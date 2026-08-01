Φωτιά στην Κυρά Φαρσάλων – Σηκώθηκαν 3 αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο

Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κυρά Φαρσάλων το μεσημέρι του Σαββάτου (1.8.26).
Για την κατάσβεση της φωτιάς στην Κυρά Φαρσάλων άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.
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Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 31 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου, εννέα οχήματα και τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κυρά Φαρσάλων #Λάρισα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 1, 2026
Κινητοποιήθηκαν 31 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου, 9 οχήματα και 3 Α/Φ και 1 Ε/Π.
Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου #ΟΤΑ.
Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.