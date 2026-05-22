Χανιά: Η πυκνή βλάστηση «έκρυβε» για 6 μήνες τη σορό του 33χρονου γιατρού – Απαντήσεις θα δώσει η νεκροψία

Σήμερα αναμένονται στα Χανιά οι γονείς του 33χρονου γιατρού για την τελική ταυτοποίηση
Η τελευταία πράξη του δράματος της εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου στα Χανιά αναμένεται να γραφτεί σήμερα (22.05.2026).

Ο σορός του γιατρού που είχε εξαφανιστεί από τα Χανιά τον περασμένο Δεκέμβριο βρέθηκε στον Αποκόρωνα το απόγευμα της Πέμπτης (21.05.2026), αναγνωρίστηκε από τα ρούχα που φορούσε και σήμερα αναμένονται οι γονείς του για την τελική ταυτοποίηση.

Η σορός έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο, όπου θα γίνει και η νεκροψία – νεκροτομή για να εξακριβωθούν και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του.

Από τα πρώτα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά της σορού, οι Αρχές εκτιμούν ότι υπάρχει αντιστοιχία με τον εξαφανισθέντα νεαρό γιατρό, χωρίς ωστόσο να έχουν ολοκληρωθεί ακόμη οι επίσημες διαδικασίες ταυτοποίησης. Γι’ αυτό τον λόγο έχουν κληθεί και οι γονείς του για την επίσημη αναγνώριση. Μάλιστα αν δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί η σορός λόγω της προχωρημένης σήψης δεν αποκλείεται η περίπτωση να ληφθεί και δείγμα dna.

Σύμφωνα με δηλώσεις του Αστυνομικού Διευθυντή Χανίων Κανέλλο Νικολάου, τη σορό εντόπισε περαστικός, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα την Αστυνομία. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις του τοπικού τμήματος, καθώς και στελέχη της ερευνητικής ομάδας μαζί με ιατροδικαστή.

«Από έρευνα που κάναμε με τον ιατροδικαστή, διαπιστώθηκε ότι η σορός ανήκει στον εξαφανισθέντα νεαρό γιατρό. Είδαμε ότι αντιστοιχούν χαρακτηριστικά του ρουχισμού του με αυτά της σορού» ανέφερε στο zarpanews.gr ο κ. Νικολάου.

Η σορός βρέθηκε σε εξωτερικό χώρο με πυκνή θαμνώδη βλάστηση και ξερά κλαδιά, κοντά στην περιοχή όπου βρίσκεται εκκλησάκι.

Σύμφωνα με τον Αστυνομικό Διευθυντή η μορφολογία του εδάφους και η πυκνή βλάστηση δυσχέραιναν σημαντικά τον εντοπισμό.

Κάτοικος της περιοχής δήλωσε ότι, παρά τις εκτεταμένες έρευνες στην περιοχή, κανείς δεν περίμενε πως ο αγνοούμενος είχε διανύσει πεζός μεγάλη απόσταση από το σημείο όπου είχε αφήσει το αυτοκίνητό του. Όπως ανέφερε, πέρασε μέσα από το χωριό χωρίς να γίνει αντιληπτός και τελικά κατέληξε στο σημείο όπου βρέθηκε.

