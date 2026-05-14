Στο «Μεταξά» ο πρώτος σκύλος θεραπείας του ΕΣΥ: Ο Ντύλαν έπιασε δουλειά στο πλευρό των ογκολογικών ασθενών

Τον πρώτο σταθερό σκύλο θεραπείας απέκτησε και επίσημα το ΕΣΥ, με το νοσοκομείο «Μεταξά» να υποδέχεται τον Ντύλαν που θα φροντίζει τους ογκολογικούς ασθενείς που νοσηλεύονται στη Ημερήσιας Νοσηλείας.

Αν και το Μεταξά έχει ήδη στο δυναμικό του τον «Βαγγέλη» που κάνει εβδομαδιαίες επισκέψεις στο συγκεκριμένο νοσοκομείο, ο Ντύλαν αποτελεί τον πρώτο σταθερό σκύλο θεραπείας. Ο τετράποδος φροντιστής έπιασε «δουλειά» την Τρίτη 12 Μαΐου, συμβολικά για την Παγκόσμιας Ημέρας Νοσηλευτών, τιμώντας με έναν ξεχωριστό τρόπο όλους τους επαγγελματίες υγείας που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στους ασθενείς με φροντίδα, ανθρωπιά και αφοσίωση.

Ο Ντύλαν είναι ο πρώτος σκύλος θεραπείας- επισκέψεων του ΕΣΥ, καθώς κηδεμόνας του είναι ο διοικητής του νοσοκομείου «Μεταξά» Σαράντος Ευσταθόπουλος. Ο τετράποδος φίλος του κατάφερε να κερδίσει τις καρδιές ασθενών, συνοδών και προσωπικού, από την πρώτη κιόλας μέρα του στην Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας (ΜΗΝ) του Μεταξά.

Δουλειά του Ντύλαν είναι να στέκεται δίπλα στους ογκολογικούς ασθενείς της Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας, προσφέροντας ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη, αγάπη, στιγμές ξεγνοιασιάς και χαμόγελου, μέσα από τη μοναδική θεραπευτική δύναμη της επαφής ανθρώπου και ζώου.

Η δράση εντάσσεται στο πρωτοποριακό πρόγραμμα «Παρέα με Ουρά», το οποίο αποτέλεσε έμπνευση και όραμα του κ. Ευσταθόπουλου και υλοποιήθηκε από το νοσοκομείο «Μεταξά» το 2025 σε συνεργασία με τον οργανισμό Dog Therapy και τη συνδρομή του οργανισμού Win Cancer, ανοίγοντας έναν νέο δρόμο στην ψυχοκοινωνική υποστήριξη των ογκολογικών ασθενών.

Το πρόγραμμα συμπλήρωσε ήδη έναν χρόνο επιτυχημένης λειτουργίας (έναρξη 14 Απριλίου 2025), έχοντας αγκαλιαστεί θερμά από ασθενείς, συνοδούς και επαγγελματίες υγείας.

Ο Ντύλαν θα πραγματοποιεί 2 επισκέψεις την εβδομάδα κατά τις πρώτες εβδομάδες εργασίας του, εναλλάξ Δευτέρα – Τρίτη και Πέμπτη – Παρασκευή, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα όλοι οι ασθενείς της ΜΗΝ να έρθουν σε επαφή με έναν σκύλο θεραπείας.

Η υλοποίηση του προγράμματος πραγματοποιείται με μηδενική οικονομική επιβάρυνση για το ΕΣΥ, αποδεικνύοντας πως καινοτόμες δράσεις με ισχυρό κοινωνικό και ανθρωποκεντρικό αποτύπωμα μπορούν να εφαρμοστούν μέσα από συνεργασίες, εθελοντισμό και προσφορά.

«Ο νέος μας συνάδελφος Ντύλαν, γίνεται μέρος μιας μεγάλης ομάδας ανθρώπων που καθημερινά προσφέρουν φροντίδα, ανακούφιση και ελπίδα στους ογκολογικούς μας ασθενείς», ανέφερε ο διοικητής του νοσοκομείου «Μεταξά», Σαράντος Ευσταθόπουλος.

«Μέσα από το πρόγραμμα “Παρέα με Ουρά”, αποδεικνύουμε ότι η ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ολιστικής αντιμετώπισης της νόσου και ότι ένα δημόσιο νοσοκομείο μπορεί να καινοτομεί με ανθρωπιά, συνέπεια και μηδενική επιβάρυνση για τον Έλληνα φορολογούμενο.

Νιώθω ιδιαίτερη τιμή και μεγάλη ευθύνη που μου δόθηκε η ευκαιρία να είμαι ο πρώτος υγειονομικός κηδεμόνας σκύλου θεραπείας και ειδικότερα του Ντύλαν!», κατέληξε.