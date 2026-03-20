Έφοδος του ελληνικού FBI στην επιχείρηση γνωστού γκαλερίστα μετά από ανάρτηση που έκανε με σπάνιο Ευαγγέλιο

Σύμφωνα με πληροφορίες, αφορμή για την έρευνα στάθηκε μια ανάρτηση του γνωστού γκαλερίστα στα social media με την οποία ανακοίνωνε ότι πουλάει ένα Ευαγγέλιο που χρονολογείται από τον προηγούμενο αιώνα
Συγκέντρωση εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία στην πλατεία Μαβίλη και πορεία στο υπουργείο Οικονομικών και στο υπουργείο Υγείας, Τετάρτη 19 Μαρτίου 2025. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ), πραγματοποίησε εικοσιτετράωρη απεργία στην περιφέρεια και στάση εργασίας στην Αττική, ζητώντας την επίλυση οικονομικών και θεσμικών αιτημάτων. (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)
Έφοδο σε αποθήκη γνωστού γκαλερίστα στο Ελληνικό πραγματοποίησαν αστυνομικοί του ελληνικού FBI, σήμερα Παρασκευή (20.3.26)

Σύμφωνα με πληροφορίες, αφορμή για την έρευνα στάθηκε μια ανάρτηση του γνωστού γκαλερίστα στα social media με την οποία ανακοίνωνε ότι πουλάει ένα Ευαγγέλιο που χρονολογείται από τον προηγούμενο αιώνα. Αμέσως, έγιναν πολλές καταγγελίες για το συγκεκριμένο βίντεο στις αστυνομικές Αρχές με αποτέλεσμα αστυνομικοί να φτάσουν στην αποθήκη που διαθέτει ο γκαλερίστας του Κολωνακίου και να ξεκινήσουν έρευνες.

Κατά τις πρώτες πληροφορίες, οι αστυνομικοί βρήκαν πολλούς πίνακες που ελέγχονται ως προς την αυθεντικότητά τους και εάν ο γκαλερίστας τους πούλαγε ως γνήσιους ή απομιμήσεις.

Μάλιστα, εντοπίστηκαν και πολλά μετρητά ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

Ελλάδα
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Πάνω από 2.000 Έλληνες επαναπατρίστηκαν από τη Μέση Ανατολή – «Η πατρίδα θα στέκεται πάντα δίπλα τους», λέει ο Γεραπετρίτης
Η δήλωση του Έλληνα ΥΠΕΞ για τις επιχειρήσεις επαναπατρισμού και τις ειδικές πτήσεις για την επιστροφή των κατοικίδιων από τις εμπόλεμες χώρες
Σκύλος
«Συγκινητικές σκηνές» στην Αθήνα – Μεγάλο ενδιαφέρον διεθνών ΜΜΕ για την ελληνική επιχείρηση επαναπατρισμού κατοικιδίων από τη Μέση Ανατολή
Τα ξένα μέσα ενημέρωσης όπως το AP, ABC και France24 διέδωσαν το θέμα με την ασφαλή επιστροφή των κατοικίδιων από τη Μέση Ανατολή στην Ελλάδα
επαναπατρισμός
