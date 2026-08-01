Τροχαίο στη Φθιώτιδα: Κανονικά η κυκλοφορία στην ΕΟ Αθηνών – Λαμίας στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, μετ’ εμποδίων στο ρεύμα προς Αθήνα

Αποκαταστάθηκε μερικώς η κυκλοφορία των οχημάτων στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας μετά το σοβαρό τροχαίο με έναν νεκρό στο 123ο χιλιόμετρο λίγο μετά τη γέφυρα του Μαρτίνου, όταν συγκρούστηκαν δύο φορτηγά.

Το τροχαίο συνέβη στο 123ο χιλιόμετρο στο ρεύμα προς Αθήνα λίγο μετά τη γέφυρα του Μαρτίνου στη Φθιώτιδα, όταν δύο φορτηγά συγκρούστηκαν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα το ένα να ανατραπεί και να βρεθεί στην άκρη του δευτέρου και το δεύτερο να καβαλήσει το τσιμεντένιο διάζωμα και να τυλιχτεί στις φλόγες.

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Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, τα οχήματα κινούνται κανονικά στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη ενώ στο ρεύμα προς Αθήνα συνεχίζει να γίνεται εκτροπή της κυκλοφορίας από την 125η χιλιομετρική θέση, στην περιοχή του Μαρτίνου.

Από το τροχαίο έχασε τη ζωή του ο βουλγαρικής καταγωγής οδηγός του φορτηγού που ανατράπηκε. Καλά στην υγεία του είναι ο οδηγός του άλλου φορτηγού και τραυματίστηκε ο συνοδηγός του. Αμφότεροι είναι αλβανικής καταγωγής.