Έφυγε από τη ζωή η Χριστίνα Πιτουρά, πρώην σύζυγος του Βασίλη Χιώτη

Θλίψη προκάλεσε στον δημοσιογραφικό χώρο η είδηση του θανάτου της Χριστίνας Πιτουρά. Η δημοσιογράφος έφυγε χθες Πέμπτη (06.08.2026) από τη ζωή, σε ηλικία 64 ετών, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ.

Η κηδεία της δημοσιογράφου θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο. Η Χριστίνα Πιτουρά ήταν πρώην σύζυγος του δημοσιογράφου Βασίλη Χιώτη και έχουν δύο παιδιά, τον Παναγιώτη και την Μαριαλένα.

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Η Χριστίνα Πιτουρά γεννήθηκε το 1962 στο Άργος. Έπειτα από την ολοκλήρωση των γυμνασιακών της σπουδών, παρακολούθησε μαθήματα δημοσιογραφίας σε ιδιωτική σχολή.

Ξεκίνησε τη δημοσιογραφική της πορεία από την εφημ. «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ» τον Ιανουάριο του 1984, αρχικά ως συντάκτης ελεύθερου ρεπορτάζ και στη συνέχεια ως συντάκτης υπουργείων Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Δημοσίων Έργων καθώς και Δικαιοσύνης.

Το 1986 ξεκίνησε να εργάζεται στην εφημ. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ» ενώ το 1987 άρχισε η συνεργασία της με την εφημ. «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ», εφημερίδες στις οποίες διετέλεσε επί χρόνια συντονίστρια του ελευθέρου ρεπορτάζ και των ανταποκριτών.

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Η Χριστίνα Πιτουρά αφιέρωσε όλη την επαγγελματική της πορεία στον έντυπο Τύπο και διακρίθηκε για τις δημοσιογραφικές της έρευνες και αποστολές.

Εργάστηκε με αίσθημα ευθύνης, επέδειξε απαράμιλλο ζήλο στην εργασία της και χαρακτηρίστηκε από το ήθος και την συναδελφική της συμπεριφορά.