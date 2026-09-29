Καταγγελία για ιατρείο «φάντασμα» σε βίλα – «Μαϊμού» γιατρός «καθάριζε τις τοξίνες από το αίμα» για 6.000 ευρώ

Μια σοβαρή καταγγελία για έναν χώρο στην Αττική που φέρεται να λειτουργούσε ως ιατρείο μέσα σε βίλα φέρνει στο φως το MEGA. Γυναίκα περιγράφει όσα, όπως υποστηρίζει, έζησε ο σύζυγός της όταν απευθύνθηκε σε άνδρα που παρουσιαζόταν ως ειδικός παθολόγος ολιστικής ιατρικής και φέρεται να πρότεινε θεραπείες πλασμαφαίρεσης με κόστος που έφτανε τα 6.000 ευρώ ανά συνεδρία.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο συγκεκριμένος άνθρωπος υποστήριζε ότι είχε πτυχίο από τη Χονολουλού και δεχόταν ασθενείς σε μια βίλα, χωρίς, όπως αναφέρει η γυναίκα, να υπάρχει κάποια εμφανής ένδειξη ότι στον χώρο λειτουργούσε νόμιμο ιατρείο. Εκεί φέρεται να υπήρχαν διάφορα μηχανήματα, μεταξύ των οποίων και ένα που, όπως τους παρουσιάστηκε, μπορούσε να «καθαρίσει» το αίμα.

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«Λέω “τι γιατρός είναι” μου λέει “ειδικός παθολόγος”. Δεν έχει καμία ταμπέλα, κάτι που να λέει ότι είναι νόμιμο ιατρείο. Του λέει “έχω φέρει κι ένα άλλο μηχάνημα που καθαρίζει το αίμα”. Η συνεδρία στοιχίζει 6000€ αλλά εσένα θα σου πάρω 2000 τη φορά», λέει η σύζυγος του ασθενή που επισκέφτηκε τον συγκεκριμένο χώρο στο MEGA.

Η καταγγελία για το ιατρείο μέσα στο σπίτι

Η συγκεκριμένη περίπτωση δεν αφορά το ιατρείο της Καρνεάδου που έχει βρεθεί στο επίκεντρο της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Η γυναίκα, ωστόσο, υποστηρίζει ότι αναγνώρισε κοινά στοιχεία ανάμεσα σε όσα είχε ζήσει η οικογένειά της και σε όσα άκουσε αργότερα να αποκαλύπτονται για εκείνη την υπόθεση.

«Του λέω “ρε παιδάκι μου δε στέκουν αυτά που λέει, τι είναι αυτό, θα σου καθαρίσει το αίμα μέσα σ’ ένα σπίτι, τι είναι αυτό το πράγμα;” Του είχε κάνει πλύση εγκεφάλου», προσθέτει η καταγγέλλουσα.

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Όπως περιγράφει, ο σύζυγός της είχε χρόνια προβλήματα υγείας και επισκέφθηκε τον συγκεκριμένο άνθρωπο αναζητώντας βοήθεια. Από όσα της μετέφερε μετά την πρώτη επίσκεψη, η ίδια άρχισε να έχει σοβαρές αμφιβολίες.

«Είχε μετατρέψει το σπίτι σε παράνομο ιατρείο. Τώρα έτσι καταλάβαμε, τότε δεν το ξέραμε. Στα πίσω δωμάτια δηλαδή, είχε μηχανήματα, σε ένα από αυτά τα μηχανήματα έκατσε, του έβαλε ηλεκτρόδια στα χέρια, στο κεφάλι, και ξυπόλυτος πάταγε σε κάτι μαγνήτες. Μου είπε 4 ώρες τον διάβαζε και του έβγαλε συμπεράσματα ότι είχε παιδικά τραύματα και έπρεπε να το αντιμετωπίσει και ότι θα τον κάνει καλά, ότι το αίμα του ήταν μολυσμένο, ότι έχει πολλές τοξίνες και θα πρέπει να καθαρίσει».

Η πλασμαφαίρεση και τα 6.000 ευρώ

Στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με τη μαρτυρία της γυναίκας, έγινε η πρόταση για θεραπεία με μηχάνημα που υποτίθεται ότι θα «καθάριζε» το αίμα. Η αρχική τιμή που τους αναφέρθηκε ήταν 6.000 ευρώ για κάθε συνεδρία, όμως στον σύζυγό της φέρεται να προτάθηκε «ειδική» τιμή 2.000 ευρώ.

«Του είπε ναι ότι καθαρίζει το αίμα, δεν ξέραμε τότε ούτε τι κάνει ,ούτε για πλασμαφαίρεση δεν είχαμε ιδέα από αυτά, και ότι είναι πάρα πολύ ακριβή αυτή η συνεδρία στοιχίζει 6000€ αλλά εσένα θα σου πάρω 2000 τη φορά».

Η γυναίκα αποφάσισε τότε να επισκεφθεί και η ίδια τον χώρο για να δει από κοντά τι συνέβαινε.

«Τίποτα δεν είχε καμία ταμπέλα που να λέει ότι είναι νόμιμο ιατρείο, και άρχισε να μας λέει ότι η κανονική ιατρική πλέον έχει πεθάνει και ότι πλέον οι γιατροί του μέλλοντος αντιμετωπίζουν τον ασθενή με ολιστικό τρόπο και πρώτα αντιμετωπίζουν την ψυχή και μετά αντιμετωπίζουν το σώμα».

Τι την έκανε να θυμηθεί ξανά την υπόθεση

Για χρόνια, όπως λέει, είχε αφήσει πίσω της αυτή την εμπειρία. Όταν όμως άρχισαν να γίνονται γνωστές πληροφορίες γύρω από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και άκουσε ξανά τον όρο «ολιστική ιατρική», θυμήθηκε όσα είχαν συμβεί στον σύζυγό της.

«Τον είχα διαγράψει κάθε μέρα λοιπόν από όταν πέθανε ο Μαζωνάκης πάθαμε όλοι σοκ και όταν άρχισα κάθε μέρα να ακούω όλα αυτά που έκαναν όλοι αυτοί στο ιατρείο που έλεγαν και όταν είπε ολιστική γιατρός, λες και άναψαν λάμπες μέσα στο κεφάλι μου Μόλις άκουσα “θα σε κάνω εγώ καλά, έχω το μηχάνημα που σε διαβάζει και θα σου πω εγώ ότι η ψυχή είναι όλα αυτά, το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης ότι το αίμα σου έχει τοξίνες”, μετά τα συνδύασα».

Όπως εξηγεί, εκείνη την εποχή πίστευε ότι είχε απλώς απέναντί της κάποιον που προσπαθούσε να αποσπάσει χρήματα. Σήμερα δηλώνει ότι αντιλαμβάνεται διαφορετικά όσα συνέβησαν και εμφανίζεται έτοιμη να καταθέσει όσα γνωρίζει στις αρμόδιες Αρχές.

«Τότε εγώ τον θεώρησα έναν απατεώνα τσαρλατάνο που ήθελε λεφτά χωρίς να συνειδητοποιήσω την επικινδυνότητα της κατάστασης και αυτών των μηχανημάτων στο τι μπορούν να κάνουν σε άνθρωπο γιατί δεν τα ήξερα αλλά τώρα που τα άκουσα τώρα το συνειδητοποίησα από τη γλίτωσα το σύζυγό μου τότε».

Η συγκεκριμένη μαρτυρία ανοίγει πλέον νέα ερωτήματα για το εάν υπήρχαν και άλλοι χώροι στους οποίους προσφέρονταν παρόμοιες πρακτικές και θεραπείες. Το εάν όσα καταγγέλλονται συνδέονται με ευρύτερη δραστηριότητα είναι κάτι που μένει να διερευνηθεί από τις αρμόδιες Αρχές.