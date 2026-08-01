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Μύκονος: Συνελήφθη 57χρονος για εκβιασμούς – Ζητούσε 50.000 ευρώ για να μην κάνει ψευδείς καταγγελίες

Πώς τον παγίδευσαν οι αστυνομικές αρχές
Μύκονος: Συνελήφθη 57χρονος για εκβιασμούς – Ζητούσε 50.000 ευρώ για να μην κάνει ψευδείς καταγγελίες
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Τουλάχιστον 50.000 ευρώ ζητούσε 57χρονος στη Μύκονο από διευθυντή επιχείρησης για να μην κάνει ψευδή καταγγελία. Αστυνομικοί τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν το μεσημέρι της Παρασκευής (31.07.2026) για υπόθεση εκβιασμού.

Μετά από έρευνα που έκαναν αστυνομικοί της Μυκόνου για την υπόθεση εκβιασμού, αποδείχθηκε πως ο 57χρονος απαιτούσε 50.000 ευρώ από τον διευθυντή για να μην κάνει ψεύτικη καταγγελία για ηχορύπανση από την επιχείρησή του.

Οι αστυνομικές αρχές προσημείωσαν τα χαρτονομίσματα τα οποία παραδόθηκαν στον 57χρονο σε προκαθορισμένη συνάντηση. Τη στιγμή της παραλαβής των χρημάτων, οι αστυνομικοί που χειρίζονταν την υπόθεση επενέβησαν και προχώρησαν στη σύλληψή του.

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Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εκβίαση, ενώ ο συλληφθείς οδηγείται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.

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