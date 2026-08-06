Ελλάδα

Έφτασε στην Ελλάδα η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην τραγωδία της Μαρφίν – Μεταφέρθηκε στη ΓΑΔΑ

Θα κρατηθεί εκεί μέχρι το πρωί που θα οδηγηθεί στην αρμόδια Εισαγγελία - Η ίδια έχει υποστηρίξει ενώπιον του Αγγλικού δικαστηρίου ότι είναι αθώα
Έφτασε στην Ελλάδα η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην τραγωδία της Μαρφίν – Μεταφέρθηκε στη ΓΑΔΑ
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Στις 22.30 το βράδυ της Πέμπτης (6/8/26) προσγειώθηκε στην Αθήνα το αεροσκάφος που μετέφερε την 46χρονη από τη Βρετανία, όπου ζούσε τα τελευταία χρόνια. Την γυναίκα που κατηγορείται για συμμετοχή στην τραγωδία της Μαρφίν, συνόδευε κλιμάκιο της Αστυνομίας που ταξίδεψε στο Ηνωμένο Βασίλειο για να γίνει η μεταγωγή.

Η 46χρονη μεταφέρθηκε λίγο πριν τις 23.30 το βράδυ στη ΓΑΔΑ, που θα κρατηθεί έως το πρωί της Παρασκευής (7/8/26), οπότε και αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια Εισαγγελία για την εκτέλεση του διεθνούς εντάλματος σύλληψης. Στη συνέχεια, η κατηγορούμενη για την υπόθεση της Μαρφίν, αναμένεται να παραπεμφθεί στην ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη δικαστική διαδικασία.

Η γυναίκα κατηγορείται ως το τρίτο πρόσωπο που ευθύνεται για το φονικό εμπρησμό της Μαρφίν, στις 5 Μαίου 2010, με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο 3 εργαζόμενοι.

Όπως φαίνεται στις εικόνες του newsit.gr η γυναίκα φορούσε ειδικό γιλέκο και χειροπέδες και η μεταφορά της έγινε με πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Υπενθυμίζεται ότι οι άλλοι δύο βασικοί κατηγορούμενοι για την υπόθεση του εμπρησμού βρίσκονται ήδη προσωρινά κρατούμενοι στις φυλακές Μαλανδρίνου και Ναυπλίου.

Εδώ και μέρες, το Τμήμα Εκδόσεων της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών, ήταν σε ανοιχτή επικοινωνία με τις βρετανικές αρχές, προκειμένου να “ανάψει το πράσινο φως” για την έκδοση της 46χρονης στη χώρα μας, η οποία συνελήφθη στα μέσα Ιουλίου στο αεροδρόμιο του Λονδίνου, ενώ προσπαθούσε να ταξιδέψει προς Ελλάδα. Από τότε ήταν υπό κράτηση, περιμένοντας την έκδοσή της ενώπιον των ελληνικών δικαστικών αρχών, αφού συναίνεσε εξαρχής στην έκδοσή της στη χώρα μας, υποστηρίζοντας ενώπιον του Αγγλικού δικαστηρίου ότι είναι αθώα.

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