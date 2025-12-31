Ελλάδα

ΕΦΕΤ: Ανάκληση παρτίδων βιολογικής ξανθής σταφίδας – Εντοπίστηκε ωχρατοξίνη Α

Η εταιρεία αποφάσισε την ανάκληση όλων των παρτίδων του προϊόντος και βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι - Ο ΕΦΕΤ καλεί τους καταναλωτές, που έχουν προμηθευτεί το προϊόν να μην το καταναλώσουν
ΕΦΕΤ
EUROKINISSI

Ο ΕΦΕΤ και συγκεκριμένα η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής ενημερώθηκε για τη διακίνηση στην ελληνική αγορά σταφίδας, προέλευσης Αργεντινής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΦΕΤ, στην συγκεκριμένη παρτίδα σταφίδας διαπιστώθηκε η παρουσία ωχρατοξίνης Α σε συγκέντρωση που υπερβαίνει τα ανώτατα νομοθετικά επιτρεπτά όρια.

Συγκεκριμένα πρόκειται για το προϊόν με ονομασία πώλησης «Βιο Farma Bio Σταφίδα Ξανθή» σε συσκευασία των 200 γρ., το οποίο διακινείται από την επιχείρηση ΝΤΙΜΦΙΛ ΑΕ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία αποφάσισε την ανάκληση όλων των παρτίδων του προϊόντος και βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Ο ΕΦΕΤ καλεί τους καταναλωτές, που έχουν προμηθευτεί το προϊόν να μην το καταναλώσουν.

Για κάθε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με τη διαδικασία επιστροφής ή αντικατάστασης του προϊόντος, οι καταναλωτές δύνανται να απευθύνονται στην εταιρεία ΝΤΙΜΦΙΛ Α.Ε.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
331
149
144
136
103
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Τα κρούσματα της γρίπης φέρνουν ασφυξία στα νοσοκομεία: «Γολγοθάς» των ασθενών στα Επείγοντα, ελλείψεις σε αντιικά
Στα μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής, από τους 100 ασθενείς που προσέρχονται στα Επείγοντα με συμπτώματα λοίμωξης, περίπου το 10% εισάγεται για περαιτέρω νοσηλεία
Διάδρομος νοσοκομείου 6
«Μαϊμού» αστυνομικός λήστεψε αλλοδαπό στον Άγιο Δημήτριο – Άγνωστοι ξυλοκόπησαν 23χρονο και του πήραν τα παπούτσια στο Νέο Ηράκλειο
Ο «μαϊμού» αστυνομικός πλησίασε τον αλλοδαπό ο οποίος περίμενε σε στάση λεωφορείου και βγαίνοντας από το όχημα του είπε: «Ψηλά τα χέρια, αστυνομία»
περιπολικό
Newsit logo
Newsit logo