης συνελήφθησαν δύο γυναίκες.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, δύο γυναίκες αλλοδαπής καταγωγής συνελήφθησαν στη Λάρισα για εμπορία ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση. Θύμα τους μία 20χρονη από την Κολομβία, που πείστηκε να έρθει στην Ελλάδα με την υπόσχεση ότι θα κέρδιζε μεγάλα ποσά ως ιερόδουλη.

Η νεαρή έφτασε στα τέλη του περασμένου μήνα στη χώρα μας και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη Λάρισα, όπου εγκαταστάθηκε σε διαμέρισμα στη συνοικία Λειβαδάκι, που είχαν νοικιάσει οι κατηγορούμενες. Μέσα σε μόλις λίγες ημέρες, η νεαρή γυναίκα ήρθε σε ερωτική συνεύρεση με περίπου 40 άνδρες, με τους οποίους ερχόταν σε επαφή και κανόνιζε τα ραντεβού η 43χρονη.

Όταν η 20χρονη δήλωσε ότι ήθελε να σταματήσει, οι δύο γυναίκες φέρονται να την απείλησαν ότι δεν θα την αφήσουν να φύγει αν δεν τους δώσει συγκεκριμένο χρηματικό ποσό.

Η νεαρή κατήγγειλε την υπόθεση σε οικείο της πρόσωπο και κατόπιν στην αστυνομία. Μετά τη σύλληψη, οι δύο γυναίκες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και παραμένουν υπό κράτηση ενόψει απολογίας στον ανακριτή, ενώ το θύμα έχει επιστρέψει στην πατρίδα του.

Ελλάδα
4
