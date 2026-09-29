Ελλάδα

Αιματηρή συμπλοκή στις φυλακές Δομοκού – Έξι τραυματίες

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ένας από τους τραυματίες φέρει σοβαρά τραύματα
Φυλακές Δομοκού
Φυλακές Δομοκού / Eurokinissi
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Αιματηρό επεισόδιο με έξι κρατούμενους τραυματίες σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (29/09/2026) στις φυλακές Δομοκού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tvstar το επεισόδιο ξεκίνησε όταν κρατούμενοι από την Αλγερία και τη Συρία συνεπλάκησαν μεταξύ τους στην ίδια πτέρυγα στις φυλακές Δομοκού, όπου είχε σημειωθεί ανάλογο περιστατικό και πριν από λίγες ημέρες.

Από τη συμπλοκή τραυματίστηκαν έξι άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Λαμίας.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ένας από τους τραυματίες φέρει σοβαρά τραύματα.

Οι συνθήκες και τα αίτια της συμπλοκής διερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Δομοκού, το οποίο διενεργεί την προανάκριση για το περιστατικό.

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