Έφοδος της αστυνομίας στις φυλακές Κορυδαλλού «αποκάλυψε» κινητά τηλέφωνα, καλώδια φόρτισης και θήκες ασύρματων ακουστικών

Συσκευές επικοινωνίας, όπως κινητά τηλέφωνα αλλά και τα αξεσουάρ τους, εντοπίστηκαν σε επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. σε κελιά κρατουμένων στις φυλακές Κορυδαλλού.

Όπως έγινε γνωστό το Σάββατο (13.12.2025) από την ΕΛ.ΑΣ., στην έφοδο που έγινε στις φυλακές Κορυδαλλού το πρωί της 12ης Δεκεμβρίου συμμετείχαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, επιχειρησιακών ομάδων και της Ε.Κ.Α.Μ.

Στη διάρκεια της έρευνας, τέσσερις κρατούμενοι βρέθηκαν να έχουν στην κατοχή τους συνολικά, τέσσερα κινητά τηλέφωνα, κάρτα sim, ένας αντάπτορας με το καλώδιο φόρτισης κινητού τηλεφώνου και μία θήκη ασύρματων ακουστικών.

Για τα αποτελέσματα της επιχείρησης ενημερώθηκε η αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε θα υποβληθεί αρμοδίως.