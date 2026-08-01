Φωτιά στην Καμηλόβρυση: Έχει περάσει την παλιά εθνική οδό Λαμίας – Λάρισας

Φωτιά ξέσπασε σήμερα (01.08.2026) στην περιοχή της Καμηλόβρυσης κοντά στην Λαμία.

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 15:00 το μεσημέρι και έχει ήδη περάσει την παλιά εθνική οδό Λαμίας – Λάρισας, βρίσκοντας πρόσφορο έδαφος με πουρνάρια για να κάψει και να απειλεί με ταχεία εξάπλωση.

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Στο σημείο έσπευσαν οχήματα από Λαμία, ΒΙΠΕ Λαμίας, Αργυροχώρι, Δομοκό, καθώς και ένα πεζοπόρο τμήμα της 4ης ΕΜΟΔΕ, ενώ στις 15:25’ ήταν στον αέρα και τα PZL.

Στο σημείο πνέουν άνεμοι, ευτυχώς όχι πολύ ισχυροί αλλά ικανοί να κάνουν ζημιά βοηθώντας την πυρκαγιά να εξαπλωθεί.

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