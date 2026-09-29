Γιώργος Μαζωνάκης: «Η 56χρονη γιατρός μου πρότεινε πλασμαφαίρεση, γέλασα όταν άκουσα το ποσό» λέει ο υπνοθεραπευτής

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις στην υπόθεση που έχει εξελιχθεί σε θρίλερ για γερά νεύρα. Είκοσι μέρες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και οι αρχές στρέφουν το «βλέμμα» τους προς όλες τις κατευθύνσεις. Από τα ιατρεία της Καρνεάδου και της Πατριάρχου Ιωακείμ, στις καταθέσεις εργαζομένων και τις καταγγελίες ασθενών των δύο γιατρών, μέχρι τα οικονομικά του ζευγαριού και σε όλα τα πρόσωπα που έχουν την οποιαδήποτε σχέση με τα όσα συνέβησαν την 9η Σεπτεμβρίου.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται πλέον τόσο οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί όσο και στις κλινικές που διατηρούσαν στο κέντρο της Αθήνας. Οι αρχές καλούν ολοένα και περισσότερους μάρτυρες να καταθέσουν – ανάμεσά τους οι υπάλληλοι του μοιραίου ιατρείου στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι – και όλα αυτά εν αναμονή του «ανοίγματος» 6 κινητών τηλεφώνων προκειμένου να πέσει φως στην σοκαριστική υπόθεση. Στο φως έρχονται νέα στοιχεία και για τον υπνοθεραπευτή, Νάσο Κομιανό ο οποίος είχε προγραμματισμένη συνάντηση με τον Γιώργο Μαζωνάκη την ημέρα που ο τραγουδιστής έφυγε από τη ζωή.

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Έκτοτε και ο Νάσος Κομιανός – αν και δεν κατηγορείται για τίποτα σχετικά με την υπόθεση – βρίσκεται στο κάδρο των ερευνών. Τα νέα στοιχεία αφορούν τις επικοινωνίες του υπνωτιστή με την γιατρό της Καρνεάδου, κατά τα οποία η προφυλακισμένη γιατρός, όπως αποκαλύπτει το Star, φέρεται να επιχείρησε να βάλει στην καρέκλα της πλάσμαφαίρεσης ακόμη και τον εξωτερικό συνεργάτη της.

«Κάποια στιγμή σε ανύποπτο χρόνο μου είχε προτείνει να το κάνω και εγώ γιατί καθαρίζει το αίμα από τη σωρεία τοξινών, αλλά μόλις άκουσα το ποσό γέλασα καθώς εγώ δεν έχω τέτοια οικονομική άνεση και συνέχισα τη ζωή μου κανονικά», είπε ο Νάσος Κομιανός σύμφωνα με το Star. Ο υπνοθεραπευτής δεν έκανε τον καθαρισμό αίματος, όμως ήθελε τη διαβεβαίωση της συνεργάτιδας του ότι η θεραπεία που θα κάνει ο Μαζωνάκης δεν θα του δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα.

Μιλώντας σε ανοιχτή ακρόαση από το καφέ του Ψυχικού με τη γιατρό παρουσία του τραγουδιστή, ανέφερε: «Το βασικό ερώτημα που της έθεσα εγώ ήταν κατά πόσο η διαδικασία καθαρισμού του αίματος που εφάρμοζε στο ιατρείο της ήταν ασφαλής για τον Γιώργο. Η κυρία μας διαβεβαίωσε ότι ήταν ασφαλής και ότι θα μπορούσε να συμβάλει στην αποτοξίνωση του οργανισμού και στην ευεξία του».

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Ο υπνοθεραπευτής και η γιατρός από την πρώτη στιγμή, στις 27 Αυγούστου μέχρι και μετά το θάνατο του τραγουδιστή, κράτησαν επικοινωνία ενημερώνοντας ο ένας τον άλλον για την πορεία της συμφωνίας των θεραπειών του καλλιτέχνη. Για τη μοιραία κατάληξη διερωτώνται αν έπαιξαν ρόλο τα διουρητικά.

Υπνοθεραπευτής: «Προχθές μου είπε πως παίρνει διουρητικά γιατί είχε κατακράτηση υγρών. Μήπως φταίει αυτό;

«Προχθές μου είπε πως παίρνει διουρητικά γιατί είχε κατακράτηση υγρών. Μήπως φταίει αυτό; 56χρονη γιατρός: Και αυτά ρίχνουν την πίεση, αλλά δεν ξέρω τι άλλο έχει πάρει. Δεν καταλάβαινα τι έλεγε

Ο ρόλος του υπνοθεραπευτή

Από τις 27 Αυγούστου, όταν τον προσέγγισε ο Γιώργος Μαζωνάκης, φρόντισε να ενημερώνει την κατηγορούμενη γιατρό. Οι επικοινωνίες τους προκειμένου να πιάσει πελάτη τον αγαπημένο τραγουδιστή η προφυλακισμένη ήταν συνεχείς. Ωστόσο, φαίνεται πως δεν ήταν μόνο η 56χρονη γιατρός που ήθελε να πείσει τον Γιώργο Μαζωνάκη να κάνει θεραπεία στο ιατρείο, καθώς ρόλο σε αυτό φέρεται να έπαιξε και ο γνωστός υπνοθεραπευτής Νάσος Κομνιανός.

Μετά το τηλεφώνημα που δέχτηκε από τη μάνατζερ και μόλις 3 μέρες πριν συναντήσει τον καλλιτέχνη στο Ψυχικό, ο υπνοθεραπευτής έσπευσε να τηλεφωνήσει στη γιατρό και να την ενημερώσει για την ύπνωση που θα κλείσει να κάνει με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Προσεγγίστηκα από το περιβάλλον του Γιώργου Μαζωνάκη. Έχεις κάποια πιο κατάλληλη θεραπεία για εκείνον. Ίσως μια θεραπεία που την έχεις προτείνει και σε εμένα, με την οποία καθάριζε το αίμα από τοξίνες», ενημέρωσε ο Νάσος Κομιανός την γιατρό.

Ενώ ήταν στο καφέ του Ψυχικού, Μαζωνάκης και υπνοθεραπευτής τηλεφώνησαν στη γιατρό της Καρνεάδου σε ανοιχτή ακρόαση. Από τα στοιχεία που αποκάλυψε το Star, κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο υπνοθεραπευτής ήταν εκείνος που έριξε στο τραπέζι τη θεραπεία με τον καθαρισμό του πλάσματος πριν από το τηλεφώνημα.

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Ο Νάσος Κομιανός τόνισε ότι ήθελε, να βοηθήσει τον γνωστό καλλιτέχνη. Ωστόσο, σύμφωνα με το Star δτο τέλος της συνάντησής τους στο Ψυχικό, π υπνωτιστής ζήτησε διακόσια ευρώ από τη μάνατζερ του Γιώργου Μαζωνάκη.

Υπνοθεραπευτής: Από εσάς θα πληρωθώ;

Μάνατζερ: Ναι

Υπνοθεραπευτής: Είναι 200 ευρώ

Ο Νάσος Κομνιανός από την πλευρά του, είπε ότι στο καφέ η κουβέντα ήταν γενική και για υπνοθεραπεία, όμως σύμφωνα με πληροφορίες του Star, ενημέρωσε ο ίδιος τη μάνατζερ ότι κλείστηκε ραντεβού με τη γιατρό του Κολωνακίου για καθαρισμό αίματος.

Στις 7 Σεπτεμβρίου, δύο ημέρες πριν από τον θάνατο του τραγουδιστή και τη σύλληψη της γιατρού, τα τηλέφωνα φαίνεται πως έπεφταν βροχή. Στις 20:22 το βράδυ ο υπνοθεραπευτής ξανά επικοινώνησε με τη γιατρό, λέγοντάς της: «Πώς ακριβώς θα μπορούσες να βοηθήσεις εσύ μέσω της θεραπείας αυτής με τον καθαρισμό του αίματος;».

Το Star αποκάλυψε επίσης ότι ο υπνοθεραπευτής, 27 Αυγούστου στις 15:51, έψαχνε και εκείνος στο AI για πληροφορίες που αφορούσαν την ψυχική υγεία του Γιώργου Μαζωνάκη.

Στις 9 Σεπτεμβρίου, από τις 13:43 το μεσημέρι μέχρι και τις 22:09 το βράδυ, η γιατρός και ο υπνοθεραπευτής αντάλλαξαν συνολικά εφτά μηνύματα και μίλησαν τουλάχιστον δύο φορές στο τηλέφωνο.

Μετά το τραγικό περιστατικό, στις 17:27 ο υπνοθεραπευτής έστειλε μήνυμα στη γιατρό: «Μην βγει προς τα έξω η ιστορία. Αν θες να έρθω πες μου».

Ο ίδιος εννοούσε ότι ήθελε να προστατευτεί η ιδιωτικότητα του Μαζωνάκη, ενώ όταν έμαθε από τις ειδήσεις για τη σύλληψη, έστειλε και πάλι μήνυμα. «Αντιλαμβάνομαι πως ζείτε έναν εφιάλτη. Όταν και αν μπορέσεις, πάρε με». Ήταν και το τελευταίο μήνυμα που της έστειλε και δεν πήρε ποτέ απάντηση.

«Τον πήραν καθιστό, ήταν άσπρος με τα μάτια ανοιχτά»

Άκρως σημαντική είναι η νέα κατάθεση της 28χρονης γραμματέως της κλινικής στην Καρνεάδου, καθώς και οι δηλώσεις που έκανε στην εκπομπή. Η νεαρή γυναίκα μίλησε για τα όσα είδε και άκουσε το απόγευμα που «έσβησε» ο Γιώργος Μαζωνάκης όσο εκείνη είχε βάρδια στο ιατρείο, ενώ αναφέρθηκε και στα μηχανήματα που εντοπίστηκαν στον χώρο και στο δεύτερο ιατρείο των γιατρών.

«Γύρω στις 4 παρά άκουσα μία ανησυχία με πόρτες να ανοιγοκλείνουν, γύρω στα 5-6 λεπτά και φώναζαν τα ονόματα των νοσηλευτριών. Δεν ήξερα τι ακριβώς γινόταν. Εκείνη την ώρα άκουσα την γιατρό να φωνάζει τον σύζυγό της. Πάνω στην ανησυχία, γύρω στις 4, φώναξε και τον γιατρό. Δεν θυμάμαι αν ήταν πριν ή μετά τις 4. Άκουσα κάποια να φωνάζει ‘αδρεναλίνη’ και ο γιατρός σηκώθηκε και πήγε μέσα. Τότε πήγα μόνη μου στον ασθενή και του είπα να φύγει και πως θα τον ξανακαλέσει ο γιατρός. Δεν είχα έκτοτε καμία επαφή με την αίθουσα. Άκουγα μόνο φωνές, να φωνάζουν ‘αδρεναλίνη’, ‘απινιδωτές’. Και άκουσα την γιατρό να φωνάζει στην 56χρονη νοσηλεύτρια να καλέσει κάποιον, δεν κατάλαβα το όνομα. Όταν ήρθαν οι διασώστες τους άνοιξα εγώ και τους οδήγησα στην αίθουσα. Όταν άνοιξα την πόρτα είδα τον γιατρό να κάνει ΚΑΡΠΑ στον Μαζωνάκη.

Μετά την κλήση στο ΕΚΑΒ, έστειλα μήνυμα στο αγόρι μου, ότι ο Μαζωνάκης μάλλον έπαθε ανακοπή, λόγω αντίδρασης στη μέθη. Αυτό το συμπέρανα γιατί άκουσα τις λέξεις ‘αδρεναλίνη’ και ‘απινιδωτές’ και άκουσα τη γιατρό να ζητά από την 56χρονη νοσηλεύτρια να καλέσει κάποιον και άκουσα είτε τη λέξη ‘μέθη’, είτε τη λέξη ‘προποφόλη’, που χρησιμοποιείται για τη μέθη, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ ποιο από τα δύο. Το βράδυ της Τετάρτης πριν καταθέσω με κάλεσε η γιατρός και μου είπε να πω ότι ο Μαζωνάκης ήρθε στο ιατρείο γύρω στις 15.30. Δεν την ρώτησα γιατί μου το ζήτησε, απλά της είπα: οκ. Ήμουν σε σοκ».

Η γραμματέας του ιατρείου στη συνέχεια περιέγραψε την εικόνα του Γιώργου Μαζωνάκη όταν το ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο για να τον παραλάβει: «Όταν πήραν τον Μαζωνάκη οι διασώστες, τον πήραν καθιστό και του κράταγαν το κεφάλι. Ήταν άσπρος και είχε ανοιχτά τα μάτια του. Δεν είχα καταλάβει ότι ήταν νεκρός. Όταν έφυγαν, οι γιατροί μου είπαν να ακυρώσω τα ραντεβού της επόμενης ημέρας, μας είπαν ότι φεύγουν και να κλείσουμε εμείς όπως κάναμε πάντα. Μετά τα κορίτσια καθάρισαν, όπως κάνουν πάντα.

Το ΕΚΑΒ το κάλεσε η κόρη του γιατρού, που ήταν στο γραφείο εκείνη την ημέρα με έναν φίλο της για επίσκεψη. Δεν είχαν ανάμειξη με τις εργασίες του ιατρείου. Μόλις απάντησε το ΕΚΑΒ μίλησε ο γιατρός. Η γιατρός κατέβηκε μέχρι το ασθενοφόρο με τους διασώστες και τον Μαζωνάκη, όμως δεν μπήκε μέσα. Δεν ξέρω γιατί δεν μπήκε. Όταν γύρισε στο ιατρείο πιστεύω ότι ήταν σε σοκ. Δεν μιλούσε, μου ζήτησε μόνο ένα ποτήρι νερό».

Για το ραντεβού του τραγουδιστή μία μέρα πριν πεθάνει, η 28χρονη ανέφερε: «Ο Μαζωνάκης είχε έρθει στο ιατρείο και την Τρίτη (08.09.2026) γύρω στις 17:00 και του έκανα μια εξέταση ACE. Αυτή η εξέταση γίνεται σε κάθε ασθενή της 56χρονης γιατρού που έρχεται στο ιατρείο. Δεν μου είπε η γιατρός να πάρω το ιστορικό του ασθενή. Εγώ και οι νοσηλεύτριες δεν παίρναμε ιστορικό. Εικάζω ότι το παίρνουν οι γιατροί, δεν έχω διαχειριστεί αρχεία ασθενών. Αποθηκεύονται στο Dropbox οι εξετάσεις που φέρνουν οι ασθενείς σε έντυπη μορφή, οι οποίες σκανάρονται.

Ο Μαζωνάκης δεν έφερε εξετάσεις μαζί του εξετάσεις για να σκαναριστούν. Καμία από τις δύο μέρες. Δεν μου είπε η γιατρός να σημειώσω ότι θα στείλει κάποιες εξετάσεις ο τραγουδιστής. Με ενημέρωσε μόνο ότι θα ερχόταν και την επόμενη ημέρα. Ο Μαζωνάκης φαινόταν να είναι σε καλύτερη κατάσταση την Τρίτη από ότι ήταν Τετάρτη. Ήταν καλά, ευδιάθετος. Δεν μου πέρασε από το μυαλό ότι αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα», είπε αρχικά η 28χρονης γραμματέας.

Και συμπλήρωσε για την τελευταία μέρα του καλλιτέχνη: «Την Τετάρτη, επειδή μπήκε μέσα με ένα τσιρότο στο κεφάλι, μου φάνηκε ότι δεν ήταν καλά. Μου φαινόταν σαν να είχε πάρει κάτι και αποπροσανατολισμένος, σαν να μην ήταν καλά, να ήταν στον κόσμο του, να μπερδεύει τα λόγια του. Τον ασθενή που έφυγε τον αναγνώρισε πάντως και τον χαιρέτησε. Όταν μπήκε στο ιατρείο ο Μαζωνάκης χαιρέτησε τη γιατρό., ίσως κάθισε στον καναπέ, αλλά όχι για πάνω από 5 λεπτά και μετά πέρασε στο δωμάτιο θεραπείας. Δεν μπορώ να ξέρω αν υπήρχε κάποια νοσηλεύτρια στο δωμάτιο αυτό».

«Η θεραπεία που έκανε ο Μαζωνάκης χρεωνόταν 3.000 ευρώ η κάθε συνεδρία. Δεν μου είπε η γιατρός γιατί θα έκανε τη θεραπεία και δεν ξέρω αν υπήρχε απινιδωτής στο ιατρείο. Όσα χρόνια απασχολούμαι εγώ στο ιατρείο δεν ξέρω να έχει συμβεί κάτι αντίστοιχο. Δεν χρειάστηκε να ξανακαλέσω το ΕΚΑΒ. Τον τελευταίο χρόνο έχουν αυξηθεί αρκετά οι θεραπείες πλασμαφαίρεσης. Περίπου ένας ασθενής κάθε εβδομάδα. Κάποιες φορές γίνονται δύο συνεδρίες και κάποιες άλλες μία ανά ασθενή. Τα μηχανήματα αυτά τα χρησιμοποιεί μόνο ο γιατρός. Υπάρχει και το stem cell του 58χρονου γιατρού. Η υδροθεραπεία που την πραγματοποιεί η 56χρονη νοσηλεύτρια. Την κάνουν ασθενείς και των δύο», ανέφερε στη συνέχεια.

Το ιατρείο της Πατριάρχου Ιωακείμ

Σύμφωνα με έγγραφο που αποκάλυψε το «Live News», από το 2025 η 56χρονη γιατρός αποδέχεται την ύπαρξη δύο ιατρείων. Το ιατρείο της Πατριάρχου Ιωακείμ δηλωνόταν στον ΙΣΑ ως παράρτημα του ιατρείου της Καρνέαδου, με τον Ιατρικό Σύλλογο να αποφασίζει κάποια στιγμή την αναστολή του. Τον Ιούλιο του 2025 μετά από τον έλεγχο στην Καρνεάδου, πραγματοποιήθηκε έλεγχος από τον ΙΣΑ και στην Πατριάρχου Ιωακείμ, στον οποίο η 56χρονη είπε πως απομάκρυνε τη σάουνα που είχε βρεθεί, όπως της ζητήθηκε.

Επιπλέον, φαίνεται πως τότε ο ΙΣΑ βρήκε και ένα κρεβάτι μασάζ το οποίο ζήτησαν από τους γιατρούς να απομακρύνουν, ενώ βρέθηκαν και βοηθητικά προσαρτήματα – συσκευές από τη συσκευή οζονοθεραπείας που είχε ήδη, σύμφωνα με τη γιατρό, δηλωθεί.

Η 28χρονη γραμματέας, ανέλυσε όσα γνώριζε για την δεύτερη κλινική των γιατρών στην Πατριάρχου Ιωακείμ. Πρόκειται για το ιατρείο που είχε αναλάβει ο ανιψιός των κατηγορούμενων γιατρών. Εκεί γίνονταν οι υδροθεραπείες, ψυχοθεραπείες, υπνώσεις – με υπεύθυνο τον υπνοθεραπευτή που συνεργάζεται με την 56χρονη γιατρό και που είχε επικοινωνήσει με τον Γιώργο Μαζωνάκη – καθώς και διάφορα σεμινάρια για την ευεξία.

Μιλώντας στο Live News, η 28χρονη ανέφερε: «Την Τρίτη μου είπαν ότι ο Μαζωνάκης θα πάει με μια νοσηλεύτρια στην Πατριάρχου Ιωακείμ για υδροθεραπεία. Εκεί πήγαιναν εξωτερικοί συνεργάτες των γιατρών και έκαναν βελονισμό, θεραπευτικό μασάζ, ψυχοθεραπεία και άλλες εναλλακτικές θεραπείες. Σε εκείνο το ιατρείο γραμματέας είναι ο ανιψιός της γιατρού. Δεν υπήρχε εξοπλισμός πέραν της υδροθεραπείας. Το μηχάνημα της υδροθεραπείας το χειρίζεται αποκλειστικά η 56χρονη νοσηλεύτρια, χωρίς την επίβλεψη γιατρού.

Τα δύο ιατρεία απέχουν μεταξύ τους πέντε λεπτά με τα πόδια. Το μηχάνημα της υδροθεραπείας μεταφέρθηκε εκεί πριν από περίπου δύο μήνες, κάπου μέσα στον Ιούλιο. Την Τρίτη ο Μαζωνάκης μετά την υδροθεραπεία έφυγε απευθείας. Δεν ξέρω αν πλήρωσε. Δεν ξέρω τίποτα. Ούτε για την εξόφληση της αιμοσφαίρισης. Δεν εκφράστηκε από κανέναν κάποιος προβληματισμός για την τόσο κοντινή διεξαγωγή των δύο θεραπειών».

Στον ίδιο χώρο που βρίσκονταν νεαρός συγγενής, η 56χρονη και οι συνεργάτες της γύριζαν τα διαφημιστικά βίντεο για τα μηχανήματα, παρουσιάζοντας τα ως άκρως αποτελεσματικά για την αναζωογόνηση και τον καθαρισμό του δέρματος και του αίματος. Η εταιρεία ανέφερε πως η MiraCell Athens δραστηριοποιείται στην προμήθεια και υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων και αναλωσίμων για επαγγελματίες υγείας στην Ελλάδα.

Αυτό το ιατρείο – «πολυχώρο» οι γιατροί το εμφάνιζαν και ως έδρα της εταιρείας τους, στην οποία εμφανιζόταν επικεφαλής η κόρη τους και τόνιζαν πως είναι σε θέση να εκπαιδεύουν γιατρούς στο πώς να τα χρησιμοποιούν σωστά. Μέσα στο ιατρείο της Πατριάρχου Ιωακείμ υπήρχε και σάουνα, η οποία απομακρύνθηκε. Σε αυτό το ιατρείο η 56χρονη και ο 58χρονος διοργάνωναν μέχρι και σεμινάρια με τον υπνωτιστή, ενώ φαίνεται πως εκεί θα μπορούσαν να έκρυβαν μηχανήματα κατά τους – κατόπιν ραντεβού – ελέγχους του ΙΣΑ.

Μιλώντας στο Live News, η 56 νοσηλεύτρια που αναλάμβανε αποκλειστικά τις υδροθεραπείες στο δεύτερο ιατρείο, ανέφερε: «Στο ιατρείο της Πατριάρχου Ιωακείμ, πέραν του μηχανήματος της υδροθεραπείας, υπάρχει στον ίδιο χώρο και μία σάουνα. Εκεί γινόντουσαν και συνεδρίες ψυχοθεραπείας από τους γιατρούς και από άλλους εξωτερικούς συνεργάτες ψυχολόγους. Την λειτουργία της σάουνας την έλεγχε ο ανιψιός της γιατρού. Γενικά στον χώρο αυτό γίνονταν εναλλακτικές θεραπείες κυρίως από εξωτερικούς συνεργάτες».

«Την Τρίτη, ο Μαζωνάκης μπήκε στη γιατρό. Μετά από καμιά ώρα περίπου ζήτησε να κάνει υδροθεραπεία», είπε για το ραντεβού που είχε ο τραγουδιστής μία μέρα πριν πεθάνει Και συμπλήρωσε: «Μίλησαν ώρα, και μετά κάναμε μαζί την υδροθεραπεία. Αυτός το ήθελε. Εκείνος ήθελε να κάνει υδροθεραπεία γιατί είχε ξανακάνει πριν πολλά χρόνια πάλι στο ιατρείο των γιατρών».

Τα υπέρογκα ποσά και οι καταγγελίες

Από τα πτυχία από την Χονολουλού και τα ιατρεία χωρίς ταμπέλες, μέχρι τις χρεώσεις, και τις θεραπείες. Αυτά ήταν κάποια από τα στοιχεία που εξετάζουν οι αρχές και αφορούν την 56χρονη γιατρό, η οποία κρατείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο και καρτείται στις φυλακές Κορυδαλλού.

Οι δύο γιατροί φέρεται να έταζαν θεραπείες σε σοβαρές ασθένειες, χορηγούσαν ειδικά φαρμακευτικά σκευάσματα υψηλού κόστους στέλνοντας τους πελάτες τους σε συγκεκριμένα φαρμακεία με τα οποία συνεργάζονταν, ενώ φέρονται να στηρίζονταν σε εναλλακτικούς τρόπους ίασης τους οποίους χρέωναν υπέρογκα ποσά. «Βροχή» έχουν πέσει οι καταγγελίες σε βάρος τους τις τελευταίες 20 μέρες, από όταν έγινε γνωστός ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Live News, η 56χρονη γιατρός εμφανίζεται να δηλώνει εισοδήματα ύψους περίπου 500.000 ευρώ, ενώ ο 58χρονος γιατρός περίπου 95.000 ευρώ. Η ίδια οικονομική εικόνα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, φέρεται να καταγράφεται και στις φορολογικές δηλώσεις προηγούμενων ετών του ζευγαριού.

Οι αρχές αναζητούν στις έρευνες τους χρηματικά ποσά που φέρεται να είχε το ζευγάρι στην κατοχή του. Επίσης, ψάχνουν να βρουν τις χιλιάδες ευρώ που φέρεται να είχε μαζί του ο Γιώργος Μαζωνάκης την μέρα που έκανε την μοιραία πλασμαφαίρεση, προκειμένου να πληρώσει την διαδικασία αλλά και την υδροθεραπεία στην οποία υποβλήθηκε μία μέρα πριν πεθάνει. Στην κατοχή του τραγουδιστή εντοπίστηκαν μονο 145 ευρώ μετρητά, πράγμα που προκάλεσε μεγάλη εντύπωση.