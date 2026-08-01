Ελλάδα

Φωτιά στην Κυρά Φαρσάλων – Σηκώθηκαν 3 αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 31 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου, εννέα οχήματα και τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο
Φωτιά
Εικόνα αρχείου / Eurokinissi
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Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κυρά Φαρσάλων το μεσημέρι του Σαββάτου (1.8.26).

Για την κατάσβεση της φωτιάς στην Κυρά Φαρσάλων άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 31 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου, εννέα οχήματα και τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

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