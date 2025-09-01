Δύο οπλισμένα τουρκικά F-16 παραβίασαν το FIR Αθηνών και πέταξαν μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου

Δύο οπλισμένα τουρκικά F-16 πέταξαν το απόγευμα της Δευτέρας (1/9/25) μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου, παραβιάζοντας το FIR Αθηνών, χωρίς να έχει κατατεθεί σχέδιο πτήσης.

Όπως ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας , τα δύο τουρκικά F-16 πέταξαν στο FIR Αθηνών ανάμεσα σε Ρόδο και Καστελόριζο, οπλισμένα και χωρίς να καταθέσουν σχέδιο πτήσης, παραβιάζοντας τους κανόνες εναέριας κυκλοφορίας. Άλλες δύο παραβάσεις έκαναν ένα τουρκικό αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας ATR-72 και ένα ελικόπτερο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όλα αυτά, μετά από αρκετούς μήνες «αποχής» και τις δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών με τις οποίες κατηγόρησε, μεταξύ άλλων, τους Έλληνες πολιτικούς ότι ασκούν «φθηνή πολιτική», καλλιεργώντας «το αντιτουρκικό αίσθημα» στον ελληνικό λαό. Μάλιστα, έκανε και προσωπική «επίθεση» στον Έλληνα υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια, ο οποίος απάντησε:

«Λυπάμαι ιδιαίτερα για τις δηλώσεις του Χακάν Φιντάν, για τις οποίες με πληροφόρησαν. Πέρα από το ότι είναι καθολικά απαράδεκτες και απρεπείς, παραβιάζουν μια αρχή γνωστή ακόμα και στους πρωτοετείς διπλωμάτες: Την αρχή της μη ανάμειξης στην εσωτερική πολιτική άλλων χωρών. Λυπάμαι λοιπόν ειλικρινά που επελέγη αυτή η οδός».

Αξίζει να σημειωθεί ότι τελευταία φορά που οπλισμένα τουρκικά μαχητικά F-16 παραβίασαν τον εθνικό εναέριο χώρο ήταν τον Φεβρουάριο του 2023, ενώ μη οπλισμένα τουρκικά μαχητικά πραγματοποίησαν παραβάσεις του FIR Αθηνών το Νοέμβρη του 2024.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατασκοπευτικά αεροσκάφη, ελικόπτερα και drones της τουρκικής Πολεμική Αεροπορίας δεν έχουν σταματήσει όλο αυτό το διάστημα να πετάνε στο FIR Αθηνών, χωρίς να καταθέτουν σχέδια πτήσης.