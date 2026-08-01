Βαγγέλης Ζαμπούνης: 43χρονο Ρώσο αναζητά η ΕΛΑΣ για τη δολοφονία στον Νέο Κόσμο – Τα στοιχεία και η φωτογραφία του

Στη δημοσιότητα έδωσε σήμερα (01.08.2026) η ΕΛΑΣ τα στοιχεία και τη φωτογραφία καταζητούμενου για τη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη, πριν από δύο χρόνια, στον Νέο Κόσμο.

Πρόκειται για τον 43χρονο Shokpa Alexey του Arkadi και της Nadejda γεννημένο στη Ρωσία ηλικίας 43 χρόνων. Οι αρχές εκτιμούν πως είναι μέλος εγκληματικής οργάνωσης και θεωρείται βασικός ύποπτος της δολοφονίας του Βαγγέλη Ζαμπούνη, έξω από βενζινάδικο στον Νέο Κόσμο, τα ξημερώματα της 14ης Ιανουαρίου 2024.

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Η δημοσιοποίηση των στοιχείων αποσκοπεί στη διερεύνηση και ανίχνευση των εγκλημάτων για τα οποία του ασκήθηκε ποινική δίωξη αλλά και για πιθανά εγκλήματα τα οποία ενδέχεται να τέλεσε.

Υπενθυμίζεται πως σε βάρος του εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης.

Η ΕΛΑΣ ζητά από τους πολίτες να επικοινωνήσουν μαζί τους μέσω των αριθμών 210-6476226 και 210-6476232 του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι, διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.