Έφοδος του ελληνικού FBI στην επιχείρηση γνωστού γκαλερίστα μετά από ανάρτηση που έκανε με σπάνιο Ευαγγέλιο

Έφοδο σε αποθήκη γνωστού γκαλερίστα στο Ελληνικό πραγματοποίησαν αστυνομικοί του ελληνικού FBI, σήμερα Παρασκευή (20.3.26)

Σύμφωνα με πληροφορίες, αφορμή για την έρευνα στάθηκε μια ανάρτηση του γνωστού γκαλερίστα στα social media με την οποία ανακοίνωνε ότι πουλάει ένα Ευαγγέλιο που χρονολογείται από τον προηγούμενο αιώνα. Αμέσως, έγιναν πολλές καταγγελίες για το συγκεκριμένο βίντεο στις αστυνομικές Αρχές με αποτέλεσμα αστυνομικοί να φτάσουν στην αποθήκη που διαθέτει ο γκαλερίστας του Κολωνακίου και να ξεκινήσουν έρευνες.

Κατά τις πρώτες πληροφορίες, οι αστυνομικοί βρήκαν πολλούς πίνακες που ελέγχονται ως προς την αυθεντικότητά τους και εάν ο γκαλερίστας τους πούλαγε ως γνήσιους ή απομιμήσεις.

Μάλιστα, εντοπίστηκαν και πολλά μετρητά ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.