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Δυστύχημα στα Μέγαρα: Νεκρή γυναίκα που παρασύρθηκε από αμαξοστοιχία του προαστιακού

Ο οδηγός αντιλήφθηκε την γυναίκα στη γραμμή του σιδηρόδρομου και ενεργοποίησε το σύστημα αυτόματης πέδησης, ωστόσο η αμαξοστοιχία δεν ακινητοποιήθηκε αμέσως με αποτέλεσμα να την παρασύρει και να την εγκλωβίσει
Προαστιακός
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
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Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα του Σάββατο (01.08.2026) στα Μέγαρα, με θύμα μια γυναίκα που παρασύρθηκε από αμαξοστοιχία του προαστιακού.

Η άτυχη γυναίκα βρισκόταν στη σιδηροδρομική γραμμή του προαστιακού στο ύψος των Μεγάρων, όταν παρασύρθηκε θανάσιμα από διερχόμενη αμαξοστoιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο – Ρέντη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, ο συρμός πραγματοποιούσε υπηρεσιακό δρομολόγιο από το Κιάτο προς τον Ρέντη, μέσα στον οποίο δεν βρίσκονταν επιβάτες.

Στο ύψος των Μεγάρων, ο οδηγός αντιλήφθηκε την παρουσία ενός ατόμου στη γραμμή του σιδηρόδρομου και ενεργοποίησε το σύστημα αυτόματης πέδησης.

Ωστόσο, η αμαξοστoιχία δεν ακινητοποιήθηκε αμέσως, με αποτέλεσμα να παρασύρει και να εγκλωβίσει την γυναίκα.

Άμεσα έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ στο σημείο, οι οποίες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό της. Επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, οι οποίοι την ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις της.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train

«Η Hellenic Train ενημερώνει ότι σήμερα στις 00:20, ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας 93321, η οποία εκτελούσε το υπηρεσιακό δρομολόγιο (χωρίς επιβάτες) Κιάτο – Ρέντης, αντιλήφθηκε την παρουσία ατόμου επί της σιδηροδρομικής γραμμής στον σταθμό των Μεγάρων.

Ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ενεργοποίησε το σύστημα αυτόματης πέδησης και τα ηχητικά σήματα της αμαξοστοιχίας, ωστόσο δεν ήταν δυνατό να αποφύγει την παράσυρση του ατόμου.Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ, ενώ μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών από τις αρμόδιες αρχές η αμαξοστοιχία κατευθύνθηκε στο αμαξοστάσιο του Ρέντη.

Η Hellenic Train εκφράζει τη λύπη της για το συμβάν και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση των αιτίων».

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