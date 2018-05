Έφυγε με τα 3 της παιδιά για να γλιτώσει από τον Ερντογάν και πέθανε στην Ελλάδα!

Μια ανάρτηση με δυο φωτογραφίες έχει κατακλύσει τα social media. Τα social media στην Τουρκία που καταδυναστεύονται από τον Ταγίπ Ερντογάν και λειτουργούν όποτε το επιθυμεί ο Σουλτάνος. Και η ιστορία πίσω από την δεύτερη φωτογραφία είναι σπαρακτική.

Το κοριτσάκι με το κόκκινο παλτό στην πρώτη φωτογραφία έχει μεγάλη ιστορία. Ο επιχειρηματίας Όσκαρ Σίντλερ συνειδητοποίησε τη φρίκη των Ναζί όταν τους είδε να «καθαρίζουν» το στρατόπεδο της Κρακοβίας και ανάμεσα στους στρατιώτες και τα πτώματα, περπατούσε ένα μικρό κοριτσάκι με κόκκινο παλτό. Τουλάχιστον αυτή ήταν η εικόνα που δημιούργησε ο σκηνοθέτης Στίβεν Σπίλμπεργκ, στην ταινία «Η Λίστα του Σίντλερ». Η ταινία ακολουθεί την πραγματική ιστορία του Τσέχου συνεργάτη των Ναζί, Όσκαρ Σίντλερ, που κατάφερε να σώσει 1.200 Εβραίους, δωροδοκώντας τις γερμανικές αρχές και «αγοράζοντας» τους ως εργάτες για τα εργοστάσιά του, που προμήθευαν τη γερμανική βιομηχανία. Πρωταγωνιστεί ο Ιρλανδός ηθοποιός Λίαμ Νίσον ως ο Σίντλερ και ο Βρετανός Ρέιφ Φάινς ως ο σαδιστής και διεφθαρμένος ναζί διοικητής του στρατοπέδου, Άμον Γκετ. Βέβαια, ο πραγματικός πρωταγωνιστής της ταινίας δεν είναι ένας άνθρωπος, αλλά το Ολοκαύτωμα και τα εκατομμύρια θύματά του. Το κοριτσάκι με το κόκκινο παλτό είναι ίσως η πιο χαρακτηριστική και δυνατή φιγούρα του έργου. Το κοριτσάκι περπατά ανάμεσα στους στρατιώτες, τα πτώματα και τους πυροβολισμούς, χωρίς να το σταματά κανείς. Μπαίνει σε ένα σπίτι, ανεβαίνει τις σκάλες και κρύβεται κάτω από το κρεβάτι. Η τύχη της είναι άγνωστη, μέχρι που ο Σίντλερ παρακολουθεί τη μεταφορά των νεκρών του στρατοπέδου και σε ένα από τα καρότσια με τα πτώματα, βλέπει το κόκκινο παλτό και τα ξανθά μαλλιά του κοριτσιού….

Το φιλμ είναι ασπρόμαυρο και το κόκκινο παλτό ήταν το μοναδικό χρώμα που φαινόταν στη ταινία. Σύμφωνα με τον Σπίλμπεργκ, η επιλογή του δεν ήταν καθόλου τυχαία. Το κοριτσάκι συμβόλιζε την γενοκτονία των Εβραίων, την οποία αγνοούσαν επιδεικτικά οι Συμμαχικές Δυνάμεις: «Ήταν τόσο εμφανής όσο ένα κοριτσάκι με κόκκινο παλτό, που περπατά στο δρόμο, αλλά παρ’ όλα αυτά δεν έγινε τίποτα για να καταστραφούν τα τρένα των Γερμανών. Δεν έγινε τίποτα για να διακοπεί η διαδικασία, η εξάλειψη των Εβραίων της Ευρώπης. Αυτό ήταν το μήνυμά που ήθελα να περάσω»…

Στην διπλανή φωτογραφία το 2018 το κοριτσάκι της Esma Uludağ, μιας 35χρονης τουρκάλας που κατάφερε να περάσει στην Ελλάδα με τα τρία της παιδιά για να γλιτώσει από τον Ερντογάν.

Δυστυχώς η 35χρονη γυναίκα που πήρε στα χέρια τα παιδιά της για να γλιτώσει πέθανε στην Ελλάδα από εγκεφαλικό το περασμένο Σάββατο. Η Esma ήταν δημόσιος υπάλληλος στην Σμύρνη στο γραφείο του κυβερνήτη και απολύθηκε όπως χιλιάδες άλλοι γιατί κατηγορήθηκε ότι είναι μέλος του κινήματος του Γκιουλέν.

Πρώτος, είχε εγκαταλείψει την Τουρκία ο σύζυγός της ο 38χρονος Mehmet Ali Uludağ αφού είχαν εκδοθεί μέχρι και εντάλματα για την σύλληψή του. Πρώτα είχε περάσει στην Ελλάδα και μετά στην Γερμανία. Αφού κατάφερε να εξασφαλίσει άδεια παραμονής έστειλε μήνυμα στην γυναίκα του να ακολουθήσει. Τότε, η 35χρονη Esma μαζί με τα τρία τους παιδιά, 3, 7 και 10 ετών διέσχισε τον ποταμό Έβρο πριν από έξι μήνες και βρήκε καταφύγιο στην Ελλάδα και περίμεναν την επανένωση της οικογένειας.

Όμως, ο θάνατος πρόλαβε την Esma η οποία έπαθε εγκεφαλικό το περασμένο Σάββατο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Η σορός της θα μεταφερθεί πίσω στην Τουρκία. Στο βίντεο που τραβήχτηκε κατά την διάρκεια της πορείας της προς την ελευθερία η Esma λέει ότι χρειάστηκε 6 ώρες για να περάσει από την Τουρκία στην Ελλάδα και ότι προσεύχεται ο θεός να βοηθήσει όσους θα κάνουν το ίδιο πράγμα.

Esma Uludağ, who died due to a stroke in Athens last night, said in this video that she and her children had to walk about 6 hours as they cossed Turkish border through Evros River and wished the God help those who will use the same route to flee Turkey! pic.twitter.com/4s354QE2CA

