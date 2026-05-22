Το «κόλπο» του αναισθησιολόγου με τους βοηθούς, ο τρόπος δράσης με τα φακελάκια και η Porsche Cayenne

«Δώστε μου 150 ευρώ, όχι για έμενα, αλλά για την ομάδα μου» φαίνεται να ήταν η ατάκα που χρησιμοποιούσε ο αναισθησιολόγος για να ζητά από τους ασθενής του φακελάκια.

Λίγες ώρες μετά την δημοσίευση του βίντεο ντοκουμέντου που κάνει το γύρο του διαδικτύου και το οποίο τον δείχνει να ζητά φακελάκι, νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τον αναισθησιολόγο του νοσοκομείου «Άγιοι Ανάργυροι», καθώς η μια καταγγελία μετά την άλλη αποδυναμώνουν τους ισχυρισμούς του περί παρεξηγήσεων.

Ένα δικαστήριο, ένα βίντεο και μία καταγγελία συνθέτουν το παζλ της «δράσης» του αναισθησιολόγου που έπαιρνε φακελάκια των 150 ευρώ από τους ασθενείς τους για να ασκεί τα καθήκοντα του. Μία « παρεξήγηση» όπως δήλωσε και ο ίδιος ή μια συνήθεια που κρατάει εδώ και 8 χρόνια; Το πρώτο περιστατικό να καταγράφεται το 2018 όποτε και ο συγκεκριμένος γιατρός ζήτησε από ασθενή του περίπου 80 ευρώ ως φακελάκι. Η υπόθεση τότε είχε φτάσει στα δικαστήρια, με τον ίδιο όμως να αθωώνεται λόγω αμφιβολιών.

Ο γιατρός του νοσοκομείου των βόρειων προαστίων φαίνεται να δρούσε με ένα συγκεκριμένο τρόπο, ώστε να μην μπορεί να γίνει αντιληπτός. Τόσο στο περιστατικό του 2018 όσα και στα δύο επόμενα που έχουν καταγραφεί, φαίνεται ο γιατρός να επισκεπτόταν τους ασθενείς του στον θάλαμο όπου νοσηλεύονταν και τους ζητούσε το «φακελάκι», που δεν το ήθελε για εκείνον, όπως τους έλεγε, αλλά για την ομάδα του. Ο ίδιος μάλιστα φρόντιζε να μην τον ακούν άλλοι συνάδελφοι του ή κόσμος, ώστε να μην έχει θέμα.

Η καταγγελία έγινε το περσινό καλοκαίρι είναι χαρακτηριστική. Ένας ασθενής έπρεπε υποβληθεί σε μια έκτακτη επέμβαση, όπως περιγράφει στο newsit.gr, και ο γιατρός του ζήτησε φακελάκι 150 ευρώ και μάλιστα τον πίεσε για να το δώσει. «Ακολουθούσε το ίδιο μοτίβο με όλους, καθώς έλεγε και σε εμένα τα ίδια: “Όχι για μένα, για την ομάδα μου τα θέλω. Μόλις βγήκα και ενώ ο πατέρας μου δεν του είχε δώσει τίποτα και εγώ ήμουν μισοκοιμισμένος από το χειρουργείο, ήρθε στο δωμάτιο πάνω από το κεφάλι μου και με πίεζε να δώσω κάτι για την ομάδα του. Μου λέει, 100 με 150 ευρώ, ό,τι θέλω. Τα λεφτά τα έδωσα και μετά εξαφανίστηκε», ανέφερε το «θύμα» του.

Ο αναισθησιολόγος λίγους μήνες μετά θα ζητήσει ξανά χρήματα από ασθενή όμως, ο συνοδός του θα το καταγράψει σε βίντεο και θα το δημοσιεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τον ίδιο να πρέπει πλέον να δώσει εξηγήσεις. Ο γιος μάλιστα της γυναίκας που νοσηλεύεται δήλωσε ότι φοβήθηκε για την μητέρα του. «Δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς, έβλεπα τη μάνα μου να πεθαίνει. Από την πρώτη στιγμή που μπήκαμε και έγινε η εισαγωγή της μητέρας μου στο νοσοκομείο, ζήτησε τα χρήματα. Εγώ του είπα ψέματα ότι δουλεύω στον δήμο, θα πληρωνόμουν 28 του μήνα και θα του τα έδινα τότε». Όμως, χθες με το που κυκλοφόρησε το βίντεο ο ίδιος έφυγε άρον άρον από το νοσοκομείο, όχι με ένα απλό αμάξι αλλά με την πολυτελή του Porsche Cayenne την οποία φρόντιζε να την αναφέρει και στους ασθενείς του.

Από την πρώτη στιγμή υπήρξε παρέμβαση από τον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, ενώ έχει διαταχθεί για τον συγκεκριμένο αναισθησιολόγο Ένορκη Διοικητική Εξέταση με την διαδικασία να ολοκληρώνεται μέχρι την Δευτέρα όπου πρέπει να δοθούν οι απαντήσεις για την δράση του. Πάντως ο ίδιος μιλώντας στο newsit.gr ανέφερε… «Τώρα, αυτό ήταν λάθος μου, δεν έπρεπε καν να το πω. Αλλά τόνισα χαρακτηριστικά: “Εγώ προσωπικά δεν θέλω κάτι. Δεν θέλω τίποτα”. Δεν ξέρω αν παίζει κάποιο ρόλο ή δεν παίζει. Και δεν θα ήθελα ποτέ να κάνω κάποιο κακό σε άνθρωπο. Καταλαβαίνετε ότι το ποσό είναι αστείο. Υπάρχουν και κακοί άνθρωποι στη δουλειά μας, και τα ποσά αυτά είναι για φιλοδώρημα που λέτε. Φοβάμαι, γιατί ίσως δεν ξέρω πού θα οδηγηθούν τα πράγματα για 50 και 50 ευρώ για στους δύο βοηθούς, όχι σε μένα προσωπικά».

Ο αναισθησιολόγος του νοσοκομείου των βόρειων προαστίων επρόκειτο να βγει σε 40 μέρες στη σύνταξη, όμως τώρα καλείται να δώσει απαντήσεις, ενώ έχει τεθεί σε αναστολή καθηκόντων.