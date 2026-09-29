Έγκυος τραυματίστηκε σοβαρά από ηλεκτρικό πατίνι στην πλατεία Κολιάτσου – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (29/09/2026) στην οδό 28ης Οκτωβρίου στην πλατεία Κολιάτσου, όταν ένα ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε σοβαρά μια έγκυο.

Στο σημείο όπου έγινε το τροχαίο με την έγκυο έσπευσαν άμεσα περιπολικό της Τροχαίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

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Η γυναίκα έπεσε στο κράσπεδο και τραυματίστηκε.

Οι διασώστες παρέλαβαν την τραυματισμένη γυναίκα και την μετέφεραν στο Θριάσιο Νοσοκομείο, το οποίο διαθέτει μαιευτική κλινική.

Λόγω του τροχαίου προκλήθηκε δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.