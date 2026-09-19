Εγκληματική οργάνωση με λεία 179.000 ευρώ «έγδυνε» σπίτια στην Αττική: Η οικιακή βοηθός και τα εμβάσματα στο εξωτερικό

Εγκληματική οργάνωση που «έγδυνε» σπίτια σε όλη την Αττική, με λεία άνω των 179.000 ευρώ, πληροφοριοδότη ακόμα και οικιακή βοηθό και εμβάσματα από τα έσοδα τους να στέλνονται στο εξωτερικό, εξάρθρωσε το ελληνικό FBI. Συνολικά έχουν εξιχνιαστεί 23 διαρρήξεις ενώ από την έρευνα αποκαλύφθηκε το modus operandi. Έχουν ήδη συλληφθεί 3 άτομα ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμη 5: οι 2 από αυτούς βρίσκονται στις φυλακές ενώ οι 3 στο εξωτερικό.

Η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση έγινε το πρωί της Πέμπτης (17.09.2026) σε διάφορες περιοχές της Αττικής για τον εντοπισμό των μελών της εγκληματικής οργάνωσης. Οι διαρρήξεις γίνονταν από τον Ιούλιο του 2025 σε σπίτια σε Αγία Παρασκευή, Παλαιό Φάληρο, Χαλάνδρι, Νέα Ιωνία, Γαλάτσι, Αθήνα, Καλλιθέα, Ζωγράφου, Πετράλωνα και Παγκράτι. Από τα 179.000 ευρώ που φέρεται να είναι η λεία τους, τα 76.000 ευρώ είχαν μεταφερθεί με έμβασμα σε λογαριασμούς του εξωτερικού ώστε να κρύψουν τα ίχνη τους.

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Ταυτόχρονα κατηγορούνται για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, διατηρώντας παράλληλα επαφές και αναπτύσσοντας δραστηριότητα στο εξωτερικό.

Οι δράστες είχαν συγκεκριμένο τρόπο δράσης και διακεκριμένους ρόλους για να «χτυπούν» γρήγορα και χωρίς ίχνη τα υποψήφια σπίτια. Παίρνοντας ό,τι πολύτιμο έβρισκαν, το έπαιρναν και μοίραζαν τα κέρδη ισόποσα. Μάλιστα οι συλληφθέντες έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για παρόμοια αδικήματα, ενώ σε βάρος τους έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι και έχουν εκτίσει ποινές κάθειρξης.

Το modus operandi

Ως προς τον τρόπο δράσης, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης «χτυπούσαν» κυρίως βραδινές πολυκατοικίες και σπίτια – στόχους αφού προηγουμένως είχαν βεβαιωθεί ότι οι ένοικοι έλειπαν. Συνήθιζαν να δρουν κυρίως σε αργίες και διακοπές ενώ σε πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιούσαν σήμανση στις πόρτες για να διαπιστώνουν αν τα σπίτια βρίσκονταν κάποιος.

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Στη συνέχεια προχωρούσαν στις διαρρήξεις, χρησιμοποιώντας κλειδιά ή παραβιάζοντας κλειδαριές. Σε άλλες περιπτώσεις έμπαιναν από φωταγωγούς ή μπαλκονόπορτες.

Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση είναι πως διέθεταν δίκτυο πληροφόρησης για την επιλογή των στόχων, ενώ σε μία περίπτωση μέλος της οργάνωσης φέρεται να εργαζόταν ως οικιακή βοηθός και να παρείχε πληροφορίες για τις απουσίες των ενοίκων.

Αναλυτικά:

Αρχικά κατά τις βραδινές ώρες, κατασκόπευσαν πολυκατοικίες σε διάφορες περιοχές της Αττικής, χρησιμοποιώντας ο χήματα που ήταν δηλωμένα σε στοιχεία τρίτων προσώπων ή ενοικιαζόμενα. Ως ορμητήριο χρησιμοποιούσαν το σπίτι του αρχηγικού μέλους, από όπου ξεκινούσαν τη δράση τους, χωρισμένοι συνήθως σε δύο υποομάδες. Με τον τρόπο αυτό επιδίωκαν να διαπράττουν περισσότερες από μία κλοπές την ίδια ημέρα.

Ως χρησιμοποιούσαν το σπίτι του αρχηγικού μέλους, από όπου ξεκινούσαν τη δράση τους, χωρισμένοι συνήθως σε δύο υποομάδες. Με τον τρόπο αυτό επιδίωκαν να διαπράττουν περισσότερες από μία κλοπές την ίδια ημέρα. Αφού έβρισκαν πολυκατοικίες και σπίτια – στόχους, εξέταζαν αν απουσίαζαν οι ένοικοι. Σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιούσαν τη μέθοδο της σήμανσης των θυρών, ώστε να εξακριβώνουν εάν σπίτια παρέμεναν χωρίς παρουσία ενοίκων.

Και πάλι βραδινές ώρες, προχωρούσαν στη διάρρηξη των επιλεγμένων διαμερισμάτων, είτε με τη χρήση κλειδιών είτε παραβιάζοντας τον αφαλό της κλειδαριάς. Σε άλλες περιπτώσεις αποκτούσαν πρόσβαση μέσω φωταγωγών ή μπαλκονόπορτων, ενώ συχνά τοποθετούσαν εξωτερικά της πολυκατοικίας μέλος της οργάνωσης σε ρόλο τσιλιαδόρου.

Δρούσαν κυρίως σε αργίες και διακοπές εκμεταλλευόμενοι την αυξημένη πιθανότητα απουσίας των ενοίκων.

Μετά την είσοδό τους στα σπίτια, ερευνούσαν όλους τους χώρους και αφαιρούσαν χρήματα, κοσμήματα και άλλα αντικείμενα αξίας.

Διέθεταν οργανωμένο δίκτυο πληροφόρησης για τον εντοπισμό κατάλληλων οικιών, ενώ, σε ορισμένες περιπτώσεις, μέλος της οργάνωσης εργαζόταν ως οικιακή βοηθός, προκειμένου να συλλέγει τις απαραίτητες πληροφορίες.

για τον εντοπισμό κατάλληλων οικιών, ενώ, σε ορισμένες περιπτώσεις, μέλος της οργάνωσης εργαζόταν ως οικιακή βοηθός, προκειμένου να συλλέγει τις απαραίτητες πληροφορίες. Για τις μεταξύ τους επικοινωνίες χρησιμοποιούσαν, εκτός από τις προσωπικές τους τηλεφωνικές συνδέσεις, «επιχειρησιακά» κινητά τηλέφωνα και κάρτες SIM, καθώς και τηλεφωνικές συνδέσεις καταχωρισμένες σε στοιχεία τρίτων προσώπων.

και κάρτες SIM, καθώς και Διέθεταν εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με τους τύπους κλειδιών και κλειδαριών, γεγονός που τους επέτρεπε, σε αρκετές περιπτώσεις, να εισβάλουν στα διαμερίσματα χωρίς να αφήνουν εμφανή ίχνη παραβίασης.

Τέλος, μοίραζαν ισόποσα μεταξύ τους τα έσοδα από τις κλοπές. Μέρος αυτών διατίθετο για την κάλυψη δικαστικών εξόδων σε περίπτωση σύλληψης κάποιου μέλους, καθώς και των καθημερινών αναγκών τους, ενώ άλλο μέρος μεταφερόταν στο εξωτερικό.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν διακριτούς ρόλους και καθήκοντα, τα οποία αλληλοσυμπληρώνονταν κατά την προετοιμασία των διαρρήξεων.

Ο 37χρονος αρχηγός, τα εκτελεστικά όργανα και η οικιακή βοηθός

Ως προς τον ρόλο των μελών:

Ο 37χρονος αλλοδαπός, ήταν αρχηγικό και συντονιστικό μέλος και φέρεται να επέλεγε τις περιοχές και τους στόχους, να συντόνιζε τη δράση των υπόλοιπων μελών και να ενημερωνόταν για την εξέλιξη των διαρρήξεων. Διατηρούσε επαφές με άτομα που δραστηριοποιούνταν στο εξωτερικό.

και φέρεται να επέλεγε τις περιοχές και τους στόχους, να συντόνιζε τη δράση των υπόλοιπων μελών και να ενημερωνόταν για την εξέλιξη των διαρρήξεων. Διατηρούσε επαφές με άτομα που δραστηριοποιούνταν στο εξωτερικό. Ο 43χρονος αλλοδαπός, ως συντονιστικό και επιχειρησιακό μέλος, είχε ιδιαίτερα ενεργό ρόλο στη δράση της οργάνωσης. Συμμετείχε στην παρακολούθηση υποψήφιων στόχων αλλά και στις διαρρήξεις. Στην περίπτωση απουσίας του αρχηγικού μέλους, αναλάμβανε τον συντονισμό των υπόλοιπων μελών. Για τις μετακινήσεις της οργάνωσης χρησιμοποιούνταν και οχήματα που βρίσκονταν στην κατοχή του.

ως συντονιστικό και επιχειρησιακό μέλος, είχε ιδιαίτερα ενεργό ρόλο στη δράση της οργάνωσης. Συμμετείχε στην παρακολούθηση υποψήφιων στόχων αλλά και στις διαρρήξεις. Στην περίπτωση απουσίας του αρχηγικού μέλους, αναλάμβανε τον συντονισμό των υπόλοιπων μελών. Για τις μετακινήσεις της οργάνωσης χρησιμοποιούνταν και οχήματα που βρίσκονταν στην κατοχή του. Ο 22χρονος αλλοδαπός συμμετείχε στην επιχειρησιακή δράση της οργάνωσης και, κατά περίπτωση έμπαινε σε ρόλο τσιλιαδόρου έξω από τις πολυκατοικίες, ενημερώνοντας τα υπόλοιπα μέλη για την προσέλευση ενοίκων ή άλλων προσώπων.

συμμετείχε στην επιχειρησιακή δράση της οργάνωσης και, κατά περίπτωση έμπαινε σε ρόλο τσιλιαδόρου έξω από τις πολυκατοικίες, ενημερώνοντας τα υπόλοιπα μέλη για την προσέλευση ενοίκων ή άλλων προσώπων. Τα υπόλοιπα επιχειρησιακά μέλη, ηλικίας 36, 40 και 31 χρόνων , καθώς και ακόμη ένας 31χρονος, λειτουργούσαν ως χαμηλά εκτελεστικά όργανα. Συμμετείχαν στην παρακολούθηση περιοχών και σπιτιών, στον εντοπισμό κατάλληλων στόχων, στην προετοιμασία των διαρρήξεων και, κατά περίπτωση, στην τέλεση των κλοπών ή στην επιτήρηση του χώρου.

, καθώς και ακόμη ένας λειτουργούσαν ως χαμηλά εκτελεστικά όργανα. Συμμετείχαν στην παρακολούθηση περιοχών και σπιτιών, στον εντοπισμό κατάλληλων στόχων, στην προετοιμασία των διαρρήξεων και, κατά περίπτωση, στην τέλεση των κλοπών ή στην επιτήρηση του χώρου. Παράλληλα, στην οργάνωση εντάσσονταν νέα πρόσωπα , τα οποία χρησιμοποιούνταν ως περιφερειακά μέλη κατά τη διάπραξη διαρρήξεων και κλοπών.

, τα οποία χρησιμοποιούνταν ως περιφερειακά μέλη κατά τη διάπραξη διαρρήξεων και κλοπών. Η 48χρονη αλλοδαπή, με ρόλο πληροφοριοδότριας, φέρεται να παρείχε στα υπόλοιπα μέλη πληροφορίες για συγκεκριμένα σπίτια και για τις περιόδους απουσίας των ενοίκων τους. Ειδικότερα, λόγω της εργασίας της ως οικιακής βοηθού, είχε πρόσβαση σε σχετικές πληροφορίες, τις οποίες φέρεται να μετέφερε στα μέλη της οργάνωσης, διευκολύνοντας την επιλογή των στόχων.

Αποδείχθηκε πως οι κατηγορούμενοι δεν είχαν σταθερό επάγγελμα, δεν σταθερή πηγή εισοδήματος, χρησιμοποιώντας τα έσοδα από την εγκληματική τους δράση για την κάλυψη των αναγκών τους.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια και στην κατοχή των συλληφθέντων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων: πλήθος κοσμημάτων, χρυσαφικών και τιμαλφών, πλήθος ρολογιών διαφόρων εταιρειών, πλήθος επώνυμων τσαντών και γυαλιά ηλίου, πλήθος κινητών τηλεφώνων και καρτών SIM, πλήθος ψευδοκοσμημάτων, πλήθος αρωμάτων, πλήθος από φωτογραφικές μηχανές, βιντεοκάμερες, φακοί από φωτογραφικές μηχανές, πλήθος φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών, tablets και λοιπές ηλεκτρονικές συσκευές, σετ από ασημίζοντα μαχαιροπίρουνα με πληθώρα σχεδίων στη λαβή τους, σετ επάργυρων μαχαιροπίρουνων, 6 ασημίζουσες και χρυσίζουσες θρησκευτικές εικόνες, 2 παιχνιδοκονσόλες και 14 ηλεκτρονικά παιχνίδια, κασετίνα με 40 πένες γραφής, 1300 ευρώ από κουμπαρά, πλήθος διαρρηκτών εργαλείων, πλήθος κλειδιών διαφόρων τύπων, κάρτες και έγγραφα που σχετίζονται με υπηρεσίες μεταφοράς χρημάτων, δελτία τυχερών παιχνιδιών και λοιπά αντικείμενα, η προέλευση των οποίων ερευνάται.

Επιπλέον, κατασχέθηκε όχημα ως μέσο που χρησιμοποιούνταν για τη διευκόλυνση της εγκληματικής τους δραστηριότητας.

«Η έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη εξακρίβωση του εύρους της εγκληματικής δραστηριότητας της οργάνωσης και της τυχόν εμπλοκής των μελών της σε άλλες αξιόποινες πράξεις», αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση, που διαπράττει διακεκριμένες κλοπές, τετελεσμένες, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση με συνολικό όφελος άνω των 120.000 ευρώ, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.