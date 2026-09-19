Γιώργος Μαζωνάκης: Τα αιτήματα των γιατρών στη φυλακή και ο ρόλος του υπνοθεραπευτή – Στο «μικροσκόπιο» οι τραπεζικοί λογαριασμοί

Στα οικονομικά στοιχεία του ζευγαριού των γιατρών που προφυλακίστηκαν για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη αλλά και στα ψηφιακά στοιχεία που ανακτήθηκαν από τα κινητά τους τηλέφωνα, επικεντρώνονται οι αρχές. Ο υπνοθεραπευτής που φέρεται να σύστησε στον γνωστό τραγουδιστή τους 2 γιατρούς, αναμένεται να καταθέσει τη Δευτέρα (21.09.2026) στις αρχές, δίνοντας εξηγήσεις τόσο για τις θεραπείες που είχε προγραμματίσει να του κάνει όσο και για τις φωτογραφίες που του έστειλε η 56χρονη. Υπενθυμίζει πως τα ντοκουμέντα δείχνουν τον Γιώργο Μαζωνάκη κατά τη διάρκεια της μοιραίας πλασμαφαίρεσης, χωρίς να είναι ξεκάθαρο αν έχει τις αισθήσεις του ή όχι.

Όσον αφορά τις πρώτες ώρες του ζεύγους στις φυλακές Κορυδαλλού, θα μπορούσε να τις περιγράψει κάποιος ως άβολες, γεμάτες άρνηση και με αντιδράσεις από τους συγκρατούμενούς τους. Η γιατρός που έκανε την πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη κρατείται σε ατομικό κελί στον πρώτο όροφο της γυναικείας πτέρυγας των φυλακών Κορυδαλλού, (στο κελί όπου κρατούνταν η Ειρήνη Μουρτζούκου) σε καθεστώς απομόνωσης.

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Οι κρατούμενες έχουν κρεμάσει πανό «Όσο ζω Μαζώ» ως αντίδραση για τον θάνατο του αγαπημένου τους καλλιτέχνη.

Ο σύζυγός της, κρατείται σε VIP πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού, σε κελί χωρητικότητας δύο έως τριών ατόμων και επίσης σε χώρο απομονωμένο από τους υπόλοιπους κρατουμένους, για λόγους ασφαλείας.

Ο 58χρονος γιατρός κρατείται στην έκτη πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού, σε κελί χωρητικότητας δύο έως τριών ατόμων και σε χώρο απομονωμένο από τους υπόλοιπους κρατουμένους για λόγους ασφαλείας.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έχει ακόμη προσαρμοστεί στο περιβάλλον των φυλακών και εξακολουθεί να αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση. Φέρεται, μάλιστα, να επαναλαμβάνει στους κρατουμένους που βρίσκονται κοντά του ότι δεν μπορεί να καταλάβει γιατί βρίσκεται στη φυλακή.

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης για την προφυλάκισή του είχε δηλώσει ότι θα προχωρούσε σε απεργία πείνας και δίψας, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να έχει προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση. Υπενθυμίζεται πως το ζευγάρι κατηγορείται και προφυλακίστηκε με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο διά παραλείψεως.

Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη των ερευνών θα παίξουν και οι καταθέσεις για τις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή.

Κατά τις πρώτες ημέρες της κράτησής τους, οι δύο γιατροί φέρεται να έχουν υποβάλει τα πρώτα τους αιτήματα, ζητώντας πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους επικοινωνίας μέσω τηλεφώνου και τις ώρες επισκεπτηρίου, σύμφωνα με το Ertnews.

Αναμένεται να υποβάλουν αιτήματα για την τοποθέτηση τηλεοράσεων στα κελιά τους.

Στο «μικροσκόπιο» τα οικονομικά στοιχεία

Οι αρχές ρίχνουν ιδιαίτερη προσοχή στα οικονομικά δεδομένα του ζευγαριού.

Με εντολή του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, αναμένεται να ελεγχθούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί και τα οικονομικά στοιχεία τους.

Η έρευνα αναμένεται να επεκταθεί σε βάθος χρόνου και να συμπεριλάβει παλαιότερες επιχειρηματικές δραστηριότητες, οικονομικές σχέσεις και την επαγγελματική πορεία του ζευγαριού, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν στοιχεία για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Σε περίπτωση που εντοπιστούν σχετικά ευρήματα, είναι δυνατόν να δεσμευτούν τραπεζικοί λογαριασμοί και περιουσιακά στοιχεία, ενώ ο σχετικός φάκελος θα διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα για την περαιτέρω ποινική διερεύνηση.

Έρευνες στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη

Στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν κατ’ οίκον έρευνα στην κατοικία του στη Βούλα.

Κατά την έρευνα κατασχέθηκε το χρηματοκιβώτιο του σπιτιού. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται είτε το άνοιγμά του είτε η μεταφορά του στην αρμόδια Αρχή για περαιτέρω έλεγχο.

Παράλληλα, αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, προκειμένου να ολοκληρωθεί η ιατροδικαστική έκθεση για τις συνθήκες θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή.

Ο ρόλος του υπνοθεραπευτή – Τι αναμένεται να καταθέσει

Ιδιαίτερη σημασία για την έρευνα αναμένεται να έχει και η κατάθεση που πρόκειται να δώσει το πρωί της Δευτέρας ενώπιον του ανακριτή ο υπνοθεραπευτής, στον οποίο είχε σταλεί μία από τις δύο φωτογραφίες που φέρεται να τράβηξε η γιατρός κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

Στη συγκεκριμένη φωτογραφία ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίζεται ξαπλωμένος στο ιατρικό κρεβάτι με κλειστά τα μάτια.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο υπνοθεραπευτής είχε προγραμματισμένο ραντεβού με τον τραγουδιστή αμέσως μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας στην κλινική της οδού Καρνεάδου Ο Γιώργος Μαζωνάκης επρόκειτο να μεταβεί με ταξί στην Κηφισιά, προκειμένου να συζητήσει μαζί του το ενδεχόμενο να πραγματοποιήσουν θεραπείες ύπνωσης.

Η κατάθεσή του αναμένεται να επικεντρωθεί, μεταξύ άλλων, στο γιατί η γιατρός τράβηξε την επίμαχη φωτογραφία τη στιγμή που ο τραγουδιστής φέρεται να είχε σχεδόν χάσει τις αισθήσεις του, αλλά και στον λόγο για τον οποίο η φωτογραφία στάλθηκε στο κινητό του.

Επίσης, αναμένεται να εξεταστεί τι ακριβώς συζητήθηκε μεταξύ του ίδιου και της γιατρού αμέσως μετά.

Το μπαλάκι ευθυνών με το ΕΚΑΒ

Στο μεταξύ, στα χέρια των Αρχών βρίσκεται και έγγραφο που συνέταξαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ οι οποίοι κλήθηκαν στην κλινική στο Κολωνάκι.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο του εγγράφου, οι δύο γιατροί φέρεται να μην έδωσαν στους διασώστες τις απαραίτητες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μαζωνάκη κατά τα κρίσιμα λεπτά της διακομιδής, ενώ φέρεται να μην γνωστοποίησαν ούτε τα στοιχεία της ταυτότητάς του.

Το συγκεκριμένο στοιχείο αποκτά ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο της υπερασπιστικής γραμμής των δύο γιατρών, η οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, αποδίδει ευθύνες στο ΕΚΑΒ για την καθυστέρηση και τους χειρισμούς που ακολούθησαν.

Ωστόσο, τα δεδομένα από το μηχάνημα της θεραπείας, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, καταγράφουν το χρονικό της διαδικασίας και φέρεται να δείχνουν ότι μεσολάβησε διάστημα τουλάχιστον μίας ώρας από την κατάρρευση του Γιώργου Μαζωνάκη μέχρι την κλήση του ΕΚΑΒ.

Οι καταθέσεις που έχουν ληφθεί στο πλαίσιο της έρευνας φέρεται επίσης να αποδίδουν την καθυστέρηση στους δύο γιατρούς. Το συγκεκριμένο στοιχείο αποτελεί ένα από τα βασικά ζητήματα που εξετάστηκαν κατά την έρευνα και συνδέονται με την απόφαση για την προφυλάκισή τους.