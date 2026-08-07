Ελλάδα

Έφυγε από τη ζωή η Χριστίνα Πιτουρά, πρώην σύζυγος του Βασίλη Χιώτη

Η κηδεία της δημοσιογράφου θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο
H Χριστίνα Πιτουρά
H Χριστίνα Πιτουρά / Πηγή εικόνας: ΕΣΗΕΑ
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Θλίψη προκάλεσε στον δημοσιογραφικό χώρο η είδηση του θανάτου της Χριστίνας Πιτουρά. Η δημοσιογράφος έφυγε χθες Πέμπτη (06.08.2026) από τη ζωή, σε ηλικία 64 ετών, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ.

Η κηδεία της δημοσιογράφου θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο. Η Χριστίνα Πιτουρά ήταν πρώην σύζυγος του δημοσιογράφου Βασίλη Χιώτη και έχουν δύο παιδιά, τον Παναγιώτη και την Μαριαλένα.

Η Χριστίνα Πιτουρά γεννήθηκε το 1962 στο Άργος. Έπειτα από την ολοκλήρωση των γυμνασιακών της σπουδών, παρακολούθησε μαθήματα δημοσιογραφίας σε ιδιωτική σχολή.

Ξεκίνησε τη δημοσιογραφική της πορεία από την εφημ. «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ» τον Ιανουάριο του 1984, αρχικά ως συντάκτης ελεύθερου ρεπορτάζ και στη συνέχεια ως συντάκτης υπουργείων Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Δημοσίων Έργων καθώς και Δικαιοσύνης.

Το 1986 ξεκίνησε να εργάζεται στην εφημ. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ» ενώ το 1987 άρχισε η συνεργασία της με την εφημ. «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ», εφημερίδες στις οποίες διετέλεσε επί χρόνια συντονίστρια του ελευθέρου ρεπορτάζ και των ανταποκριτών.

Η Χριστίνα Πιτουρά αφιέρωσε όλη την επαγγελματική της πορεία στον έντυπο Τύπο και διακρίθηκε για τις δημοσιογραφικές της έρευνες και αποστολές.

Εργάστηκε με αίσθημα ευθύνης, επέδειξε απαράμιλλο ζήλο στην εργασία της και χαρακτηρίστηκε από το ήθος και την συναδελφική της συμπεριφορά.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
198
184
129
87
70
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Τροχαίο στις Σέρρες: «Ξαφνικά μου ήρθε το αυτοκίνητο, προσπάθησα να φύγω αριστερά» λέει ο οδηγός του φορτηγού
Βίντεο-ντοκουμέντο κατέγραψε τη μοιραία μετωπική σύγκρουση στην Παλαιοκώμη - Νεκροί μητέρα και γιος - «Είχε χάσει τον έλεγχο και είχε περάσει στο αντίθετο ρεύμα», περιγράφει ο οδηγός
Τροχαίο Σέρρες
11
Αναστολή λειτουργίας του αιολικού πάρκου που προκάλεσε τη φωτιά στη Βοιωτία
Το αιολικό πάρκο είχε πάρει άδεια λειτουργίας του Δεκέμβριο του 2025, πήρε ρεύμα για να λειτουργήσει το Μάιο του 2026 και άρχισε να δίνει αντίστροφα ρεύμα στον υποσταθμό του ΔΕΔΔΗΕ τον Ιούνιο
Για 3η ημέρα συνεχίζεται η μάχη με την μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε από την Βοιωτία και επεκτάθηκε και στον Νομό Αττικής, αφήνοντας πίσω της μεγάλες καταστροφές σε οικισμούς και δασική έκταση, Κυριακή 2 Αυγούστου 2026
8
Newsit logo
Newsit logo