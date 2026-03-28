Έφοδος της ΕΛΑΣ στις φυλακές Κορυδαλλού αποκάλυψε ναρκωτικά

Βρέθηκαν 53,7 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης (sisha)
Ναρκωτικά και χρήματα
Τα ευρήματα των αρχών σε κελί στις φυλακές Κορυδαλλού / ΕΛΑΣ

Νέα έφοδος της ΕΛΑΣ στις φυλακές Κορυδαλλού έβγαλε λαβράκι καθώς σε κελί κρατούμενου εντοπίστηκε ποσότητα ναρκωτικών καθώς και μετρητά.

Η επιχείρηση της ΕΛΑΣ πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου 28.03.2026, με την ποσότητα των ναρκωτικών να βρίσκεται στο κελί ενός 29χρονου κρατούμενου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, πραγματοποιήθηκε πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, 28 Μαρτίου 2026, στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Κορυδαλλού.

Ειδικότερα, κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριακών στοιχείων, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή του Τμήματος Επιχειρησιακών Ομάδων της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων και αστυνομικού σκύλου, πραγματοποιήθηκε, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, έλεγχος σε κελί του Σωφρονιστικού Καταστήματος.

Στο πλαίσιο αυτό, κατελήφθη 29χρονος έγκλειστος αλλοδαπός να κατέχει κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη (sisha) βάρους -53,7- γραμμαρίων, διαμοιρασμένη σε -39- αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες, καθώς και το χρηματικό ποσό των -75- ευρώ.

Ναρκωτικά
Τα ευρήματα των αρχών σε κελί στις φυλακές Κορυδαλλού / ΕΛΑΣ
Ναρκωτικά και χρήματα
Τα ευρήματα των αρχών σε κελί στις φυλακές Κορυδαλλού / ΕΛΑΣ

Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Ελλάδα
