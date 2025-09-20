Ελλάδα

Έγγραφο-ντοκουμέντο της ΕΛΑΣ στους αστυνομικούς – «Τηρείτε τον ΚΟΚ αλλιώς πειθαρχικό»

Περνάνε με «κόκκινο» ή αναπτύσσουν υπερβολική ταχύτητα χωρίς φαινομενικά να υπάρχει κάποιος λόγος
Περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας
EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου

Η αστυνομία στρέφει το βλέμμα και στο εσωτερικό της! Την Παρασκευή (19.09.2025) εξέδωσε ένα έγγραφο όπου δίνει εντολή στους ίδιους τους άνδρες και τις γυναίκες της ΕΛΑΣ να τηρούν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας όταν κάνουν απλές περιπολίες και όχι κάποια καταδίωξη.

Προηγήθηκαν δεκάδες τηλεφωνικές καταγγελίες πολιτών για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας από πληρώματα οχημάτων της ΕΛΑΣ. Περνάνε με «κόκκινο» ή αναπτύσσουν υπερβολική ταχύτητα χωρίς φαινομενικά να υπάρχει κάποιος λόγος.

Στο έγγραφο – ντοκουμέντο που έφερε στο φως της δημοσιότητας το Σάββατο (20.09.2025) το MEGA επισημαίνεται ότι τα όργανα της τάξης οφείλουν να δίνουν το καλό παράδειγμα προς τους πολίτες – κατά τη λαϊκή ρήση «δάσκαλε που δίδασκες».

Επιπλέον, καλούνται οι αστυνομικοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και στην ιδιωτική τους ζωή, όταν δηλαδή οδηγούν τις προσωπικές τους μηχανές ή αυτοκίνητα.

 

Οι ένστολοι παραβάτες απειλούνται με παραπομπή στο πειθαρχικό.

