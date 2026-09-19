Ελλάδα

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Η γιατρός διέγνωσε καρκίνο στις σάλπιγγες και μικρόβια στο αίμα σε ζευγάρι που ήταν υγιές

Έδωσε στην γυναίκα μία σακούλα με βιταμίνες και συμπληρώματα για να αντιμετωπίσει τον καρκίνο - Το ζευγάρι κατήγγειλε το περιστατικό στον ΙΣΑ αλλά δεν προχώρησε η πειθαρχική έρευνα
Γιατρός
Η γιατρός που κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Νέες και σοβαρές καταγγελίες έρχονται στη δημοσιότητα σχετικά με την 56χρονη γιατρό που προφυλακίστηκε για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Άνδρας κατήγγειλε πως η συγκεκριμένη γιατρός διέγνωσε στην σύζυγό του καρκίνο στις σάλπιγγες και της χορήγησε μόνο μία σακούλα με βιταμίνες και συμπληρώματα. Όταν εκείνη στη συνέχεια επισκέφθηκε και άλλον γιατρό… έμαθε πως ήταν απόλυτα υγιής.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ για την γιατρό που εμπλέκεται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ο Μιχάλης Καρακούσης περιέγραψε την φρίκη που έζησε με την σύζυγό του, πριν περίπου 4 χρόνια, όταν στα καλά καθούμενα τους έγινε διάγνωση για σοβαρά προβλήματα υγείας. Ανέφερε πως όλα ξεκίνησαν όταν έμαθαν πως η συγκεκριμένη γιατρός βρίσκει παθήσεις που είναι καλά «κρυμμένες» στον οργανισμό με αποτέλεσμα να υπάρξει έγκαιρη θεραπεία.

Η πρώτη που επισκέφθηκε το ιατρείο ήταν η σύζυγός του. Κατά την εξέτασή της, η γιατρός διέγνωσε καρκίνο στις σάλπιγγες και της έγραψε σειρά εξετάσεων για να εντοπιστεί ακριβώς το πρόβλημα. Μάλιστα της έδωσε μία σακούλα γεμάτη με βιταμίνες και συμπληρώματα ώστε να ξεκινήσει άμεσα την θεραπεία.

Φοβούμενος μήπως και ο ίδιος έχει κάποιο πρόβλημα υγείας που δεν έχει εντοπίσει, επισκέφθηκε λίγες ημέρες μετά την ίδια γιατρό. Περιέγραψε πως τον έβαλε αρχικά σε ένα μηχάνημα όπου έπρεπε να μείνει ακίνητος για 1.5 ώρα και στη συνέχεια του πήρε αίμα για να τον εξετάσει. Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων του πήρε και ιστορικό για να μάθει τι δουλειά έκανε και πώς ήταν τα παιδικά του χρόνια…

Βάζοντας το δείγμα στο μόνιτορ, του αποκάλυψε πως έχει μικρόβια στο αίμα και χρειάζεται άμεσα θεραπεία. Του εξήγησε πως πρόκειται για πολύ επικίνδυνο πρόβλημα υγείας που πρέπει να αντιμετωπιστεί γρήγορα. Στη συνέχεια τον έβαλε να υποβληθεί σε εξετάσεις και του έδωσε φάρμακα, τα οποία όμως συνταγογράφησε άλλος γιατρός.

Στην ερώτηση γιατί η ίδια δεν τους έγραψε τα φάρμακα… δεν πήρε καμία απάντηση.

Εν τέλει το ζευγάρι εξετάστηκε από άλλους γιατρούς και αποδείχθηκε πως και οι δύο είναι απόλυτα υγιείς.

Ο άνδρας προχώρησε σε καταγγελία στον Ιατρικό Σύλλογο για το περιστατικό. Λίγες ημέρες μετά, ο Σύλλογος ήρθε σε επικοινωνία μαζί του λέγοντας πως το ιατρείο λειτουργεί με κάθε νομιμότητα.

Μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, έχουν βγει στο «φως» αμέτρητες καταγγελίες για γιατρούς που υπόσχονται «θαυματουργές θεραπείες». Ανάμεσα σε αυτούς και το ζευγάρι των γιατρών που διαφήμιζε θεραπείες ευεξίας και ανανέωση δέρματος και αίματος μέσω και της πλασμαφαίρεσης.

Πέρα από την δράση της γιατρού, αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση είναι το γεγονός πως είχε γίνει μία τόσο σοβαρή καταγγελία για τη γιατρό στον ΙΣΑ και όμως 4 χρόνια μετά συνέχιζε να εργάζεται στο ίδιο επάγγελμα.

Ο Ιωάννης Λύρας, μέλος του Πειθαρχικού του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών μίλησε στην ίδια εκπομπή για το γεγονός πως δεν ξεκίνησε πειθαρχική έρευνα σε βάρος της γιατρού.

Ανέφερε πως το πρόβλημα εντοπίζεται στο διοικητικό επίπεδο και για αυτό έχουν ξεκινήσει έρευνες από τον εισαγγελέα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
249
146
110
101
101
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Εγκληματική οργάνωση με λεία 179.000 ευρώ «έγδυνε» σπίτια στην Αττική: Η οικιακή βοηθός και τα εμβάσματα στο εξωτερικό
Και στο εξωτερικό η δράση τους - 76.000 ευρώ είχαν στείλει με εμβάσματα για να κρύψουν τα ίχνη τους - Το modus operandi και ο ρόλος των μελών - Έγκλειστοι στις φυλακές οι 2 από αυτούς - 3 συλλήψεις
Εγκληματική οργάνωση με λεία 179.000 ευρώ «έγδυνε» σπίτια στην Αττική: Η οικιακή βοηθός και τα εμβάσματα στο εξωτερικό
Προ των πυλών το σχέδιο της Ελλάδας και 4 χωρών για επιστροφή μεταναστών σε τρίτες χώρες – Οι υποψήφιες χώρες για τα «Return Hubs»
Ο οδικός χάρτης Ελλάδας, Δανίας, Γερμανίας, Αυστρίας και Ολλανδίας για τους μετανάστες που δεν έχουν δικαίωμα παραμονής στην ΕΕ – Εκτός Ένωσης θα δημιουργηθούν οι δομές
Μετανάστες
Γιώργος Μαζωνάκης: Τα αιτήματα των γιατρών στη φυλακή και ο ρόλος του υπνοθεραπευτή – Στο «μικροσκόπιο» οι τραπεζικοί λογαριασμοί
Τι θα υποστηρίξει τη Δευτέρα ο υπνοθεραπευτής στην κατάθεσή του - Αντιδρούν οι κρατούμενοι στις φυλακές Κορυδαλλού για τους 2 γιατρούς - Έρευνες και στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη
Οι γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη 13
Newsit logo
Newsit logo