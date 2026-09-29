Έκρυβαν κάνναβη και κοκαΐνη σε γκαράζ στο Ολυμπιακό Χωριό

Σε δύο συλλήψεις ατόμων που διακινούσαν ναρκωτικά προχώρησαν αστυνομικοί στο Ολυμπιακό Χωριό. Κατασχέθηκαν κοκαΐνη και κάνναβη, καθώς επίσης και μία κλεμμένη μοτοσικλέτα.

Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε έναν 40χρονο και έναν 28χρονο, σε επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στο Ολυμπιακό Χωριό στις 24 Σεπτεμβρίου.

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Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ την Τρίτη (29.09.2026), σε έρευνα που έγινε σε υπόγειο χώρο στάθμευσης κατοικίας της περιοχής εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες κοκαΐνης και ακατέργαστης κάνναβης.

Αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε. εντόπισαν τον 40χρονο να κινείται με μοτοσικλέτα και του ζήτησαν να σταματήσει για έλεγχο. Ο άνδρας στη θέα των αστυνομικών ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να διαφύγει. Λίγο αργότερα εντοπίστηκε σε υπόγειο γκαράζ κατοικίας ιδιοκτησίας του 28χρονου, στο Ολυμπιακό Χωριό. Ο 28χρονος βρισκόταν κοντά στο σημείο.

Κατά την έρευνα που ακολούθησε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αχαρνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

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– 56 γραμμάρια κοκαΐνης

– 40 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

– έξι νάιλον συσκευασίες

– μία δίκυκλη μοτοσικλέτα με παραποιημένο αριθμό πλαισίου

– άδεια κυκλοφορίας μοτοσικλέτας που είχε δηλωθεί ως κλεμμένη

– τρία κινητά τηλέφωνα

– 1.000 ευρώ.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, απείθεια, επικίνδυνη οδήγηση, πλαστογραφία και κλοπή.

Οι δύο άνδρες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.